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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor

    Nvidia’nın bir önceki madenci krizini de gören Pascal mimarili ekran kartı Palit’in EEC’ye yaptığı başvuruya göre geri dönüyor. Model ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olabilir.
    01 Mart 2021, 19:17 (6 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6

    Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor

    Son dönemde artan ethereum fiyatları ekran kartlarını kripto para kazmak için yeniden cazip hale getirdi. Yaşanan stok sıkıntısına yeni çözümler yolda.

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    Stok sıkıntısına yeni çözümler üretiliyor

    Palit’in EEC’ye yaptığı başvurudaki kartlar 2017-2018 döneminde yaşanan ekran kartı sıkıntısında görüntü çıkışı bulunmayan kartlara güç veren GPU’yu temel alıyor.

    4 GB VRAMli modellerin madenciliğe elverişli olmadığı şu günlerde 6 GB VRAMle gelecek GTX 1060 GPUlu modeller ekran kartı stok sıkıntısında iyileşme sağlayabilir.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak"

    Turing mimarili yeni madenci kartlarının en düşük modeli 26 MH/s kazarken P106 GPU’sunu temel alan modellerin 24 MH/s seviyesinde olduğunu belirtelim.



    https://www.pcgamer.com/nvidia-gtx-1060-back-palit-p106/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    absamet (sems sems) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuncular Nvidianın umrunda değil. Böyle abudik gubidik haberlerle gönül almaya çalışıyor. 3060 ekran kartı goya madencilik için kısıtlı gelecekti 1 günde kırdılar onu. Deli gibi kart satıyor şuan nvidia keyfi yerinde.
    Oyuncular Nvidianın umrunda değil. Böyle abudik gubidik haberlerle gönül almaya çalışıyor. 3060 ekran kartı goya madencilik için kısıtlı gelecekti 1 günde kırdı...
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    java (Kaya Kaya) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arşivimde tozlu raflarda 512KB Matrox MGA Serisi PCI Ekran Kartı var; isterlerse oluyorsa onu da vereyim bu kazıcılara...


    Kalite karttır, 1996 Kanada üretimi... Öyle Çin malı falan da değil yani...
    Arşivimde tozlu raflarda 512KB Matrox MGA Serisi PCI Ekran Kartı var; isterlerse oluyorsa onu da vereyim bu kazıcılara... [resim] Kalite karttır, 1...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    madenciler ellerinde olsa uçan kuşu bile...

    gerisiniz siz tamamlayın.
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Görüntüçıkışı olmayan hiçbir kartı madenciler almaz pek fazla. Çünkü madenciler kartların işi bitince sahibinden gibi ikinci el sitelerinde millete kakalıyorlar. Alınır mı bilmem. :/
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    VETERINARY (Eren ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia madenciler için FX5200'ü tekrar üretsin.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bence ekran kartı üreticileri 2017 nin intikamını alıyor, mining patlayınca hepsinin elinde patlamıştı ekran kartları, şimdi o stokları eritiyorlar
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    java (Kaya Kaya) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arşivimde tozlu raflarda 512KB Matrox MGA Serisi PCI Ekran Kartı var; isterlerse oluyorsa onu da vereyim bu kazıcılara...


    Kalite karttır, 1996 Kanada üretimi... Öyle Çin malı falan da değil yani...
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) java
    Hocam ayıptır sorması vaktinde kaç amerikan dolarına aldınız?
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    absamet (sems sems) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuncular Nvidianın umrunda değil. Böyle abudik gubidik haberlerle gönül almaya çalışıyor. 3060 ekran kartı goya madencilik için kısıtlı gelecekti 1 günde kırdılar onu. Deli gibi kart satıyor şuan nvidia keyfi yerinde.
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    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Madenci olsam bu kartlara yanaşmam. Kırpılmış kartlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi ) interwap
    Zaten yanaşmıyorlar. Bu kartlar da ekran çıkışı olmadığı için piyasaya satma şansı yok. O yüzden madenciler madenci kartlarından uzak duruyorlar.
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