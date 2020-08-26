GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu

Oyuncu donanımları pazarının sürekli büyümesi pek çok farklı çevre biriminin “oyuncu” sıfatını almasına neden oldu. RAM, SSD, fare matı, güç kaynağı, soğutma sistemleri gibi örneklerin yanında gözlükleri de saymak mümkün.İlginizi Çekebilir Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı
Lightning Bolt 360 özellikleri ve fiyatı
Oyuncu gözlükleri alanında lider isimlerden GUNNAR Optiks; Lightning Bolt 360 adını verdiği oyuncu gözlüğü ile oyun esnasında rahatlık ve konfor sağlamayı amaçlıyor. Sektörün en verimli oyuncu gözlüğünün de bu olduğunu iddia ediyor.
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Lightning Bolt 360 oyuncu gözlüğü ekranlardan yansıyan mavi ışığı filtreleyerek uzun vadeli göz yorgunluğunu elimine etmeyi sağlıyor. Değiştirilebilir lensler ile dışarı çıktığınızda da bir güneş gözlüğü gibi kullanabiliyorsunuz. Mavi ışık filtresi ve UV filtresi tıbbi olarak onaylanmış durumda.
Gözlüğün burun kısmı da rahatlığı sağlamak için 3 değiştirilebilir parçaya sahip. Böylece değiştirilebilir parçalar ile 6 farklı gözlük elde edilebiliyor. Ayrıca gözlük 3 farklı versiyona sahip. GUNNAR Optiks Lightning Bolt 360 modeli 130$ başlangıç fiyatı ile satışa çıktı.
https://www.techpowerup.com/271383/gunnar-optiks-launches-the-holy-grail-of-gaming-glasses-lightning-bolt-360#g271383 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Göz problemleriniz varsa başka nedenleri vardir, 1. nedeni ekranlardanki mavi ışığa maruz kalma. Mavi ışık yatmayan montior kullanmak lazim. Sonra da az veya kalitesiz uyku, gündüz uyuma veya karanlık olmayan yerlerde uyuma, sağlıksız beslenme vs gelir.