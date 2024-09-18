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    Anlık Bildirim

    GTA 5 PC sürümüne yeni güncelleme: BattlEye hile koruması geliyor

    Rockstar Games, Grand Theft Auto V’in PC sürümü için dokuz yıl sonra hile karşıtı bir çözüm sundu. Bu güncelleme, oyuncular arasında hem olumlu hem de endişeyle karşılandı.
    GTA 5 PC sürümüne yeni güncelleme: BattlEye hile koruması geliyor Tam Boyutta Gör
    GTA 5 PC sürümü için yeni bir güncelleme yapıldı ve oyuna BattlEye hile koruması eklendi. Ortaya çıkan haberlere göre bu güncelleme GTA 5 konsol sürümünün PC'ye aktarılma sürecinin ilk aşaması olabilir.

    BattlEye ile hilelere karşı mücadele edilebilecek

    GTA V’in PC versiyonunda uzun süredir devam eden hile sorunları özellikle çevrimiçi modda (GTA Online) oyuncuların çokça şikayet ettiği bir konu olarak biliniyor. Hileciler, oyun dünyasında diğer oyuncuların ilerlemesini engelleyip çeşitli avantajlar sağlayarak GTA Online topluluğunda büyük rahatsızlığa neden oluyordu.

    Rockstar Games, BattlEye’ın devreye girmesiyle oyundaki hile sorununu çözmeyi hedefliyor. Ancak bazı oyuncular BattlEye’ın oyuna dahil edilmesiyle birlikte mod desteğinin de kısıtlanabileceğini düşünüyor. Çünkü modlar, GTA V topluluğunun önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Hile karşıtı yazılımın modlama topluluğunu olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    Rockstar Games henüz bu güncellemeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakında yapılması beklenen açıklama ile BattlEye’ın tam olarak nasıl çalışacağı ve modlama topluluğunun nasıl etkileneceği konusunda daha fazla bilgiye ulaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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