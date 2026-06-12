Xiaomi tek şarjla 400 fincan kahve yapabilen taşınabilir kahve makinesi çıkardı

Yeni taşınabilir kahve makinesi özellikle kampçılar ve ofis dışında çalışanlar için prizden bağımsız bir özgürlük sunuyor. Cihazın teknik detayları oldukça etkileyici. İçerisinde 20 bar basınç uygulayabilen elektromanyetik pompa var. Çift hazneli yapısı sayesinde hem öğütülmüş kahve hem de kapsül kullanımına imkan tanıyor.
Batarya kapasitesi ve performansı
Seramik ısıtma elemanıyla suyu 92 dereceye kadar ısıtabilen cihaz, aynı zamanda soğuk demleme modunu da destekliyor. En dikkat çeken özelliği ise pil ömrü. 7.500 mAh kapasiteli bataryadan güç alan makinenin performansı kullanım şekline göre değişiyor.
Makinenin tamamen şarj olması ise 45W güç adaptörüyle yaklaşık 80 dakika sürmekte.
Zorlu koşullara dayanıklı tasarım
Doğa aktiviteleri düşünülerek tasarlanan cihaz, IP55 standardında suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Temizliği kolaylaştırmak adına demleme haznesi sökülebilir yapıda tasarlanmış. Ürünün zengin kutu içeriğinde ise bir taşıma çantası, alüminyum alaşımlı stant, ölçü kaşığı ve aynı zamanda kupa görevi gören çift cidarlı paslanmaz çelik kapak yer alıyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/11/xiaomi-launches-its-first-portable-coffee-machine-specs-price/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=183896 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: