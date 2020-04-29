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    Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum”

    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X'in piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan verici açıklamalar ardı ardına geliyor. Phil Spencer'ın son açıklaması da bu yönde.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum”
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    Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’in çıkışının yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamalar da giderek artmaya başladı. Bu konuda sık sık açıklamalarda bulunan Xbox’ın başkanı Phil Spencer, yeni konsolla ilgili Twitter’da bazı paylaşımlarda bulundu.

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    Konsolda kesin olarak göreceğimiz ışın izleme teknolojisi ve diğer yeniliklerle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Spencer, açıklamasında “Bana göre yeni nesille birlikte tecrübe edeceğimiz yeni nesil CPU, DLI, bellek bant genişliği ve SSD gibi teknolojiler sayesinde oyunlardan alacağımız his, 2D’den 3D’ye geçiştekine benzer olacak.” ifadelerini kullanmış.

    Oyuncuların gamepad tuşuna basmasıyla ekrandaki karakterin hareket ettiği an arasındaki gecikmeyi düşürmek için geliştirilen Dinamik Giriş Gecikmesi (Dynamic Latency Input-DLI) isimli teknolojiye ekstra mesai harcadıklarını belirten Spencer, bunun oyun deneyimine olan katkısının büyük olacağını belirtmiş.

    Konsolun çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan verici açıklamalar da ivme kazanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne gibi açıklamalar duyacağız?



    https://www.gamesradar.com/uk/phil-spencer-thinks-the-jump-to-xbox-series-x-will-be-as-dramatic-a-change-as-2d-to-3d/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 1 dk.
    Abartılı bir söylem olmuş ortada duyurulan daha doğru dürüst bir oyun yok önce adam gibi 4K oyun desteği sunsunlar sonrasını bakarız
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    Feyzuli 2 dk.
    Güzel PR ama yiyene.
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