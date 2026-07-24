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Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 serisinin tanıtımının ardından dikkatler markanın bir sonraki üst düzey telefonlarına çevrildi. Galaxy S27 serisi dört modelden oluşacak; Galaxy S27, S27+, S27 Pro ve S27 Ultra. Samsung'un Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus için yeni Sony ana kamera sensörünü test ettiği bildiriliyor. Standart modellerin aynı 12MP ultra geniş kamerayı kullanması beklenirken, Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın yükseltilmiş ultra geniş kamera ve selfie kameraya sahip olacağı söyleniyor.

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Galaxy S27'de Sony sensörlü yeni ana kamera, S27 Ultra'da çift telefoto lens

Yeni rapora göre, Galaxy S27 ve Galaxy S27+, OIS özellikli 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve henüz bilinmeyen bir telefoto kamera kullanacak. Galaxy S27 Pro’nun Sony IMX855 sensörlü, 1/2.55 inç sensör boyutlu 50MP ultra geniş açılı kamera, OIS özellikli 50MP telefoto kamera ve otomatik odaklama ve OIS özellikli 16MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Raporda telefonun ana kamerası hakkında detaylardan bahsedilmiyor ancak 200MP ana kamera kullanılacağı iddia ediliyor.

Galaxy S27 Ultra'nın Sony IMX855 sensörlü 50MP ultra geniş açılı kamera, OIS ve 5x optik zoom özellikli 50MP telefoto kamera ve R1 ve R2 parça adlarıyla tanımlanan ikinci bir Sony telefoto kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca otomatik odaklama ve OIS özellikli 16MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Raporda Galaxy S27 Ultra'nın iki telefoto kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy S27 serisinin kamera detayları ortaya çıktı

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