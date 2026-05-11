iOS 26.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 26.5 güncellemesi neler getiriyor?
Resmi sürüm notlarına göre, iOS 26.5, uçtan uca şifrelenmiş RCS (beta) mesajlaşma desteği ve indirilebilir Pride Luminance duvar kağıdının yanı sıra iPhone için iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.
iOS 26.5, iPhone kullanıcıları için öncelikle üç önemli değişikliğe odaklanıyor:
- Mesajlar uygulamasında uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşma (beta) özelliği, desteklenen operatörlerle kullanılabilir
- Dinamik olarak renk spektrumunu yansıtan Pride Parlaklığı duvar kağıdı indirilebilir
- Harita'da Önerilen Yerler, yakındaki trendlere ve son aramalara göre öneriler gösterir
iOS 26.5'te Apple'ın bahsetmediği başka değişiklikler de var. Örneğin, bu yazın ilerleyen dönemlerinde Apple Harita, öncelikle Amerika ve Kanada'daki kullanıcılar için arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacak.
iOS 26.5 ile birlikte App Store'da aylık ödeme seçeneğiyle yeni 12 aylık taahhütlü abonelik geliyor.
Yazılım güncellemesi ayrıca Apple'ın Anımsatıcılar uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad aksesuarları artık USB-C ile bağlandıktan sonra Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşiyor.
AB'de, iOS 26.5 ile birlikte daha da fazla değişiklik var. Örneğin, gerektiğinde üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlik yönlendirmesi mevcut.
Apple, bir aydan kısa bir süre sonra WWDC 2026'da bir sonraki büyük iPhone yazılım güncellemesi olan iOS 27'yi tanıtacak. Duyuru 8 Haziran Pazartesi günü yapılacak ve ilk geliştirici beta sürümünün de aynı gün yayınlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.