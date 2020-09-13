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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı

    Google Pixel 3 ve Pixel 4 kullanıcıları akıllı telefonlarındaki bataryalardan şikayetçi. Cihazlarda kullanılan piller arka paneli yerinden çıkaracak seviyede şişmeye başladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı
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    Üçüncü ve dördüncü nesil Google Pixel akıllı telefonlarında pil sorunu ortaya çıktı. Mayıs ayından bu yana, bazı Pixel 3 ve Pixel 3 XL ve Pixel 4 XL sahipleri bu konuyla ilgili şikayetlerini Reddit ve Google forumlarında dile getirmeye başladılar.

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    Herkesin ortak şikayeti "pil şişmesi". Bazı cihaz sahipleri telefonlarını kılıfla kullandıkları için sorunu hemen fark etmeseler de zamanla kablosuz şarjın çalışmayı durdurması problemi ortaya çıkardı.

    Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı
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    Cihazlar yenisiyle değiştiriliyor

    Şişen pil yangına neden olabileceği gibi cihazın su geçirmezlik özelliğini de azaltacağı için son derece tehlikeli. Paylaşılan fotoğraflar şişliğin son derece şiddetli olduğunu ve neredeyse cihazların arka panelini iterek yerinden çıkaracak seviyeye geldiğini gösteriyor.

    Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı
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    Pixel telefonlardaki pil şişmesi sorununa neyin neden olduğu bilinmiyor. Ancak Google bu cihazları garanti kapsamında olmasalar bile değiştirmeyi kabul etmiş durumda. Şirket problem yaşayan kullanıcıların cihazlarını bir defaya mahsus olmak üzere değiştiriyor.



    https://www.phonearena.com/news/pixel-3-pixel-4-users-report-swelling-of-their-batteries_id127080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Feyzuli 10 sa. en beğenilen
    Görmeyeli Pixel'in götü kalkmış.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lomax. 6 sa.
    "Ancak Google bu cihazları garanti kapsamında olmasalar bile değiştirmeyi kabul etmiş durumda. Şirket problem yaşayan kullanıcıların cihazlarını bir defaya mahsus olmak üzere değiştiriyor."Huawei Türkiye okusun da utansın. Aynı model pili kullanan 3 farklı model telefonu burada sattığı halde, bataryası en az bu fotoğraflardaki kadar şişmiş, güvenlik riski oluşturan, resmi kayıtlı, Huawei satış noktasından alınmış yurt dışı telefona bırak ücretiyle servis vermeyi, orijinal pile bile ulaşmaya izin vermedi.Utanmadan, madem biz bu telefon üzerinden para kazanmadık, güvenlik riski de umurumuzda değil diye cevap verdiler.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 8 sa.
    Ancak Google bu cihazları garanti kapsamında olmasalar bile değiştirmeyi kabul etmiş durumda...

    Sorun morun kalmamış kısaca
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    infom@n (Uğur Doğan) 7 sa. Ahmet DOĞAN
    Patlarsa da, yangın çıkarırırsa da sorun değil di mi?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 8 sa.
    Hep söylerim gene söylüyorum bir zamanlar kamerası ile çok abartıldı, zaten satmıyor yakında Google çekilir piyasadan.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 10 sa.
    google bottle batteries 🤓
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 10 sa.
    Google sen sadece arat, satın aldırma 😅
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    Feyzuli 10 sa. en beğenilen
    Görmeyeli Pixel'in götü kalkmış.
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