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GTA: Chinatown Wars iPhone OS'e geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
42,7b
1
74
Diğer
Shady
Haber Editörü
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GTA: Chinatown Wars iPhone OS'e geliyor
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iPhone/iPod kullanıcıları ünlü aksiyon oyunu GTA'a sonunda kavuşuyor. Oyunun yapımcısı Rockstar, ilk olarak Nintendo DS'e çıkardıkları Grand Theft Auto: Chinatown Wars'ın iPhone OS uyumlu versiyonunu da çıkaracaklarını duyurdu. Bu gelişmeyle ilgili konuşan Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser da Liberty City'nin bu versiyonunu sürükleyici oynanabilirlik ile Apple'ın yeni oyun platformuna getirecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars, babasının esrarengiz ölümünün ardından Liberty City'e gelen Triad üyesi Huang Lee'nin hikayesini konu alıyor. 2009 sonbaharında AppStore'dan kullanıcılara sunulacak olan oyunun satış fiyatı ise şimdilik belli değil.


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DH Misafiri 8 yıl
muthiş oyun elinize sağlık
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Nightwing 8 yıl

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Something 10 yıl
Esas FM çıksa süper olacak.Tam iPhone da oynanacak türden bir oyun çünkü..
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Technics 10 yıl
bu oyun tanıtımlarını iphone oyun bölümüne paylaşsanız
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mo0rfin 10 yıl
Bu gelişmeyle ilgili konuşan Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser da Liberty City'nin bu versiyonunu sürükleyici oynanabilirlik ile Apple'ın yeni oyun platformuna getirecekleri için çok HEYACANLI olduklarını belirtti.

Bir kerede heycanlı olmayın ne olur ki ? Her yeni birşey çıkartacaklarında çok heycanlıyız diyorlar sinir oldum (: Ve gta4 pc'ye çıktıda ne oldu oyun çıktıktan sonra herkez 6 ay sonra oynayabildi.. Bide heycanlıyız filan diyorlar..
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alper_9 10 yıl

zevksiz

Bu gelişmeyle ilgili konuşan Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser da Liberty City'nin bu versiyonunu sürükleyici oynanabilirlik ile Apple'ın yeni oyun platformuna getirecekleri için çok HEYACANLI olduklarını belirtti.

Bir kerede heycanlı olmayın ne olur ki ? Her yeni birşey çıkartacaklarında çok heycanlıyız diyorlar sinir oldum (: Ve gta4 pc'ye çıktıda ne oldu oyun çıktıktan sonra herkez 6 ay sonra oynayabildi.. Bide heycanlıyız filan diyorlar.. Gıcık rockstar (:

Hahaha
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Schumii 10 yıl
Valla süper bi haber sabırsızlıkla bekliyoruz
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arsuz49 10 yıl
ooo harika GTA bile olacak artık iPhone da. süper valla umarım şu Gangster oyunu(GTA taklidi)ndan daha güzel olur.
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Mertcan. 10 yıl
Umarım iphone'da da nintendo'dan aldığımız zevki alabiliriz :)
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