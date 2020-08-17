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    DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde

    Son haftalarda artış göstermeye başlayan Covid-19 vakaları dünya genelinde de yüksek bir seyir izliyor. DSÖ, yaptığı açıklamada vaka sayısının en az 30 ülkede binin üzerine çıktığını duyurdu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde
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    Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çımasının ardından tüm dünyaya hızla yayılan, 21 milyondan fazla kişiye bulaşıp 800 bin’e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs etkisini devam ettiriyor.

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    Son günlerde ülkemizde de artış gösteren ve binli rakamların üzerine çıkan vaka sayıları, dünyadaki birçok ülkede yükselmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ulusal makamlara dayandırdığı veriler kapsamında yaptığı açıklamada günlük vaka sayısının bin ve 10 bin arasında olan ülkeleri duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Yeni vaka sayısında düşüş var (16 Ağustos)"

    Ağırlığın Latin Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında olduğu belirtilen ülkelerden en çok vaka görülen yerler Hindistan, Brezilya ve ABD olarak sıralandı. Sırasıyla 65 bin 2, 60 bin 91 ve 52 bin 799 vakayla ilk üç sırayı paylaşan ülkelerden sonra en çok vaka sayısının görüldüğü yer Kolombiya oldu.

    Kıtalara göre belli başlı ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:

    Latin Amerika;

    • Peru 9.441,
    • Arjantin 7.498,
    • Meksika 7.371,
    • Şili 2.077,
    • Bolivya 1.281,
    • Dominik Cumhuriyeti 1.281,
    • Guatemala 1.144,
    • Kosta Rika 1.072,
    • Panama 1.069,
    • Ekvador 1.066

    Avrupa;

    • İspanya 5.479,
    • Rusya 5.061,
    • Fransa 2. 667,
    • Ukrayna 1.847,
    •  İngiltere 1.440,
    • Almanya ve Romanya 1.415

    Asya;

    • Filipinler 6.134,
    • Irak 4.013,
    • İran 2.501,
    • Bangladeş 2.766,
    • Endonezya 2.307,
    • Kazakistan 1.847,
    • Suudi Arabistan 1.383,
    • Japonya 1.360,
    • Türkiye 1.226.


    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/dso-30dan-fazla-ulkede-gunluk-covid-19-vaka-sayisi-bini-gecti-5990435/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AtomCmyLMz (Cem Yılmaz) 4 gün en beğenilen
    Türkiye'yi Asya'ya mı yazmışlar, hemen DSÖ'nün anasına sövecek Donanımhaber ekibi kurulsun.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 4 gün
    Bunlar vaka değil ölüm sayıları
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Bu batılılar da işine geldi mi Avrupa'ya, gelmedi mi Asya'ya atıyor bizi. Şu mevzuyu anlamadım bir türlü.
    Yanıtla +2
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    tanerf82 (taner fener) 4 gün
    Çin nerde la?!

    Kitledi bize virüsü uzadı inmeler..
    Yanıtla +3
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    AtomCmyLMz (Cem Yılmaz) 4 gün en beğenilen
    Türkiye'yi Asya'ya mı yazmışlar, hemen DSÖ'nün anasına sövecek Donanımhaber ekibi kurulsun.
    Yanıtla +13
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