Hogwarts Legacy'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri belli oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Epic Games'te 9.999 TL'ye ön siparişe açılan Hogwarts Legacy'nin Türkiye fiyatı hala düzeltilmiş değil ancak oyunun Discord sunucusunda sorunun düzeltileceği ve yakın bir zamanda ön siparişe açılacağı açıklandı.

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te çıkışını yapacak. Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hogwarts Legacy PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sİstem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

85 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 1080p/60 fps, Düşük Ayarlar

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD RX 5700 XT

NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD RX 5700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

85 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

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Hogwarts Legacy PC sistem gereksinimleri