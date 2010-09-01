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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -6-

"Haftanın en iyi 5 Android uygulaması" adlı programımızın 6. bölümünde yepyeni uygulamalarla birlikteyiz.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,9b
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34
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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"Haftanın en iyi 5 Android uygulaması" adlı programımızın 6. bölümünde yepyeni uygulamalarla birlikteyiz.


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_uMaY_ 8 yıl
Teşekkür ederiz Kaan Bey,
2 gün önce Android işletim sistemine sahip bir telefona sahip oldum ve bu video incelemeleriniz gerçekten çok işime yaradı. Özellikle bu haftaki incelemenizde ilk sıraya yerleştirerek tanıttığınız program oldukça ilgi çekici ve faydalı bir program. Ancak görüyorum ki verdiğiniz barkoddan ulaşılan bu program veri yüklemek istediğimiz zaman ücretli sürümü satınalmamızı istiyor, siz satın alarak mı gerçekleştirdiğiniz acaba videoda bahsettiğiniz veri aktarımını? PRO sürümü almadan kullanmamız mümkün olmuyor mu?
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asiboldon 8 yıl

_uMaY_

Teşekkür ederiz Kaan Bey,



2 gün önce Android işletim sistemine sahip bir telefona sahip oldum ve bu video incelemeleriniz gerçekten çok işime yaradı. Özellikle bu haftaki incelemenizde ilk sıraya yerleştirerek tanıttığınız program oldukça ilgi çekici ve faydalı bir program. Ancak görüyorum ki verdiğiniz barkoddan ulaşılan bu program veri yüklemek istediğimiz zaman ücretli sürümü satınalmamızı istiyor, siz satın alarak mı gerçekleştirdiğiniz acaba videoda bahsettiğiniz veri aktarımını? PRO sürümü almadan kullanmamız mümkün olmuyor mu?


İşte o yüzden My Phone Explorer kullanıyorum. Sürükle bırak yeter. Ücretsiz ve Türkçe.

forum.donanimhaber.com/...
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northernlights 9 yıl
Elinize sağlık çok yararlı bir konu olmuş.
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grafiker 9 yıl
1 numarada ve 2 numarada ki uygulamalar süper Kaan eline sağlık.
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DH Misafiri 9 yıl
i9000 telefonuma borkod tarayıcısını yükledim ekranda çıkan oresmi tanıdı ama found url diyor. ve hiçbirşey indiremiyorum.
bir sorum daha olacak telefonumda sandroid diye bir program var telefonu alırken söylediler uygulamaları buradan indireceksiniz diye ama bu programa wifi açıkken giremiyorum 3g ile bağlanıyor otamatık olarak wifimi kapatıyor ama sadece bu programda oluyor.
cevap yazarsanız sevinirim
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Orod-Dain 9 yıl
1 numaralı program gayet iyi. Diğerlerini kuranlar az olacaktır sanırım. Yalnız bu programınız umarım sürekli devam eder. Gayet başarılı.
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Batuist 9 yıl
indirmek isteyenler yandaki barkodu kullansın diyorsunuzda acaba o barkod kullanılarak nasıl indiriliyor yazarmısınız???
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mehmednaim 9 yıl

Batuist

indirmek isteyenler yandaki barkodu kullansın diyorsunuzda acaba o barkod kullanılarak nasıl indiriliyor yazarmısınız???


Android'li telefonum yok ama bildiğim kadarıyla bu karekodların bir programı var. Telefona bunu okuttuğunuzda otomatikman ilgili adrese gidiyor ve indiriyor.
Gerekli programın linkini bulabilirsem paylaşırım.
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Tyson Granger 9 yıl
wifi file explorer mükemmel bir uygulamaymış tamda bugün ihtiyacını hissetmiştim sağolun.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
olumlu ve olumsuz eleştirileriniz için teşekkür ederim..
bir sonraki videoda bu sorun giderilecektir..
Herkese iyi forumlar..
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kurtay 9 yıl

LesEnfantsTerribles

olumlu ve olumsuz eleştirileriniz için teşekkür ederim..

bir sonraki videoda bu sorun giderilecektir..

Herkese iyi forumlar..

Esprinin dozu kaçmışsa kusura bakmayın,kalp kırmak istemem...

Konu ve incelemeler güzel,başarılar dilerim
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Fatih 9 yıl
Barkodu kullanarak nasıl indiriyorsunuz programları?
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EfeAYDIN 9 yıl
Bu hafta da cidden çok güzel ve değişik uygulamalara yer vermişsiniz ilk 2 haftadan sonra pek ümitli değildim ama gayet güzel gidiyor şuan tanıttığınızın çoğunu indiriyorum ilgimi çekip teşekkürler
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resler 9 yıl
Videoda çok fazla hafta kelimesi kullanılmış. Daha önceki videolarda da bu kelime çok kullanılmıştı.
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MaNgOsEr 9 yıl

resler

Videoda çok fazla hafta kelimesi kullanılmış. Daha önceki videolarda da bu kelime çok kullanılmıştı.


Ve evet , maalesef ilerki haftalarda da bol bol kullanılacak
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kurtay 9 yıl

resler

Videoda çok fazla hafta kelimesi kullanılmış. Daha önceki videolarda da bu kelime çok kullanılmıştı.

Evet haftanın en iyi android uygulamalarında bu haftada HAFTA kelimesi cok kullanılmış bakalım haftaya hafta kelimesi kaç kez kullanılacak.
İyi haftalar
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Casti El 9 yıl
Bu hafta neler var acaba
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