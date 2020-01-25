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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var

    31 Ocak BİM aktüel ürünler arasında bir kez daha Apple AirPods 2 kablosuz kulaklık gelirken 30 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S akıllı telefon modeli yer alacak.
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    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var
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    Apple'ın popüler AirPods kulaklıkları bir kez daha BİM marketlere geliyor. Ayrıca A101 marketlerde de bir kez daha Honor 8S akıllı telefon modeli satışa sunulacak.

    30 Ocak A101 aktüel ürünler

    30 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S giriş seviyesi akıllı telefon modelini görüyoruz. Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama yer alıyor.

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    Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

    Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S modeli 899TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın biraz üzerinde sayılır.

    31 Ocak BİM aktüel ürünler

    31 Ocak BİM aktüel ürünler arasında en dikkat çekici ürün şüphesiz Apple AirPods 2 kablosuz kulaklık modeli. Pazarın en çok satan modeli konumundaki AirPods 2 için 849TL fiyat etiketi belirlenmiş ve piyasa ile hemen hemen aynı.

    Son olarak 10000mAh kapasiteli Philips marka batarya 75TL fiyat etiketi ile satılıyor.



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