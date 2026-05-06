    iOS 27, yapay zeka modelleri arasında geçişe izin verecek

    Apple, iOS 27'de kullanıcılara Apple Intelligence'a alternatif olarak üçüncü parti modellerle çeşitli yapay zeka özelliklerini kullanma seçeneği sunacak. İşte detaylar:

    iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27, kullanıcıların Yazma Araçları ve Image Playground gibi Apple Intelligence özelliklerinde varsayılan olarak üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerini ayarlamasına olanak tanıyacak.

    iOS 27 yapay zeka entegrasyonu nasıl olacak?

    Apple, iOS 27’de kullanıcılara üçüncü taraf büyük dil modeli arasından seçim yapma olanağı sunmayı planlıyor. Dahili olarak "Uzantılar" olarak adlandırılan yeni özellik, kullanıcıların Siri, Yazma Araçları, Image Playground gibi Apple Intelligence özellikleri aracılığıyla, yüklü uygulamalardan isteğe bağlı olarak üretken yapay zeka özelliklerine erişmelerini sağlayacak.

    Apple ayrıca, kullanıcıların Siri için üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerinden sesler seçmesine izin vermeyi planlıyor. Bu da kullanıcının Siri'nin mi yoksa Gemini, Claude gibi başka bir yapay zeka ürününün mü yanıt verdiğini anlamasını kolaylaştıracak. Siri tek ses kullanırken, üçüncü taraf yapay zeka seçeneklerinden gelen yanıtlar başka bir ses kullanacak.

    Apple'ın iOS 27 için planladığı birçok başka yapay zeka ile ilgili değişiklik de var. Fotoğraflar uygulamasında yeni Apple Intelligence fotoğraf düzenleme araçları, yeni Görsel Zeka özellikleri, bunlardan birkaçı. iOS 27, iPhone 11 ve üzeri modellere gelecek olsa da yeni yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

