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    Güncellenen Subaru XV, yeni donanım ve teknolojileriyle Türkiye'de

    Subaru XV, yeni tasarım, konfor ve güvenlik özelliklerine Türkiye’de de kavuştu. Xtreme ve Xclusive isimli 2 farklı donanım seçeneğiyle satılan Subaru XV fiyatı ve özellikleri haberimizde.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Güncellenen Subaru XV, yeni donanım ve teknolojileriyle Türkiye'de
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    Subaru XV, yeni tasarım, konfor ve güvenlik özelliklerine Türkiye’de de kavuştu. Güncellenen Subaru XV fiyatı 267 bin 900 TL’den başlıyor.

    İlk kez Forester e-BOXER modelinde kullanılan, geri viteste hareket ederken çarpışmaları önlemeyi ya da çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda şiddetini azaltmayı sağlayan “Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB)” sistemi Subaru XV'nin Xclusive versiyonunda standart olarak sunulmaya başlandı.

    Subaru XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV’nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi’nin yanı sıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor.

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    Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında stopların renklendirilmesinde sportiflik vurgusunu artıran koyu renk kullanılmaya başlandı. LED farlar ise daha belirgin ön görünüm için güçlendirildi. Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında “Direksiyondan kumandalı şanzıman” donanımı da artık standart olarak bulunuyor.

    Güncellenen Subaru XV, yeni donanım ve teknolojileriyle Türkiye'de
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    Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve 6.3 inç büyüklüğünde gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor. Yeni eklenen Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB) sistemiyle Subaru XV’nin güvenlik donanımları üst seviyeye ulaştı.

    Gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliği önemli ölçüde artıran, tamamen yeni Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olan Subaru XV ile birlikte Subaru, “Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası” olma yolundaki vizyonunu sürdürüyor.

    Güncellenen Subaru XV'nin Xtreme donanım paketli seçenekleri 267.900 TL, Xclusive paketlileriyse 296.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    caldexterr 16 dk. yeni yorumcu
    1.6 atmosferik motor oldukça istiyorlarsa kaza anında pamuğa sarma teknolojisi geliştirsinler. Bu parayı etmez.
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    mu5tafa (mustafa kök) 18 dk.
    Yurtdışında milletin 20k-30k birime aldığı araca 300 k ye yakın para ödemek..
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    Kablocu_16 27 dk.
    Şu arabaya 1.6 170 hp lik motoru koymayan subaru mühendislerine Allah akıl fikir ihsan etsin. O motor olsa bu seviyelerde ilk tercihim olacak arabalardan biriyken 114 hp tork yoksunu motor , 4x4 ve cvt insanı soğutuyor. Gerçi adamların zaten satma derdi yok butik marka 50 tane araç getirmiyor senede.
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    DoğanGörünümlüToros 32 dk.
    1.6 atmosferiğe devam mi hala peki?
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    lojistisyen 33 dk.
    Bu araba zaten mankyaj görmemiş miydi, 2.makyajı mı yapmışlar?



    Donanımına, kalitesine göre fiyatı gayet başarılı ama hala aynı motorla geliyorsa, 114 beygirlik atmosferik motoru çoğu kişiye göre almamak için tek başına yeterli bi sebep.
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    me.ke (mehmet koç) 39 dk.
    Harika bir araç. Türkiye pazarına ilk sürüldüğünde fiyatı oldukça makuldü. Ama şu an rakipleri özellikle motor teknolojisi konusunda oldukça ilerlemişken sahip olduğu motor teknolojisi oldukça geride. Özellikle performans ve karbon salınımı çok kötü. Güvenlik konusunda ise Subaru uzun zamandır çok iyi işlere imza atıyor. Peki bu fiyata alır mıyım, kesinlikle almam. İşin doğrusu bu sınınfta hiçbir araca bu parayı vermem. Önceden olsa daha üst sınıf 2. el düşünürdüm ama 2. El Piyasası zıvanadan çıktı. Neyse bu kadar lakırdı yeter zaten ben temiz bir brodway bakayım.





    https://www.subaru.com.tr/SUBARU-XV
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    deoks 44 dk.
    En dandik suvlar 300 binden başlıyorken çok iyi fiyattan gelmiş.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Çöp troc un bile 278.000tl olduğu bugünlerde subaru kalitesi vallaha bedava sayılır. Belki inciği boncuğu koymadığından sönük ve gösterişsiz olabilir kimine göre ama araba gibi araba (:
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