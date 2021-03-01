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144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu

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Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor

6 gün

Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı

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Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı

6 gün

Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı

6 gün

Braun markası 100 yılı geride bıraktı

6 gün

2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti

6 gün

Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor

6 gün

Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi

6 gün

7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı

6 gün

Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber

6 gün

AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir

6 gün

Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor

6 gün

Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak?

6 gün

OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu

6 gün

Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu

6 gün

Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı

6 gün

The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor

6 gün

Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“

6 gün

Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı

6 gün

GÖRÜNTÜLENEN Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor

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iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında

6 gün

Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı

6 gün

Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı

6 gün

iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir

6 gün

21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!

6 gün

Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk

6 gün

Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek

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Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış

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Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor

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Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda

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Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı

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Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor

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Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor

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Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı

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78. Altın Küre kazananları belli oldu

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Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak

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Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?

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2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi

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Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı

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Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel

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