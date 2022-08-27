Gotham Knights'tan boss savaşının olduğu yeni bir oynanış videosu geldi

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Yayıncılığını Warner Bros.'un yaptığı geliştiricliğini ise Warner Bros. Games Montreal'in yaptığı Batman evreninde geçen ancak Batman'in ölü olduğu oyun Gotham Knights'ın oynanış videosu paylaşıldı.

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Videoda oyunun ana karakterlerinden biri olan Nightwing'in Harley Quinn ile dövüştüğünü görüyoruz. Bu dövüş boss dövüşlerinden birisi olarak geçiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gotham Knights Oynanış Videosu

Gotham Knights, 25 Ekim 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor.

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Gotham Knights'tan yeni bir oynanış videosu geldi