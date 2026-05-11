    iOS 26.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerinin en yeni güncellemeleri olan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5'i yayınladı. İşte iPhone'lara gelen yenilikler:             

    Apple, iPhone'lara üç önemli iyileştirme getiren iOS 26.5'i yayınladı. Yeni yazılım güncellemesi ayrıca renkli yeni duvar kağıdı seçeneği ve fazlasını içeriyor.

    iOS 26.5 güncellemesi neler getiriyor?

    Resmi sürüm notlarına göre, iOS 26.5, uçtan uca şifrelenmiş RCS (beta) mesajlaşma desteği ve indirilebilir Pride Luminance duvar kağıdının yanı sıra iPhone için iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

    iOS 26.5, iPhone kullanıcıları için öncelikle üç önemli değişikliğe odaklanıyor:

    • Mesajlar uygulamasında uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşma (beta) özelliği, desteklenen operatörlerle kullanılabilir
    • Dinamik olarak renk spektrumunu yansıtan Pride Parlaklığı duvar kağıdı indirilebilir
    • Harita'da Önerilen Yerler, yakındaki trendlere ve son aramalara göre öneriler gösterir

    iOS 26.5'te Apple'ın bahsetmediği başka değişiklikler de var. Örneğin, bu yazın ilerleyen dönemlerinde Apple Harita, öncelikle Amerika ve Kanada'daki kullanıcılar için arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacak.

    iOS 26.5 ile birlikte App Store'da aylık ödeme seçeneğiyle yeni 12 aylık taahhütlü abonelik geliyor.

    Yazılım güncellemesi ayrıca Apple'ın Anımsatıcılar uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad aksesuarları artık USB-C ile bağlandıktan sonra Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşiyor.

    AB'de, iOS 26.5 ile birlikte daha da fazla değişiklik var. Örneğin, gerektiğinde üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlik yönlendirmesi mevcut.

    Apple, bir aydan kısa bir süre sonra WWDC 2026'da bir sonraki büyük iPhone yazılım güncellemesi olan iOS 27'yi tanıtacak. Duyuru 8 Haziran Pazartesi günü yapılacak ve ilk geliştirici beta sürümünün de aynı gün yayınlanması bekleniyor.

