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    Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor

    Kanadalı North akıllı gözlük girişimi Google tarafından satın alınınca tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Focals gözlük sahiplerine de para iadesi yapılacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor
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    Standart gözlük tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz ay Google tarafından satın alınan Kanadalı North akıllı gözlük girişimi tüm faaliyetlerini durduruyor. Akıllı gözlükler de kullanım dışı kalacak.

    Tüm fonksiyonlar duruyor

    2012 yılında Thalmic Labs adıyla kurulan North girişimi sonrasında mevcut ismini almıştı. Focals adındaki standart gözlüğe benzeyen akıllı gözlük tasarımı ilgi görünce Focals 2.0 adıyla yeni neslin çalışmaları başlamıştı. Girişim Intel ve Amazon gibi devlerden 120 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı.

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    Akıllı gözlük tarafında pek iyi bir macera yaşamayan Google ise hali hazırda kurumlara yönelik olarak Google Glass gözlüğünü sunuyor. North girişimini satın alarak pazarda daha rekabetçi hale gelmeyi planlıyordu.

    Geçtiğimiz ay satın alınan North girişimi 31 Temmuz itibariyle tüm faaliyetlerini sonlandırıyor ve Google bünyesine katılıyor. Bu nedenle Focals 2.0 projesi iptal edildi ve mevcut Focals gözlüklerinin kablosuz bağlantı gerektiren tüm akıllı fonksiyonları durdurulacak. Ayrıca uygulamalar da mağazadan kaldırılacak.

    Girişim yaptığı duyuruda ay sonunda tamamen çevrim dışı hale geleceklerini ancak Focals akıllı gözlüğü satın almış olanlara para iadesi yapacaklarını duyurdu. Önümüzdeki günlerde gözlüğün satın alındığı ödeme yöntemine iadeler yatmış olacak. Yani Focals kullanıcıları bir süre gözlüğü ücretsiz deneme şansı bulmuş oldu.



    https://www.ctvnews.ca/sci-tech/canadian-smart-glasses-going-offline-weeks-after-company-bought-by-google-1.5042010 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 dk.
    Bir nevi rakibini satın aldı ve bitirdi.
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