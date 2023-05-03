Tam Boyutta Gör Sevilen Playstation yapımlarını beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Sony, bu yılın sonlarında vizyona girecek olan Gran Turismo filmi için yeni bir fragman yayınladı. İşte merakla beklenen uyarlamadan ilk görüntüler.

Gran Turismo filminin ilk fragmanı yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere Sony tarafından Ocak ayında paylaşılan görüntüler, drone çekimleri ve kokpit kamerası görüntüleriyle Gran Turismo'nun oyundan aşina olduğumuz pist aksiyonunu koruyacağını bizlere gösterdi. Paylaşılan yeni fragman ise, filmin hikâyesine daha derin bir bakış sunuyor diyebiliriz.

Bilmeyenler için Gran Turismo, GT Academy ve eğitim programı sayesinde yarış pilotu olan Jann Mardenborough'un gerçek hayat hikâyesine dayanıyor. Ancak ünlü isim, filmde yer almayacak.

Oyuncu kadrosunda Orlanda Bloom, Archie Madekwe, Djiimon Hounsou, Geri Halliwell, David Harbour ve Darren Barnet gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gran Turismo’nun yönetmenlik koltuğununu ise District 9’dan tanıdığımız Neill Blomkamp üstlenecek. Senaryo koltuğunda ise Jason Hall oturacak. Gran Turismo 11 Ağustos'ta sinemalarda gösterime girecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Gran Turismo filminden ilk fragman yayınlandı!