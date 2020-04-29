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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor

    1995 yılında faaliyete başlayan Küresel Konumlama Sistemi (GPS), hayatın birçok alanında kullanılıyor. Sistem 2020 yılı itibariyle de 25 yılını doldurdu.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor
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    27 Nisan 1995 tarihi itibariyle tüm dünyanın kullanımına açılan ve içinde bulunduğumuz 2020 yılı içinde 25. yaşını kutlayan GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi), engelsiz bir görüş hattı olması kaydıyla dört veya daha fazla uydu ile yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemi olarak biliniyor.

    İlkin askeri gereksinimler için tasarlanan sistem, sivil hayata da entegre olmasıyla birlikte insanlar için vazgeçilmez bir hal aldı.

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    Konsept hali 1950’li yıllara dayanan sistem, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda (APL) görev yapan fizikçilerin o dönemin Sovyet Rusyası tarafından uzaya gönderilen Sputnik uydusunun yörüngedeki yerini, uzay aracının yaydığı radyo dalgasındaki Doppler efekti sayesinde tespit edebilecekleri fikriyle ortaya çıkmış. Daha sonra dönemin APL Genel Müdür Yardımcısı Frank McClure, uyduyu tespit etmek için yapılacak hesaplamaların tersten de işleyeceğini fark etmiş. McClure, uydunun yerini tespit edebiliyorsak dünyadaki alıcının yerini de konumlandırılabileceğimizi düşünmüş.

    GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor
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    Bugün GPS olarak bildiğimiz sistemin 1970’lerde başlayan çalışmalarla hız kazandığını söylemek mümkün. İlk GPS uydusunun uzaya fırlatılma tarihi ise 1978 olarak kayıtlara geçmiş. İlk takım uydunun 1995 yılında yörüngedeki yerini alması ile ise GPS tamamen işlevsel hale gelmiş. Sistemin sivilleşmesine ise 1983 yılında Kore Cumhuriyetine ait bir yolcu uçağının konumlandırma hatası nedeniyle girdiği Rus hava sahasında düşürülmesi sonrası, dönemin başkanı Ronald Reagan’ın verdiği talimatın neden olduğu ifade ediliyor.

    GPS III sistemi için iki uydu fırlatıldı

    Kontrolü Amerikan Uzay Gücü’nde olan sistemde 31 adet uydu bulunuyor. Artık servis ömrünün sonuna gelmeye başlayan uyduları değiştirmek için ise GPS III sürümü altında geliştirilen ilk uydu 2018 yılında fırlatıldı. Vespucci isimli uydunun ardından fırlatılan ikinci araç ise 27 Mart 2020 tarihi itibariyle Macellan uydusu oldu. Yetkililer, GPS III sisteminin daha emniyetli, sinyal tutarlılığı ve doğruluğunun ise eski jenerasyona göre çok daha yüksek olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda bu sistemde görev yapacak uyduların servis ömürleri de oldukça uzun.

    Sistemin 25.yılı nedeniyle bir açıklama yapan Uzay Gücü yetkilileri, açıklamalarında “GPS sisteminin 25. yıldönümü bizim için çok anlamlı. Bu faydalı hizmeti, yaklaşık 6 milyar insanın kullanımına sunmuş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”  ifadelerini kullanılmış.



    https://newatlas.com/space/gps-marks-25-years-operation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sething (sething ) 1 sa.
    Biraz arastirip 3 5 sayfalikziyafete ceviredydiniz bu firsatla bilgi orucunu acardik..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ciwanbilisim (ciwan antalya) 1 sa.
    GPS insanlık için büyük adımdır hayat kurtarmıştır.
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