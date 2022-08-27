Hogwarts Legacy'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu

- Hogwarts Legacy PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum Sİstem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Epic Games'te 9.999 TL'ye ön siparişe açılan Hogwarts Legacy'nin Türkiye fiyatı hala düzeltilmiş değil ancak oyunun Discord sunucusunda sorunun düzeltileceği ve yakın bir zamanda ön siparişe açılacağı açıklandı.
Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te çıkışını yapacak. Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Hogwarts Legacy PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sİstem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p/60 fps, Düşük Ayarlar
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: