GTA: Chinatown Wars iPhone OS'e geliyor

Haber Editörü
iPhone/iPod kullanıcıları ünlü aksiyon oyunu GTA'a sonunda kavuşuyor. Oyunun yapımcısı Rockstar, ilk olarak Nintendo DS'e çıkardıkları Grand Theft Auto: Chinatown Wars'ın iPhone OS uyumlu versiyonunu da çıkaracaklarını duyurdu. Bu gelişmeyle ilgili konuşan Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser da Liberty City'nin bu versiyonunu sürükleyici oynanabilirlik ile Apple'ın yeni oyun platformuna getirecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Grand Theft Auto: Chinatown Wars, babasının esrarengiz ölümünün ardından Liberty City'e gelen Triad üyesi Huang Lee'nin hikayesini konu alıyor. 2009 sonbaharında AppStore'dan kullanıcılara sunulacak olan oyunun satış fiyatı ise şimdilik belli değil.
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Bir kerede heycanlı olmayın ne olur ki ? Her yeni birşey çıkartacaklarında çok heycanlıyız diyorlar sinir oldum (: Ve gta4 pc'ye çıktıda ne oldu oyun çıktıktan sonra herkez 6 ay sonra oynayabildi.. Bide heycanlıyız filan diyorlar..
Hahaha