Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 modellerinde uydu ile acil SOS özelliğini kullanıma sundu. Bu güvenlik özelliği Google Pixel telefonlarda görüldü. Satellite SOS özelliği sayesinde Android kullanıcıları hücresel veya WiFi sinyalinin olmadığı durumlarda acil durum durum servisleriyle bağlantı kurabilecek.

En iyi uydu alıcısı tavsiyeleri 1 hf. önce eklendi

Google Pixel Uydu SOS özelliği nasıl çalışacak?

Bu özellik henüz işlevsel değil; sıradan bir Pixel telefon kullanıcısı “Güvenlik ve Acil Durum” ayarlar bölümünde “Uydu SOS” seçeneğini görebiliyor. Rootlu Pixel telefonda özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin bilgi almak mümkün. Satellite SOS sayfasındaki açıklama şu şekilde; “Pixel telefonunuzdan acil servislere mesaj gönderebilir ve mobil veya WiFi ağına bağlanamadığınızda konumunuzu paylaşabilirsiniz.” Yani, Satellite SOS, sinyal alınamadığında kullanıcıların acil servislere mesaj göndermesine ve konumlarını Google Haritalar aracılığıyla paylaşmasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, acil durumla ilgili detayları sağlama olanağına da sahip olabilecek.

Bu özelliğin çalışması için Google’ın kullanıcının adı, Google hesabındaki telefon numarası ve acil durumda iletişime geçilecek en fazla üç kişi gibi kişisel verileri toplaması gerekecek. Ayrıca kullanıcının konumu, cihaz detayları ve acil durumla ilgili ayrıntılar da dahil bilgiler hem acil durum müdahale ekipleriyle hem de uydu servis sağlayıcılarla paylaşılacak.

Google, uydu SOS özelliğini hangi ülkelerde kullanıma sunacak ve tam işlevsel bir özellik olarak ne zaman kullanıma açacak belli değil.

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Google Pixel telefonlara uydu SOS özelliği geliyor