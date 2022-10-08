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    God of War Ragnarok'un yapımı tamamlandı

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War'un yeni oyunu God of War Ragnarok'tan güzel haber geldi. Oyunun yapımı tamamlandı.                   
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    God of War Ragnarok'un yapımı tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'tan güzel haber geldi.

    God of War Ragnarok'un Yapımı Tamamlandı!

    Geçtiğimiz saatlerde oyunun resmi Twitter sayfası üzerinden oyunun yapımının tamamlandığı açıklandı. Yani artık oyunun ertelenmesi çok zor, eğer Cyberpunk 2077 gibi bir durumla karşılaşmazsak.

    Çıkışa 1 ay kala oyunun bitmiş olması da aslında güzel bir haber diyebiliriz. Son dönemde çıkan bitmemiş oyunlarından aksine oyunun bittiğini hissettiriyor diyebiliriz. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkışını yapacak. God of War Ragnarok şüphesiz bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi. Umuyoruz ki beklentileri karşılayan bir oyun olur. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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