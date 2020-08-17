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    Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos)

    17 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosu yayınlandı. Vaka sayısı 1200'ün üzerine çıktı.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Dün düşüş eğilimi gösteren vaka sayısı bugün yeniden yükseldi. Bugünkü yeni vaka sayısı 1233, vefat sayısı 22 olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde"

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    Dünya Sağlık Örgütü, son günlerde koronavirüsün etkisinin arttığına vurgu yaparak önemli uyarılarda bulundu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’dan fazla ülkede günlük vaka sayısının 1000’in üzerine çıktığını duyurdu.

    Worldometers.info’nun derlemesine göre dünyadaki toplam vaka sayısı 21 milyon 915 bini aştı. Vefat sayısı ise 775 bini geçti. Bakan Koca bugün yaptığı paylaşımda, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." dedi.

    Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 4 gün en beğenilen
    10 kişi arttı veya azaldı diye düşüş veya yükseklik olmuyor. Vaka sayısı sabit işte. Ne zaman 1400-1500 lere çıkar o zaman yükseliş olur. Veya ne zaman 1000in altına iner o zaman düşüş olur.
    10 kişi arttı veya azaldı diye düşüş veya yükseklik olmuyor. Vaka sayısı sabit işte. Ne zaman 1400-1500 lere çıkar o zaman yükseliş olur. Veya ne zaman 1000in a...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 2 gün (düzenlendi)
    corona + krizden kimler kazanıyor? düşünelim... iç ve dış...
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    isyancı2 3 gün yeni yorumcu
    dün izmirde ve istanbuldaki akrabalarım da virüs çıktı durmadılar yerinde çıktılar istanbuldan gittiler izmire hem izmirdekilerini hem kendilerini yaktılar 1200 değil 10 binin üzerinde bu sayılar türkiye de hiçbir sayıya hiçbir bakana hiçbir siyasetçiye tek bir akpliye güvenmeyin
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    erenbaran 3 gün
    herhalde tüm dünya kurtulacak ama bizim ülke kurtulamayacak bu virüsten
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 3 gün
    Kaçış yok arkadaşlar gerçeği söylüyorum kimsenin halka söylemeye cesaret edemediği gerçeği virüs ölmeyecek bir yerede gitmeyecek aids hepatit ebola binlerce yıldır varlar biz yeni tanıyoruz yok oldular mı? Hayır.

    Kısacası ölen ölecek kalanlar yaşayacak oyunun kuralı bu kurallar sert hayatta ama yapacak bir şey yok
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    MiraiPinhan (Mirai Pinhan) 3 gün
    71.843 İnfaz memuru var, bunların bahse konu olaydan nemalan sayısı 50.000 diyelim, birer hafta vardiyalı çalışıyorlar pandemi dolayısıyla, her hafta 25.000 sabit test.. şimdi bu test sayıları, günlük test sayılarını etkiliyor mu etkilemiyor mu?. Daha doğrusu, hasta hisseden insanlara yapılan test sayısı ile, yukarıda bahsettiğim iş kolu v.b. dahil zorunlu yapılan testlerin hepsi toplanıp mu günlük test sayısına ekleniyor? bunu bilen birisi cevap verebilir mi çünkü zorunlu testler de ekleniyorsa vay halimize, ülkede test olan yok demektir. https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/personel-durumu
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    bal974 3 gün
    Yurtdışına gidenlere test yapıyorlar, bu yüzden test sayıları arttı iyice. Askere gidenlere de test yapılıyor, geçen günlerde celp zamanı gelmişti sanırım. Ama herkesin teslim olmuş olması lazım. Bir de cumhurbaşkanlığı personeline 3 günde 1 test yapılıyor dendi çoğu yerde. Yalanlayan da duymadım. Cumhurbaşkanlığına bağlı 45.000 personelden bahsediliyor. Her gün 15.000 kişi demek. Bunun doğruluğundan emin değilim. Yapılıyorsa bile bu istatistiğe dahil ediliyor mudur? bilmiyorum. Ama pozitif çıkması %90 olasılığı olan kişilere test yapılmadığını biliyorum. Filrasyon ile herkese test yapılmıyor. Mesela sizde çıktı, anneniz/babanız/eşiniz/çocuğunuza çoğunlukla test yapılmıyor. 15 gün evinizde kendinizi izole ediniz deniyor. Bu süre içinde semptom çıkarsa hastaneye gelin deniyor. Hayatını kaybedenlerde ise, "doğal ölüm" veya başka ölüm nedenlerinin yazıldığını söyleyen çok. Yakınını covid yüzünden hastaneye yatırıyorlar, hayatını kaybediyor ama kayıtlarda "nefes darlığı" "kalp krizi" "zatürre" "doğal ölüm" gibi yazıldığını söyleyen çok Evet, ben bu test sonuçlarına inanmayanlardanım. İnanmayan sadece ben değilim ki, bazı ülkeler ülkemizden gelen yolculara kendileri test yapıyor. Almanya mesela çoğunlukla gelenlere kendi testlerini de yapıyor. ülkemizden gelenler arasında pozitif oranı %5 gibi bir rakam açıklamıştı. Çok yüksek bir rakam bu. Turizm açısından da sayıların düşük gösterilmek için bazı istatistiksel hesaplar yapıldığını düşünüyorum.
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    erAn_ (Eran Eran) 3 gün
    Vaka sayısı artınca test sayısını da artırıyorlar. Yeni taktik bu herhalde. Çok test yaptık o yüzden sayı artıyor gibi.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün
    Ne testi ! kimseye test felan yapılmıyor.Bugün 74.844'müş hadi oradan
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    startedatfx5200 3 gün Normandia_06
    acaba test sayısı 83 milyona yükselip "bana test yapılmadı nasıl 83 milyonmuş?" diyenler çıkınca ne yapacaklar?
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    kibirli ateist 4 gün yeni yorumcu
    inanmayanlar gelmemiş :))
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    9600_G_T (kadir varae) 4 gün kibirli ateist
    ben bi tek ölüme inaniyorum ALLAH rahmet eylesin.
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    MaDMaxiBo 4 gün
    Test sayısı uçtu çünkü temas sayısı çok.



    Adana



    Her gün bin hastanın ellisi yüzü Adana'da olsa bir ayda 2-3 bin hasta yapar zaten biriken. İki ay sonra bile pozitif çıkan oluyor dedi kardeşim.





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