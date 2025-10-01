Giriş
    Gain'e yüzde 67 oranında zam geldi!

    Mahsun J, Ayak İşleri ve Modern Kadın gibi yerli yapımlara ev sahipliği yapan Gain platformuna yüzde 67 oranında zam geldi. 15 Ekim'den itibaren fiyatlar zamlanacak.

    Gain'e yüzde 67 oranında zam geldi! Tam Boyutta Gör
    Yerli dijital içerik platformu Gain’e büyük zam geliyor. Gain’in mevcut üyelerine şirketten gönderilen e-posta ile 15 Ekim’den itibaren fiyatların güncelleneceği duyuruldu. Gain abonelik ücreti yüzde 67 oranında zamlanarak aylık 249 TL’ye yükselecek.

    Gain hali hazırda aylık 149 TL olarak ücretlendiriliyor. 15 Ekim itibarıyla fiyatlar 100 TL zamlanarak aylık 249 TL’ye yükselecek. Böylelikle Gain’in fiyatı Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi devleri yakalamış oldu. Gain’e en son 12 Mart 2024 tarihinde zam gelmişti.

    Gain platformunda Mahsun J, Ayak İşleri, Modern Kadın, Komedi Kulübü, Doğu 3. Sezon, Dayı Şov, Ramy, Mevzular Açık Mikrofon, Cüneyt Özdemir belgeselleri, Esas Oğlan gibi popüler yapımlar bulunuyor. Platformun en çok izlenen içeriklerinden Mahsun J’nin 2. Sezon 2. Kısmı geçtiğimiz hafta başladı ve 15 Ekim’de zam geleceği duyuruldu.

