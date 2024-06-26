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    GTA 6'dan yeni haberler: Olası harita görseli paylaşıldı

    GTA 6 haritasında bulunması beklenen 3 adanın varlığı ortaya çıktı. Daha önce yapılan bir sızıntıya dayandırılan bilgiler, tanınmış bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.
    GTA 6'dan yeni haberler: Olası harita görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesinin onaylanmasıyla birlikte oyun hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor. Rockstar şu ana kadar sadece oyunla ilgili bazı detayları gösteren ancak hikaye ve oynanış detaylarına derinlemesine girmeyen bir tanıtım fragmanı yayınlamıştı.

    GTA 6 haritası Küba ve Bahamalar'dan esinlenecek

    Daha önce internette yayılan büyük bir sızıntı sayesinde oyunun bazı ayrıntılarını belli olmuştu. Ayrıca, içeriden öğrenilen bazı bilgiler zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. X'teki GTA 6 uzmanlarının profilinden paylaşılan yeni bilgiler ise oyuncularda heyecana neden oldu.

    Yeni bilgilere göre GTA 6'da üç adet ada yer alabilir. Adalar Küba'dan, Bahamalar'dan ve bilinmeyen üçüncü bir adadan ilham alacak. Ancak bu adalar, Leonida Eyaleti'nin tam teşekküllü haritasının dışında haritada ekstra yerler olacak. Bu üç adanın varlığına ilişkin bilgiler, tanınmış bir sosyal medya kanalında daha önce yapılan sızıntıyla da örtüşüyor.

    GTA 6 harita detayları

    • Kurgusal devletin adı kesinlikle Leonida olacak.
    • GTA 6 haritasının GTA 5 haritasından yüzde 30 ila yüzde 50 daha büyük olması bekleniyor. Ancak harita, GTA 6 haritasına göre daha detaylı ve doğru olacak ve Rockstar, bir süre sonra haritayı genişletmeyi planlıyor.
    • Oyunda 3 ada bulunacak ve bunlardan biri büyük ölçüde Bahamalar'dan ilham alacak.
    • Orlando'nun haritanın bir parçası olduğu söyleniyor. Ancak sızıntılara göre yalnızca Miami, çevresi ve birkaç uzak yer daha mevcut olacak. Batıda GTA 6 haritasının bir parçası olacak bir şehir de olasılıklar arasında.
    • Fort Knox'tan ilham alan bir şehir olacak ve bu bir Fort City olacak. Şehir oyunda altın saklamak için kullanılacak.
    • Oyuncular Leonida Gölü çevresinde bir bisiklet yolu bulacaklar.
    • Oyunda yüzde 60 oranında girilebilir binalar bulunacak ve bu da bina sayısını en az 2000'e çıkaracak. Oyuncular şehirdeki evlere ve apartmanlara girip iç mekanları keşfedebilecekler. İşin ilginç yanı, yapay zeka destekli NPC mekanizmalarının, izinsiz girdiğinizde NPC'lerin polisi aramasına izin vermesi.
    • Oyunda otel ve motel kiralamak mümkün olacak.
    • Elektrikli testere GTA 6'da silah olmayacak.
    • Oyunun geliştirilmesinde kullanılan yüksek kaliteli grafik ve görsellerin gücünü gösteren Miami'nin mükemmel bir kopyası GTA 6'da görünecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4600 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Forumdan Konular

    pdf.js sürüm 1.0.712 (yapı: 6969ed4) ileti: invalidpdfexception sabun saç döker mi digitürk sinyal seviyesi nasıl yükseltilir wifi şifre kırma spor sonrası kollarımı açamıyorum

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