HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Tayvanlı teknoloji devi HTC, bir sonraki bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model Wildfire E Lite olarak adlandırılacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak"İlginizi Çekebilir Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video]
Cihaz geçen yıl çıkış yapan Wildfire E'nin özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Bu zaten ismindeki "Lite" takısından da anlaşılabiliyor.
Akıllı telefonda kalın çerçevelerle çevrili 5.5 - 6 inçlik bir ekran yer alacak. HD+ çözünürlüğe sahip panelin en boy oranının ise 18:9 olacağı belirtiliyor.
Fiyatı da belli oldu
HTC Wildfire E Lite'ın arkasında parmak izi tarayıcısı ve LED flaşlı çift ana kamera bulunacak. Ayrıca cihaz UniSoC yonga seti, 2 GB RAM, 32 veya 64 GB depolama alanı ve 3.000 - 3.500 mAh pille gelecek.
Akıllı telefonun 100 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Bu da aynı seviyedeki rakiplerine karşı elini güçlendirebilir. HTC Wildfire E Lite'ın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok.
https://twitter.com/evleaks/status/1304383031273283584 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: