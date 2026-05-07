    iPhone Fold en net haliyle görüntülendi: İşte beklenen tasarımı

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için en net görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan prototip videosu, cihazın tasarımını, boyutlarını ve kullanım formunu detaylı şekilde gösteriyor.

    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli için sızıntılar artmaya devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan şematik çizimlerin ardından şimdi de cihazın fiziksel formunu gösteren bir maket videosu paylaşıldı. Unbox Therapy tarafından yayınlanan görüntüler, Apple'ın katlanabilir segmentte nasıl bir tasarım tercih edeceğini en net haliyle gösteriyor.

    Paylaşılan maket görüntülere göre iPhone Fold, kapalı halde pasaport benzeri kompakt bir yapıya sahip. Açıldığında ise daha çok küçük bir tablet formuna bürünüyor. Videoda yer alan ölçülere göre cihaz, kapalı halde yaklaşık 117 mm uzunluk, 84,27 mm genişlik ve 11,02 mm kalınlık değerlerine sahip. Açıldığında ise kalınlık 5,2 mm seviyesine kadar düşüyor. 

    Kaçıranlar için Apple'ın iPhone Fold modeliyle birlikte katlanabilir telefon pazarına resmi olarak giriş yapması bekleniyor. Hâlihazırda bu segmentte Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi üreticiler güçlü bir konumda. iPhone Fold'un bu rekabete nasıl bir yön vereceği ise merak konusu. Keza 2026'da tanıtılması beklenen model, Apple için önemli bir tasarım değişiminin başlangıcı olabilir.

    iPhone Fold neler sunacak?

    iPhone Fold için Apple'ın dayanıklılığı ön planda tuttuğu söyleniyor. Cihazda paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı bir menteşe kullanılacak. Daha önce gündeme gelen sıvı metal menteşe iddialarıyla birlikte düşünüldüğünde şirketin bu alana ciddi yatırım yaptığı açık. Ayrıca ekran tarafında kat izi sorununu minimuma indirmek için özel katmanlı yapıların kullanılacağı söyleniyor.

    Üretim tarafında da önemli bir gelişme var. Sektör kaynaklarına göre katlanabilir OLED panel üretimi için Samsung tarafı devreye girmeye hazırlanıyor. Fiyat konusunda ise iPhone Fold'un premium bir cihaz olacağı daha önce doğrulanmıştı. Bu noktada 2.300 dolar seviyeleri konuşulurken, son raporlar başlangıç fiyatının 2.000 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.

