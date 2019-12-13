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    ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı

    ABD ve Çin arasında ağır vergilerin kaldırılması amacıyla başlatılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Aşama 1 olarak adlandırılan görüşmeler Çin’i biraz daha baskı altına alıyor.
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    Haber Editörü
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    ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı
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    Uzun süredir ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerilimi başta Huawei olmak üzere pek çok firmayı ve teknoloji dünyasını derinden etkilemişti. İki ülke arasında yaşanan gerilim son dönemde biraz azaldı ve bu hafta önemli bir adım atıldı.

    İlk aşama tamam

    ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde Çin ile büyük bir ticaret anlaşmasına varılacağının duyurusunu yapmıştı. Trump’un bahsettiği kadar büyük olmasa da iki ülke arasındaki anlaşma oldukça anlamlı.

    Ayrıca Bkz. "Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor"

    Yaşanan büyük ticaret geriliminde ABD ve Çin birbirlerinden ithal ettikleri mallara yüklü miktarda vergi uygulama kararı almıştı. Başta akıllı telefon, oyun konsolu, monitör, giyim, ayakkabı, otomobil, mısır, buğday olmak üzere pek çok ürünün kendisi veya hammaddesi bu vergilerden etkilenecekti. 15 Aralık tarihinde uygulanacak bu kararlar iki ülke başta olmak üzere global çapta zararlara yol açacaktı.

    İlk aşama olarak kabul edilen bu mini ticaret anlaşması tarım ürünleri, telif haklarını koruma, teknoloji transferi, finansal alanlar ve döviz konularını kapsıyor. Ayrıca Çin, 2020 yılı içerisinde ABD’den 50 milyar dolar değerinde tarım ürünü ve başka ürünler satın alacak.

    İlk ticaret anlaşması Huawei’yi pek ilgilendirmiyor. Ağır vergilerin elimine edilmesinin ardından Çinli şirketlerin durumu da sonraki ticaret görüşmelerinde masaya yatırılacak. Huawei geçtiğimiz günlerde ABD’den 90 günlük daha iş birliği onayı almıştı.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/13/u-s-and-china-have-finally-struck-a-mini-trade-deal-first-real-progress-in-months/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 4 sa.
    "50 milyar dolar değerinde tarım ürünü ve başka ürünler satın alacak." Vay yavrum vay, ABD bu kadar çok sıkıştı yani...
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