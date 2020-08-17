Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Dün düşüş eğilimi gösteren vaka sayısı bugün yeniden yükseldi. Bugünkü yeni vaka sayısı 1233, vefat sayısı 22 olarak açıklandı.

Ayrıca Bkz. "DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde"

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Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)

Dünya Sağlık Örgütü, son günlerde koronavirüsün etkisinin arttığına vurgu yaparak önemli uyarılarda bulundu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’dan fazla ülkede günlük vaka sayısının 1000’in üzerine çıktığını duyurdu.

Worldometers.info’nun derlemesine göre dünyadaki toplam vaka sayısı 21 milyon 915 bini aştı. Vefat sayısı ise 775 bini geçti. Bakan Koca bugün yaptığı paylaşımda, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." dedi.

Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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