DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde

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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çımasının ardından tüm dünyaya hızla yayılan, 21 milyondan fazla kişiye bulaşıp 800 bin’e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs etkisini devam ettiriyor.

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Son günlerde ülkemizde de artış gösteren ve binli rakamların üzerine çıkan vaka sayıları, dünyadaki birçok ülkede yükselmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ulusal makamlara dayandırdığı veriler kapsamında yaptığı açıklamada günlük vaka sayısının bin ve 10 bin arasında olan ülkeleri duyurdu.

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Ağırlığın Latin Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında olduğu belirtilen ülkelerden en çok vaka görülen yerler Hindistan, Brezilya ve ABD olarak sıralandı. Sırasıyla 65 bin 2, 60 bin 91 ve 52 bin 799 vakayla ilk üç sırayı paylaşan ülkelerden sonra en çok vaka sayısının görüldüğü yer Kolombiya oldu.

Kıtalara göre belli başlı ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:

Latin Amerika;

Peru 9.441,

Arjantin 7.498,

Meksika 7.371,

Şili 2.077,

Bolivya 1.281,

Dominik Cumhuriyeti 1.281,

Guatemala 1.144,

Kosta Rika 1.072,

Panama 1.069,

Ekvador 1.066

Avrupa;

İspanya 5.479,

Rusya 5.061,

Fransa 2. 667,

Ukrayna 1.847,

İngiltere 1.440,

Almanya ve Romanya 1.415

Asya;

Filipinler 6.134,

Irak 4.013,

İran 2.501,

Bangladeş 2.766,

Endonezya 2.307,

Kazakistan 1.847,

Suudi Arabistan 1.383,

Japonya 1.360,

Türkiye 1.226.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/dso-30dan-fazla-ulkede-gunluk-covid-19-vaka-sayisi-bini-gecti-5990435/

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