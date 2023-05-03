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    Gran Turismo filminden ilk fragman yayınlandı

    Sony, bu yılın sonlarında vizyona girecek olan Gran Turismo filmi için yeni bir fragman yayınladı. İşte Jann Mardenborough’un gerçek hikayesine dayanan filmden sahneler. 
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    Gran Turismo filminden ilk fragman yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Sevilen Playstation yapımlarını beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Sony, bu yılın sonlarında vizyona girecek olan Gran Turismo filmi için yeni bir fragman yayınladı. İşte merakla beklenen uyarlamadan ilk görüntüler.

    Gran Turismo filminin ilk fragmanı yayınlandı

    Hatırlayacağınız üzere Sony tarafından Ocak ayında paylaşılan görüntüler, drone çekimleri ve kokpit kamerası görüntüleriyle Gran Turismo'nun oyundan aşina olduğumuz pist aksiyonunu koruyacağını bizlere gösterdi. Paylaşılan yeni fragman ise, filmin hikâyesine daha derin bir bakış sunuyor diyebiliriz. 

    Bilmeyenler için Gran Turismo, GT Academy ve eğitim programı sayesinde yarış pilotu olan Jann Mardenborough'un gerçek hayat hikâyesine dayanıyor. Ancak ünlü isim, filmde yer almayacak.

    Oyuncu kadrosunda Orlanda BloomArchie MadekweDjiimon HounsouGeri HalliwellDavid Harbour ve Darren Barnet gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gran Turismo’nun yönetmenlik koltuğununu ise District 9’dan tanıdığımız Neill Blomkamp üstlenecek. Senaryo koltuğunda ise Jason Hall oturacak. Gran Turismo 11 Ağustos'ta sinemalarda gösterime girecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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