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Tam Boyutta Gör GTA 5 PC sürümü için yeni bir güncelleme yapıldı ve oyuna BattlEye hile koruması eklendi. Ortaya çıkan haberlere göre bu güncelleme GTA 5 konsol sürümünün PC'ye aktarılma sürecinin ilk aşaması olabilir.

BattlEye ile hilelere karşı mücadele edilebilecek

GTA V’in PC versiyonunda uzun süredir devam eden hile sorunları özellikle çevrimiçi modda (GTA Online) oyuncuların çokça şikayet ettiği bir konu olarak biliniyor. Hileciler, oyun dünyasında diğer oyuncuların ilerlemesini engelleyip çeşitli avantajlar sağlayarak GTA Online topluluğunda büyük rahatsızlığa neden oluyordu.

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Rockstar Games, BattlEye’ın devreye girmesiyle oyundaki hile sorununu çözmeyi hedefliyor. Ancak bazı oyuncular BattlEye’ın oyuna dahil edilmesiyle birlikte mod desteğinin de kısıtlanabileceğini düşünüyor. Çünkü modlar, GTA V topluluğunun önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Hile karşıtı yazılımın modlama topluluğunu olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Rockstar Games henüz bu güncellemeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakında yapılması beklenen açıklama ile BattlEye’ın tam olarak nasıl çalışacağı ve modlama topluluğunun nasıl etkileneceği konusunda daha fazla bilgiye ulaşabiliriz.

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GTA 5 PC sürümüne yeni güncelleme: BattlEye hile koruması geliyor