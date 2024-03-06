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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Google Pixel 8 serisinin özellikleri ve fiyatı netleşmeye başladı. Akıllı telefon, selefi olduğu Pixel 7a modelinden önemli ölçüde pahalı olabilir.
    Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, bildiğiniz gibi Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini duyurmuş ancak uygun fiyatlı Pixel 8a modelini pas geçmişti. Dolayısıyla bir süredir, akıllı telefonun sızıntılarla gündemde olduğunu görüyoruz. Son olarak heyecanlı bekleyiş sürerken, Pixel 8a modelinin fiyatına ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı. 

    Google Pixel 8a fiyatı ortaya çıktı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Pixel 8a modelinin geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Bu noktada perakende kanallarından alınan listeler, akıllı telefonun 570 euro fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 128GB'lık sürüm için geçerli olduğunu belirtelim. 256GB depolamaya sahip sürümse 630 euroya mal olacak.

    Ufak bir kıyaslama yaparsak, Pixel 7a modelinin 500 euro fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da önemli bir fiyat artışına işaret ediyor. Söylentilere göre Pixel 8a, dört renkte satışa sunulacak. Bunlar sırasıyla Obsidian (siyah), Porselen (bej), Bay (açık mavi) ve Mint (açık yeşil) olarak adlandırılacak.

    Pixel 8a'nın Nisan veya Mayıs aylarında satışa sunulması bekleniyor. Önceki sızıntılara ve söylentilere göre Google'ın Tensor G3 SoC'sini ve 8 GB RAM'i destekleyecek. Önceki modele göre çok daha yuvarlak bir tasarıma sahip olacak ve artık oldukça tanınabilir bir Pixel özelliği olan, telefonun arka kısmına kadar uzanan bir 'vizör' içinde iki arka kameraya sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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