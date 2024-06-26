GTA 6'dan yeni haberler: Olası harita görseli paylaşıldı

GTA 6 haritası Küba ve Bahamalar'dan esinlenecek
Daha önce internette yayılan büyük bir sızıntı sayesinde oyunun bazı ayrıntılarını belli olmuştu. Ayrıca, içeriden öğrenilen bazı bilgiler zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. X'teki GTA 6 uzmanlarının profilinden paylaşılan yeni bilgiler ise oyuncularda heyecana neden oldu.
Yeni bilgilere göre GTA 6'da üç adet ada yer alabilir. Adalar Küba'dan, Bahamalar'dan ve bilinmeyen üçüncü bir adadan ilham alacak. Ancak bu adalar, Leonida Eyaleti'nin tam teşekküllü haritasının dışında haritada ekstra yerler olacak. Bu üç adanın varlığına ilişkin bilgiler, tanınmış bir sosyal medya kanalında daha önce yapılan sızıntıyla da örtüşüyor.
GTA 6 harita detayları
- Kurgusal devletin adı kesinlikle Leonida olacak.
- GTA 6 haritasının GTA 5 haritasından yüzde 30 ila yüzde 50 daha büyük olması bekleniyor. Ancak harita, GTA 6 haritasına göre daha detaylı ve doğru olacak ve Rockstar, bir süre sonra haritayı genişletmeyi planlıyor.
- Oyunda 3 ada bulunacak ve bunlardan biri büyük ölçüde Bahamalar'dan ilham alacak.
- Orlando'nun haritanın bir parçası olduğu söyleniyor. Ancak sızıntılara göre yalnızca Miami, çevresi ve birkaç uzak yer daha mevcut olacak. Batıda GTA 6 haritasının bir parçası olacak bir şehir de olasılıklar arasında.
- Fort Knox'tan ilham alan bir şehir olacak ve bu bir Fort City olacak. Şehir oyunda altın saklamak için kullanılacak.
- Oyuncular Leonida Gölü çevresinde bir bisiklet yolu bulacaklar.
- Oyunda yüzde 60 oranında girilebilir binalar bulunacak ve bu da bina sayısını en az 2000'e çıkaracak. Oyuncular şehirdeki evlere ve apartmanlara girip iç mekanları keşfedebilecekler. İşin ilginç yanı, yapay zeka destekli NPC mekanizmalarının, izinsiz girdiğinizde NPC'lerin polisi aramasına izin vermesi.
- Oyunda otel ve motel kiralamak mümkün olacak.
- Elektrikli testere GTA 6'da silah olmayacak.
- Oyunun geliştirilmesinde kullanılan yüksek kaliteli grafik ve görsellerin gücünü gösteren Miami'nin mükemmel bir kopyası GTA 6'da görünecek.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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