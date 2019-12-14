Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var

    19 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S akıllı telefon modeli yer alırken 20 Aralık BİM aktüel ürünler arasında TP-Link alt markası Mercusys Halo S3 WiFi örgü sistemi dikkat çekiyor.
    16 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    5,6b
    12
    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var

    Teknolojik ürünlerin zaman zaman çok uygun fiyatlarla tüketicilere sunulduğu zincir gıda mağazalarında haftaya Honor 8S ve Mercusys örgü ağ sistemi yer alıyor.

    19 Aralık A101 aktüel ürünler

    19 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S giriş seviyesi akıllı telefon modelini görüyoruz. Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı"

    Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

    Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S modeli 899TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın biraz üzerinde sayılır.

    Diğer taraftan Samsung’un 43 inçlik 4K çözünürlüğündeki akıllı televizyonu 2999TL ve oldukça iyi bir fiyat etiketine sahip. Dahili uydu alıcısı olan televizyon 20W ses çıkışı sunuyor.

    Son olarak SanDisk USB 3.0 32GB bellek 32.50TL ve Class 10 32GB microSD kart 33.50TL olarak satılacak.

    Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var

    20 Aralık BİM aktüel ürünler

    20 Aralık BİM aktüel ürünler arasında TP-Link alt markası Mercusys Halo S3 WiFi örgü sistemi dikkat çekiyor. İki adet Halo cihazından oluşan set modeminizden aldığı interneti evinizin her noktasına dağıtabiliyor ve hangi cihaza bağlanırsanız bağlanın asıl olarak kendi WiFi ağınıza bağlanmış oluyorsunuz. Zayıf sinyallerde cihazlar arası otomatik geçiş sağlanabiliyor. Mercusys Halo S3 sistemi 149TL fiyat etiketine sahip.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sonere3818@gmail.com 16 sa. en beğenilen
    Kardeşim bilgileri düzelt istersen 3 64 değil 2 32 insanlar yanılmasın
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Azazel Geri Dönüyor 3 sa.
    Tek merak ettiğim reklam için kaç para alıyorsunuz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    castigatetr 6 sa.
    Bilgiler yanlış sanırım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sonere3818@gmail.com 16 sa. en beğenilen
    Kardeşim bilgileri düzelt istersen 3 64 değil 2 32 insanlar yanılmasın
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası 3 sa. Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi 4 sa. Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir! 4 sa. Donuk tedavisi için sprey jel geliştirildi 5 sa. PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu 5 sa. Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek 6 sa. Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu 6 sa. Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık 7 sa. Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı 8 sa. 2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak 9 sa. Porsche ve Lucasfilm, Star Wars'ın yeni uzay gemisini birlikte tasarladı 10 sa. Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu 10 sa. OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor 11 sa. AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu 12 sa. Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek 13 sa. Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz 14 sa. Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor 14 sa. TIDAL HiFi abonelerine Dolby Atmos müjdesi 15 sa. Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı 16 sa. Citizen akıllı duvar saatini duyurdu 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var Sonraki NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları 1 gün ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı 1 gün Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu 1 gün Havelsan'ın 5G teknolojileri tanıtıldı 1 gün Bu kadar para vermeye değer miydi? "1 yıldan sonra Sony WF-1000X" 1 gün Honda Civic Type R'ın pistlere özel yeni bir versiyonu tanıtıldı 1 gün Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi 1 gün Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı 1 gün Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 1 gün Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı 1 gün Ebeveynler dikkat: Çocuk akıllı saatlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 1 gün Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor 1 gün Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? 1 gün Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk 1 gün Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere 1 gün Steam Game Awards indirimleri başladı 1 gün Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor 1 gün Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi 1 gün 1 milyon Galaxy Fold satıldı 1 gün Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yılın Oyunu açıklandı: İşte The Game Awards 2019 kazananları
    DonanımHaber
    Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim