Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var

Teknolojik ürünlerin zaman zaman çok uygun fiyatlarla tüketicilere sunulduğu zincir gıda mağazalarında haftaya Honor 8S ve Mercusys örgü ağ sistemi yer alıyor.

19 Aralık A101 aktüel ürünler

19 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S giriş seviyesi akıllı telefon modelini görüyoruz. Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama yer alıyor.

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Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S modeli 899TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın biraz üzerinde sayılır.

Diğer taraftan Samsung’un 43 inçlik 4K çözünürlüğündeki akıllı televizyonu 2999TL ve oldukça iyi bir fiyat etiketine sahip. Dahili uydu alıcısı olan televizyon 20W ses çıkışı sunuyor.

Son olarak SanDisk USB 3.0 32GB bellek 32.50TL ve Class 10 32GB microSD kart 33.50TL olarak satılacak.

20 Aralık BİM aktüel ürünler

20 Aralık BİM aktüel ürünler arasında TP-Link alt markası Mercusys Halo S3 WiFi örgü sistemi dikkat çekiyor. İki adet Halo cihazından oluşan set modeminizden aldığı interneti evinizin her noktasına dağıtabiliyor ve hangi cihaza bağlanırsanız bağlanın asıl olarak kendi WiFi ağınıza bağlanmış oluyorsunuz. Zayıf sinyallerde cihazlar arası otomatik geçiş sağlanabiliyor. Mercusys Halo S3 sistemi 149TL fiyat etiketine sahip.