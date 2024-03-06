Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Pixel 8a modelinin geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Bu noktada perakende kanallarından alınan listeler, akıllı telefonun 570 euro fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 128GB'lık sürüm için geçerli olduğunu belirtelim. 256GB depolamaya sahip sürümse 630 euroya mal olacak.
Ufak bir kıyaslama yaparsak, Pixel 7a modelinin 500 euro fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da önemli bir fiyat artışına işaret ediyor. Söylentilere göre Pixel 8a, dört renkte satışa sunulacak. Bunlar sırasıyla Obsidian (siyah), Porselen (bej), Bay (açık mavi) ve Mint (açık yeşil) olarak adlandırılacak.
Pixel 8a'nın Nisan veya Mayıs aylarında satışa sunulması bekleniyor. Önceki sızıntılara ve söylentilere göre Google'ın Tensor G3 SoC'sini ve 8 GB RAM'i destekleyecek. Önceki modele göre çok daha yuvarlak bir tasarıma sahip olacak ve artık oldukça tanınabilir bir Pixel özelliği olan, telefonun arka kısmına kadar uzanan bir 'vizör' içinde iki arka kameraya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.