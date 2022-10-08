God of War Ragnarok'un Yapımı Tamamlandı!
Geçtiğimiz saatlerde oyunun resmi Twitter sayfası üzerinden oyunun yapımının tamamlandığı açıklandı. Yani artık oyunun ertelenmesi çok zor, eğer Cyberpunk 2077 gibi bir durumla karşılaşmazsak.
Çıkışa 1 ay kala oyunun bitmiş olması da aslında güzel bir haber diyebiliriz. Son dönemde çıkan bitmemiş oyunlarından aksine oyunun bittiğini hissettiriyor diyebiliriz. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkışını yapacak. God of War Ragnarok şüphesiz bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi. Umuyoruz ki beklentileri karşılayan bir oyun olur.
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