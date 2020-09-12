HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

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Tayvanlı teknoloji devi HTC, bir sonraki bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model Wildfire E Lite olarak adlandırılacak.

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Cihaz geçen yıl çıkış yapan Wildfire E'nin özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Bu zaten ismindeki "Lite" takısından da anlaşılabiliyor.

Akıllı telefonda kalın çerçevelerle çevrili 5.5 - 6 inçlik bir ekran yer alacak. HD+ çözünürlüğe sahip panelin en boy oranının ise 18:9 olacağı belirtiliyor.

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Fiyatı da belli oldu

HTC Wildfire E Lite'ın arkasında parmak izi tarayıcısı ve LED flaşlı çift ana kamera bulunacak. Ayrıca cihaz UniSoC yonga seti, 2 GB RAM, 32 veya 64 GB depolama alanı ve 3.000 - 3.500 mAh pille gelecek.

Akıllı telefonun 100 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Bu da aynı seviyedeki rakiplerine karşı elini güçlendirebilir. HTC Wildfire E Lite'ın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/evleaks/status/1304383031273283584

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