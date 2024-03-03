Google Pixel telefonlara uydu SOS özelliği geliyor

Google Pixel Uydu SOS özelliği nasıl çalışacak?
Bu özellik henüz işlevsel değil; sıradan bir Pixel telefon kullanıcısı “Güvenlik ve Acil Durum” ayarlar bölümünde “Uydu SOS” seçeneğini görebiliyor. Rootlu Pixel telefonda özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin bilgi almak mümkün. Satellite SOS sayfasındaki açıklama şu şekilde; “Pixel telefonunuzdan acil servislere mesaj gönderebilir ve mobil veya WiFi ağına bağlanamadığınızda konumunuzu paylaşabilirsiniz.” Yani, Satellite SOS, sinyal alınamadığında kullanıcıların acil servislere mesaj göndermesine ve konumlarını Google Haritalar aracılığıyla paylaşmasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, acil durumla ilgili detayları sağlama olanağına da sahip olabilecek.
Bu özelliğin çalışması için Google’ın kullanıcının adı, Google hesabındaki telefon numarası ve acil durumda iletişime geçilecek en fazla üç kişi gibi kişisel verileri toplaması gerekecek. Ayrıca kullanıcının konumu, cihaz detayları ve acil durumla ilgili ayrıntılar da dahil bilgiler hem acil durum müdahale ekipleriyle hem de uydu servis sağlayıcılarla paylaşılacak.
Google, uydu SOS özelliğini hangi ülkelerde kullanıma sunacak ve tam işlevsel bir özellik olarak ne zaman kullanıma açacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.