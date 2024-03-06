Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, bildiğiniz gibi Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini duyurmuş ancak uygun fiyatlı Pixel 8a modelini pas geçmişti. Dolayısıyla bir süredir, akıllı telefonun sızıntılarla gündemde olduğunu görüyoruz. Son olarak heyecanlı bekleyiş sürerken, Pixel 8a modelinin fiyatına ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Pixel 8a modelinin geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Bu noktada perakende kanallarından alınan listeler, akıllı telefonun 570 euro fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 128GB'lık sürüm için geçerli olduğunu belirtelim. 256GB depolamaya sahip sürümse 630 euroya mal olacak.

Ufak bir kıyaslama yaparsak, Pixel 7a modelinin 500 euro fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da önemli bir fiyat artışına işaret ediyor. Söylentilere göre Pixel 8a, dört renkte satışa sunulacak. Bunlar sırasıyla Obsidian (siyah), Porselen (bej), Bay (açık mavi) ve Mint (açık yeşil) olarak adlandırılacak.

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Pixel 8a'nın Nisan veya Mayıs aylarında satışa sunulması bekleniyor. Önceki sızıntılara ve söylentilere göre Google'ın Tensor G3 SoC'sini ve 8 GB RAM'i destekleyecek. Önceki modele göre çok daha yuvarlak bir tasarıma sahip olacak ve artık oldukça tanınabilir bir Pixel özelliği olan, telefonun arka kısmına kadar uzanan bir 'vizör' içinde iki arka kameraya sahip olacak.

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Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak