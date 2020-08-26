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    GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu

    GUNNAR Optiks Lightning Bolt 360 oyuncu gözlüğü uzun oyun seanslarında gözünüzün yorulmaması ve rahat etmesi için bazı özellikler ile geliyor. Lightning Bolt 360 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu
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    Oyuncu donanımları pazarının sürekli büyümesi pek çok farklı çevre biriminin “oyuncu” sıfatını almasına neden oldu. RAM, SSD, fare matı, güç kaynağı, soğutma sistemleri gibi örneklerin yanında gözlükleri de saymak mümkün.

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    Lightning Bolt 360 özellikleri ve fiyatı

    Oyuncu gözlükleri alanında lider isimlerden GUNNAR Optiks; Lightning Bolt 360 adını verdiği oyuncu gözlüğü ile oyun esnasında rahatlık ve konfor sağlamayı amaçlıyor. Sektörün en verimli oyuncu gözlüğünün de bu olduğunu iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Lightning Bolt 360 oyuncu gözlüğü ekranlardan yansıyan mavi ışığı filtreleyerek uzun vadeli göz yorgunluğunu elimine etmeyi sağlıyor. Değiştirilebilir lensler ile dışarı çıktığınızda da bir güneş gözlüğü gibi kullanabiliyorsunuz. Mavi ışık filtresi ve UV filtresi tıbbi olarak onaylanmış durumda.

    Gözlüğün burun kısmı da rahatlığı sağlamak için 3 değiştirilebilir parçaya sahip. Böylece değiştirilebilir parçalar ile 6 farklı gözlük elde edilebiliyor. Ayrıca gözlük 3 farklı versiyona sahip. GUNNAR Optiks Lightning Bolt 360 modeli 130$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı.



    https://www.techpowerup.com/271383/gunnar-optiks-launches-the-holy-grail-of-gaming-glasses-lightning-bolt-360#g271383 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Basteryus (Adem ) 1 sa.
    Bi kere RGB yok, nasıl oyuncu gözlüğü bu ﻿﻿
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa.
    bkz. "keriz silkeleme"
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    [__Zahid__] (Zahid ) 2 sa.
    bu mavi ışığı engellemek için ekipmana mı gerek var? windowstan gece modunu açınca zaten sararıyor ekran. veya GPU ayarlarından mavi tonu azaltınca da azalıyor mavi ışık. ya da monitörlere sırf reklam amaçlı eklenen mavi ışık filtresi var. bir de bu gözlüğü mü eklemişler listeye.
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    Statistik (halit suleyman) 2 sa.
    Ben de kullandım arkadaşlar hiç bir işe yaramıyor

    Göz problemleriniz varsa başka nedenleri vardir, 1. nedeni ekranlardanki mavi ışığa maruz kalma. Mavi ışık yatmayan montior kullanmak lazim. Sonra da az veya kalitesiz uyku, gündüz uyuma veya karanlık olmayan yerlerde uyuma, sağlıksız beslenme vs gelir.
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    dede17 (amdfusion ) 3 sa.
    bende var almak isteyenler boşa para vermesin değmez
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