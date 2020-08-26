GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu

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Oyuncu donanımları pazarının sürekli büyümesi pek çok farklı çevre biriminin “oyuncu” sıfatını almasına neden oldu. RAM, SSD, fare matı, güç kaynağı, soğutma sistemleri gibi örneklerin yanında gözlükleri de saymak mümkün.

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Lightning Bolt 360 özellikleri ve fiyatı

Oyuncu gözlükleri alanında lider isimlerden GUNNAR Optiks; Lightning Bolt 360 adını verdiği oyuncu gözlüğü ile oyun esnasında rahatlık ve konfor sağlamayı amaçlıyor. Sektörün en verimli oyuncu gözlüğünün de bu olduğunu iddia ediyor.

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Lightning Bolt 360 oyuncu gözlüğü ekranlardan yansıyan mavi ışığı filtreleyerek uzun vadeli göz yorgunluğunu elimine etmeyi sağlıyor. Değiştirilebilir lensler ile dışarı çıktığınızda da bir güneş gözlüğü gibi kullanabiliyorsunuz. Mavi ışık filtresi ve UV filtresi tıbbi olarak onaylanmış durumda.

Gözlüğün burun kısmı da rahatlığı sağlamak için 3 değiştirilebilir parçaya sahip. Böylece değiştirilebilir parçalar ile 6 farklı gözlük elde edilebiliyor. Ayrıca gözlük 3 farklı versiyona sahip. GUNNAR Optiks Lightning Bolt 360 modeli 130$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı.

https://www.techpowerup.com/271383/gunnar-optiks-launches-the-holy-grail-of-gaming-glasses-lightning-bolt-360#g271383

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