Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Warner Bros.'un yaptığı geliştiricliğini ise Warner Bros. Games Montreal'in yaptığı Batman evreninde geçen ancak Batman'in ölü olduğu oyun Gotham Knights'ın oynanış videosu paylaşıldı.

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Gotham Knights, 25 Ekim 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

Gotham Knights Oynanış Videosu

Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor.

Şehrin tarihindeki en karanlık bölümleri birbirine bağlayan gizemleri çözmekten destansı karşılaşmalarda birbirinden kötü adamları yenmeye kadar çeşitli görevleri var.



Gotham Knights, şu ana kadarki en dinamik ve etkileşimli Gotham City'de geçen açık dünyalı bir aksiyon RPG oyunudur. Tek kişilik veya eşli oyunda Gotham'ın beş eşsiz ilçesinde devriye atın ve nerede suç eylemi bulursanız hemen müdahale edin.

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Gotham Knights'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı