Bir dönemin sonu: Nothing, küresel pazardan çıkabilir

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında son dönemde artan bileşen maliyetleri üreticileri zorlamaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre Nothing, küresel operasyonlarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Şirketin 12'den fazla pazardan çekileceği ve çalışan sayısında önemli bir azaltmaya gideceği öne sürüldü.

Satışlar beklentilerin altında

Paylaşılan bilgilere göre Nothing, Orta Doğu, Japonya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere birçok pazardaki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Ancak şu an için hangi ülkelerin bu kararın kapsamına gireceği açıklanmış değil. İddiaya göre şirket yalnızca faaliyet gösterdiği ülke sayısını azaltmayacak. Nothing'in toplam iş gücünü yaklaşık %40 oranında küçültmeyi planladığı belirtiliyor.

Bunun yanında Çin'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekibinde yaklaşık %50, Londra ofisinde ise %30 ila %40 arasında personel azaltımına gidileceği de sızıntılar arasında. Raporda ise, DRAM ve depolama yongası fiyatlarındaki yükselişin Nothing üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle kaynaklarını, daha başarılı olduğu pazarlara yönlendirmiş olacak.

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Özellikle Hindistan, Nothing'in büyümesini sürdürdüğü en önemli pazar konumunda. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde bu ülkede en hızlı büyüyen akıllı telefon markaları arasında yer almıştı. Öte yandan Nothing Phone (4b) modeli piyasaya çıkışından bu yana yalnızca 20 bin adet satabildi.Buna karşılık Nothing Phone (4a) ve Nothing Phone (4a) Pro modellerinin toplam satışlarının ise yaklaşık 150 bin adede ulaştığı iddia ediliyor.

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