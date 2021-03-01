Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor

Son dönemde artan ethereum fiyatları ekran kartlarını kripto para kazmak için yeniden cazip hale getirdi. Yaşanan stok sıkıntısına yeni çözümler yolda.İlginizi Çekebilir Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu
Stok sıkıntısına yeni çözümler üretiliyor
Palit’in EEC’ye yaptığı başvurudaki kartlar 2017-2018 döneminde yaşanan ekran kartı sıkıntısında görüntü çıkışı bulunmayan kartlara güç veren GPU’yu temel alıyor.
4 GB VRAMli modellerin madenciliğe elverişli olmadığı şu günlerde 6 GB VRAMle gelecek GTX 1060 GPUlu modeller ekran kartı stok sıkıntısında iyileşme sağlayabilir.
Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak"
Turing mimarili yeni madenci kartlarının en düşük modeli 26 MH/s kazarken P106 GPU’sunu temel alan modellerin 24 MH/s seviyesinde olduğunu belirtelim.
https://www.pcgamer.com/nvidia-gtx-1060-back-palit-p106/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kalite karttır, 1996 Kanada üretimi... Öyle Çin malı falan da değil yani...