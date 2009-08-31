GTA: Chinatown Wars iPhone OS'e geliyor

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iPhone/iPod kullanıcıları ünlü aksiyon oyunu GTA'a sonunda kavuşuyor. Oyunun yapımcısı Rockstar, ilk olarak Nintendo DS'e çıkardıkları Grand Theft Auto: Chinatown Wars'ın iPhone OS uyumlu versiyonunu da çıkaracaklarını duyurdu. Bu gelişmeyle ilgili konuşan Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser da Liberty City'nin bu versiyonunu sürükleyici oynanabilirlik ile Apple'ın yeni oyun platformuna getirecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars, babasının esrarengiz ölümünün ardından Liberty City'e gelen Triad üyesi Huang Lee'nin hikayesini konu alıyor. 2009 sonbaharında AppStore'dan kullanıcılara sunulacak olan oyunun satış fiyatı ise şimdilik belli değil.