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GPU-Z'nin 0.3.2 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin 0.3.2 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan GPU-Z'nin 0.3.2 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ekran kartları hakkında detaylı bilgi verebilen ve ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni versiyonunda Nvidia'nın GeForce GT 120, GT 130, GT 130M, FX 5200, 9400 GT, 9600 GSO 512, FX 2700M, 9500 GS, Quadro FX 540M, Quadro FX 3700M, 9650M GT, Quadro FX 370M, 9400 IGP, 9300 IGP ve 8200M G çözümleriyle, S3'ün DirectX 10.1 destekli Chrome 500 serisi ekran kartlarına destek sağlanmış.

ATi ekran kartlarının saat hızları, RV730 GPU'sunun doku birimleri ve Catalyst sürücü versiyonu tanımlamasıyla ilgili hataların düzeltildiği yeni versiyonda, GT200b GPU'sunun 55nm olarak tanımlanabildiği ve ATi logosunun da güncellendiği bildiriliyor.

GPU-Z v0.3.2'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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mamad 10 yıl
Kartı değiştirmediğim için yeni olması beni pek ilgilendirmiyor ama yine de indirelim belki lazım olur ;)
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00x men00 10 yıl
güzel olmuş
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max975 10 yıl
güzel
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LEON-X 10 yıl
Arkdaşlar bende bu programın hiç bir versiyonu çalışmıyor açtığımda techpower yazısı çıkıyor ve ölece kalıyor sisteme ait tüm driverları güncellememe rağmen çalışmadı hiç bir şekilde...
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tiCCky 10 yıl
hataLAr düzeLtiLdiyse sorun yok.. teşekkürler... :)
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BlackEagle 10 yıl
Teşekkürler..
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