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Haftanın en iyi 5 Android oyunu -4-
Haftanın en iyi 5 Android oyunu adlı programımızın 4. bölümünde yepyeni oyunlarla birlikteyiz.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
578
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi 5 Android oyunu adlı programımızın 4. bölümünde yepyeni oyunlarla birlikteyiz.
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DH Misafiri
9 yıl
editörün seçimi
Selamlar,
bir yardım talep edeceğim de.
oyunlar lg gt 540 android 1.6 için uygun mudur acaba ?
Ne gereklidir ?
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northernlights
9 yıl
editörün seçimi
Bu da çok yararlı bir konu olmuş ellerinize sağlık.
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Plunder
9 yıl
editörün seçimi
Elinize sağlık
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+0
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LesEnfantsTerribles
9 yıl
editörün seçimi
@pc-system1
windows phone 7 ve ios içinde buna benzer planlarımız var :)
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+0
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Brainy
9 yıl
editörün seçimi
Angry Birds'in Gelmesi Süper Oldu.İnceleme İcin Tesekkürler.
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Antrim
9 yıl
editörün seçimi
ilk oyuna bi bakarım sıkıldıgım zaman bana çok yardımçı olur.
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+0
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LesEnfantsTerribles
9 yıl
editörün seçimi
Herkese merhaba
Videolarda tanıtılan oyunların barkodları test edilerek ekleniyor videoya. Bazı içerikler için root işlemi gerekiyor olabilir. Yakın bir zamanda HTC Desire için root rehberi hazırlamayı düşünüyorum..
Olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulunan herkese teşekkür ederim.
Bu hafta uygulama videosunu henüz hazırlamadım. Bu hafta içinde hazırlayıp yayınlayacağız.
Bu tempoyu bozmak istemiyoruz :)
Herkese iyi forumlar..
Kaan Arlı
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Adorer
9 yıl
editörün seçimi
oyun şecimleri çok iyi tebrikler..
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bbuzol
9 yıl
editörün seçimi
Android'e verdiğiniz destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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_-TaicHi-_
9 yıl
editörün seçimi
Bu hafta uygulamalar gelmedi mi ben mi kaçırdım acaba. Ayrıca emeğiniz içinde çok teşekkür ederim her hafta beklediğim bir şey haline geldi.
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Albay Hardal
9 yıl
editörün seçimi
Video hatalı sanırım
303: Failed to load a resource: Unable to load resources: Error #2124
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Behram
9 yıl
editörün seçimi
X10'da Angry Birds'ü bulamadım markette. Barkod okuyucuyla da normal arayarak da bulamadım.
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bir yardım talep edeceğim de.
oyunlar lg gt 540 android 1.6 için uygun mudur acaba ?
Ne gereklidir ?
windows phone 7 ve ios içinde buna benzer planlarımız var :)
Videolarda tanıtılan oyunların barkodları test edilerek ekleniyor videoya. Bazı içerikler için root işlemi gerekiyor olabilir. Yakın bir zamanda HTC Desire için root rehberi hazırlamayı düşünüyorum..
Olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulunan herkese teşekkür ederim.
Bu hafta uygulama videosunu henüz hazırlamadım. Bu hafta içinde hazırlayıp yayınlayacağız.
Bu tempoyu bozmak istemiyoruz :)
Herkese iyi forumlar..
Kaan Arlı
303: Failed to load a resource: Unable to load resources: Error #2124