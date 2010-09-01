Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -6

"Haftanın en iyi 5 Android uygulaması" adlı programımızın 6. bölümünde yepyeni uygulamalarla birlikteyiz.
_uMaY_ Teşekkür ederiz Kaan Bey, 2 gün önce Android işletim sistemine sahip bir telefona sahip oldum ve bu video incelemeleriniz gerçekten çok işime yaradı. Özellikle bu haftaki incelemenizde ilk sıraya yerleştirerek tanıttığınız program oldukça ilgi çekici ve faydalı bir program. Ancak görüyorum ki verdiğiniz barkoddan ulaşılan bu program veri yüklemek istediğimiz zaman ücretli sürümü satınalmamızı istiyor, siz satın alarak mı gerçekleştirdiğiniz acaba videoda bahsettiğiniz veri aktarımını? PRO sürümü almadan kullanmamız mümkün olmuyor mu?
Batuist indirmek isteyenler yandaki barkodu kullansın diyorsunuzda acaba o barkod kullanılarak nasıl indiriliyor yazarmısınız???
LesEnfantsTerribles olumlu ve olumsuz eleştirileriniz için teşekkür ederim.. bir sonraki videoda bu sorun giderilecektir.. Herkese iyi forumlar..
resler Videoda çok fazla hafta kelimesi kullanılmış. Daha önceki videolarda da bu kelime çok kullanılmıştı.
2 gün önce Android işletim sistemine sahip bir telefona sahip oldum ve bu video incelemeleriniz gerçekten çok işime yaradı. Özellikle bu haftaki incelemenizde ilk sıraya yerleştirerek tanıttığınız program oldukça ilgi çekici ve faydalı bir program. Ancak görüyorum ki verdiğiniz barkoddan ulaşılan bu program veri yüklemek istediğimiz zaman ücretli sürümü satınalmamızı istiyor, siz satın alarak mı gerçekleştirdiğiniz acaba videoda bahsettiğiniz veri aktarımını? PRO sürümü almadan kullanmamız mümkün olmuyor mu?
İşte o yüzden My Phone Explorer kullanıyorum. Sürükle bırak yeter. Ücretsiz ve Türkçe.
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bir sorum daha olacak telefonumda sandroid diye bir program var telefonu alırken söylediler uygulamaları buradan indireceksiniz diye ama bu programa wifi açıkken giremiyorum 3g ile bağlanıyor otamatık olarak wifimi kapatıyor ama sadece bu programda oluyor.
cevap yazarsanız sevinirim
Android'li telefonum yok ama bildiğim kadarıyla bu karekodların bir programı var. Telefona bunu okuttuğunuzda otomatikman ilgili adrese gidiyor ve indiriyor.
Gerekli programın linkini bulabilirsem paylaşırım.
bir sonraki videoda bu sorun giderilecektir..
Herkese iyi forumlar..
Esprinin dozu kaçmışsa kusura bakmayın,kalp kırmak istemem...
Konu ve incelemeler güzel,başarılar dilerim
Ve evet , maalesef ilerki haftalarda da bol bol kullanılacak
Evet haftanın en iyi android uygulamalarında bu haftada HAFTA kelimesi cok kullanılmış bakalım haftaya hafta kelimesi kaç kez kullanılacak.
İyi haftalar