Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum”

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Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’in çıkışının yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamalar da giderek artmaya başladı. Bu konuda sık sık açıklamalarda bulunan Xbox’ın başkanı Phil Spencer, yeni konsolla ilgili Twitter’da bazı paylaşımlarda bulundu.

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Konsolda kesin olarak göreceğimiz ışın izleme teknolojisi ve diğer yeniliklerle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Spencer, açıklamasında “Bana göre yeni nesille birlikte tecrübe edeceğimiz yeni nesil CPU, DLI, bellek bant genişliği ve SSD gibi teknolojiler sayesinde oyunlardan alacağımız his, 2D’den 3D’ye geçiştekine benzer olacak.” ifadelerini kullanmış.

Oyuncuların gamepad tuşuna basmasıyla ekrandaki karakterin hareket ettiği an arasındaki gecikmeyi düşürmek için geliştirilen Dinamik Giriş Gecikmesi (Dynamic Latency Input-DLI) isimli teknolojiye ekstra mesai harcadıklarını belirten Spencer, bunun oyun deneyimine olan katkısının büyük olacağını belirtmiş.

Konsolun çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan verici açıklamalar da ivme kazanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne gibi açıklamalar duyacağız?

https://www.gamesradar.com/uk/phil-spencer-thinks-the-jump-to-xbox-series-x-will-be-as-dramatic-a-change-as-2d-to-3d/

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