Yapay zekalı vergi sistemi KURGAN piyasayı karıştırdı

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahte belge (naylon fatura) düzenleme ve kullanımını engellemek için yapay zeka destekli KURGAN’ı (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) devreye aldı. Kayıt dışılıkla mücadelede yeni dönem başladı.

KURGAN piyasayı taramaya başladı

KURGAN, Türkiye çapındaki mükelleflerin tüm mal ve hizmetlerine ait alış ve satış işlemleri anlık olarak tarıyor, çok sayıda kriter ve veri kaynağından toplanan bilgiler üzerinden bu işlemlerin risk puanları hesaplıyor ve denetim çalışmalarına dahil ediyor.

KURGAN’ın riskli gördüğü işlemlerde mükelleflere bir gönderilerek riskli görülen bazı işlemlerin kontrol edilerek alımların indirim konusu yapılıp yapılmadığı, düzeltme beyannamesinin verilip verilmediği gibi sorulardan oluşan bilgi isteniyor.

Piyasada karışıklık ortaya çıktı

Yapay zekalı KURGAN’ın ilk mesaisi sorunlarla başladı. Ekonomim.com’un haberine göre ilk bildirimler firmalara ve mali müşavirlere gitti ancak ortalık karıştı. Verileri anlık olarak analiz eden KURGAN’ın radarına takılan birçok firmaya, henüz resmi bir inceleme ya da raporlama olmadan ‘riskli mükellef’ bildirimi yapıldı.

Resmi inceleme veya kesin tespit olmadan çok sayıda firmaya “riskli mükellef” uyarısı gönderildi. Sadece bu firmalar değil, aynı zamanda riskli görülen firmaların müşterilerine de bildirimler ulaşınca, tedarik zincirinde belirsizlik ve panik başladı.

Hem firmalar hem de mali müşavirler yoğun mesai yapmaya başladı. Bazı firmalar, daha önce alım yaptığı firmaya ilişkin "riskli mükellef" bildirimi alınca, söz konusu firma ile ticari ilişkilerini kesmeye başladı. Özellikle ithal girdiye dayanan alımları “naylon fatura” gibi yorumlayarak hatalı risk işaretlemesi yaptı; bu da köklü firmaların ticari itibarına zarar verdi.

Sektör temsilcileri, hiçbir somut tespit veya resmi tebligat olmadan bir iddiaya dayanarak firmalara riskli mükellef bildirimi gönderilmesinin ticari itibarı ve güveni zedelediğini savunuyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB olarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bu sistemin arkasında olduklarını ancak sistemin yasal altyapısının daha sağlam oluşturulması gerektiğini ifade etti.

