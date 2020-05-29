Güncellenen Subaru XV, yeni donanım ve teknolojileriyle Türkiye'de

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Subaru XV, yeni tasarım, konfor ve güvenlik özelliklerine Türkiye’de de kavuştu. Güncellenen Subaru XV fiyatı 267 bin 900 TL’den başlıyor.

İlk kez Forester e-BOXER modelinde kullanılan, geri viteste hareket ederken çarpışmaları önlemeyi ya da çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda şiddetini azaltmayı sağlayan “Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB)” sistemi Subaru XV'nin Xclusive versiyonunda standart olarak sunulmaya başlandı.

Subaru XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV’nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi’nin yanı sıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor.

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Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında stopların renklendirilmesinde sportiflik vurgusunu artıran koyu renk kullanılmaya başlandı. LED farlar ise daha belirgin ön görünüm için güçlendirildi. Subaru XV Xtreme ve Xclusive versiyonlarında “Direksiyondan kumandalı şanzıman” donanımı da artık standart olarak bulunuyor.

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Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve 6.3 inç büyüklüğünde gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor. Yeni eklenen Arka Çarpışma Önleyici Frenleme (RAB) sistemiyle Subaru XV’nin güvenlik donanımları üst seviyeye ulaştı.

Gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliği önemli ölçüde artıran, tamamen yeni Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olan Subaru XV ile birlikte Subaru, “Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası” olma yolundaki vizyonunu sürdürüyor.

Güncellenen Subaru XV'nin Xtreme donanım paketli seçenekleri 267.900 TL, Xclusive paketlileriyse 296.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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