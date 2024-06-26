GTA 6'dan yeni haberler: Olası harita görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör GTA 6'nın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesinin onaylanmasıyla birlikte oyun hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor. Rockstar şu ana kadar sadece oyunla ilgili bazı detayları gösteren ancak hikaye ve oynanış detaylarına derinlemesine girmeyen bir tanıtım fragmanı yayınlamıştı.

GTA 6 haritası Küba ve Bahamalar'dan esinlenecek

Daha önce internette yayılan büyük bir sızıntı sayesinde oyunun bazı ayrıntılarını belli olmuştu. Ayrıca, içeriden öğrenilen bazı bilgiler zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. X'teki GTA 6 uzmanlarının profilinden paylaşılan yeni bilgiler ise oyuncularda heyecana neden oldu.

Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak 4 gün önce eklendi

Yeni bilgilere göre GTA 6'da üç adet ada yer alabilir. Adalar Küba'dan, Bahamalar'dan ve bilinmeyen üçüncü bir adadan ilham alacak. Ancak bu adalar, Leonida Eyaleti'nin tam teşekküllü haritasının dışında haritada ekstra yerler olacak. Bu üç adanın varlığına ilişkin bilgiler, tanınmış bir sosyal medya kanalında daha önce yapılan sızıntıyla da örtüşüyor.

GTA 6 harita detayları

Kurgusal devletin adı kesinlikle Leonida olacak.

GTA 6 haritasının GTA 5 haritasından yüzde 30 ila yüzde 50 daha büyük olması bekleniyor. Ancak harita, GTA 6 haritasına göre daha detaylı ve doğru olacak ve Rockstar, bir süre sonra haritayı genişletmeyi planlıyor.

Oyunda 3 ada bulunacak ve bunlardan biri büyük ölçüde Bahamalar'dan ilham alacak.

Orlando'nun haritanın bir parçası olduğu söyleniyor. Ancak sızıntılara göre yalnızca Miami, çevresi ve birkaç uzak yer daha mevcut olacak. Batıda GTA 6 haritasının bir parçası olacak bir şehir de olasılıklar arasında.

Fort Knox'tan ilham alan bir şehir olacak ve bu bir Fort City olacak. Şehir oyunda altın saklamak için kullanılacak.

Oyuncular Leonida Gölü çevresinde bir bisiklet yolu bulacaklar.

Oyunda yüzde 60 oranında girilebilir binalar bulunacak ve bu da bina sayısını en az 2000'e çıkaracak. Oyuncular şehirdeki evlere ve apartmanlara girip iç mekanları keşfedebilecekler. İşin ilginç yanı, yapay zeka destekli NPC mekanizmalarının, izinsiz girdiğinizde NPC'lerin polisi aramasına izin vermesi.

Oyunda otel ve motel kiralamak mümkün olacak.

Elektrikli testere GTA 6'da silah olmayacak.

Oyunun geliştirilmesinde kullanılan yüksek kaliteli grafik ve görsellerin gücünü gösteren Miami'nin mükemmel bir kopyası GTA 6'da görünecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.