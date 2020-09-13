Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı

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Üçüncü ve dördüncü nesil Google Pixel akıllı telefonlarında pil sorunu ortaya çıktı. Mayıs ayından bu yana, bazı Pixel 3 ve Pixel 3 XL ve Pixel 4 XL sahipleri bu konuyla ilgili şikayetlerini Reddit ve Google forumlarında dile getirmeye başladılar.

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Herkesin ortak şikayeti "pil şişmesi". Bazı cihaz sahipleri telefonlarını kılıfla kullandıkları için sorunu hemen fark etmeseler de zamanla kablosuz şarjın çalışmayı durdurması problemi ortaya çıkardı.

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Cihazlar yenisiyle değiştiriliyor

Şişen pil yangına neden olabileceği gibi cihazın su geçirmezlik özelliğini de azaltacağı için son derece tehlikeli. Paylaşılan fotoğraflar şişliğin son derece şiddetli olduğunu ve neredeyse cihazların arka panelini iterek yerinden çıkaracak seviyeye geldiğini gösteriyor.

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Pixel telefonlardaki pil şişmesi sorununa neyin neden olduğu bilinmiyor. Ancak Google bu cihazları garanti kapsamında olmasalar bile değiştirmeyi kabul etmiş durumda. Şirket problem yaşayan kullanıcıların cihazlarını bir defaya mahsus olmak üzere değiştiriyor.

https://www.phonearena.com/news/pixel-3-pixel-4-users-report-swelling-of-their-batteries_id127080

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