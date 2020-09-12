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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    HTC çok yakında yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkaracak. Wildfire E Lite olarak adlandırılacak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC, bir sonraki bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model Wildfire E Lite olarak adlandırılacak.

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    Cihaz geçen yıl çıkış yapan Wildfire E'nin özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Bu zaten ismindeki "Lite" takısından da anlaşılabiliyor.

    Akıllı telefonda kalın çerçevelerle çevrili 5.5 - 6 inçlik bir ekran yer alacak. HD+ çözünürlüğe sahip panelin en boy oranının ise 18:9 olacağı belirtiliyor.

    HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
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    Fiyatı da belli oldu

    HTC Wildfire E Lite'ın arkasında parmak izi tarayıcısı ve LED flaşlı çift ana kamera bulunacak. Ayrıca cihaz UniSoC yonga seti, 2 GB RAM, 32 veya 64 GB depolama alanı ve 3.000 - 3.500 mAh pille gelecek.

    Akıllı telefonun 100 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Bu da aynı seviyedeki rakiplerine karşı elini güçlendirebilir. HTC Wildfire E Lite'ın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok.



    https://twitter.com/evleaks/status/1304383031273283584 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tur1st (Cihan Cem Çetiner) 15 sa.
    Lisede Wildfire S kullanmıştım, hey gidi günler hey. Tasarım olarak benziyor.
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    danlabilic (Danla Bilic) 16 sa.
    3 sene önce falan çıksaydı iş görürdü
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