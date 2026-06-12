Xiaomi tek şarjla 400 fincan kahve yapabilen taşınabilir kahve makinesi çıkardı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefondan-elektrikli otomobile kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle tanıdığımız Xiaomi bu kez kahve severlere özel bir cihaz tanıttı. Çinli dev her yerde kahve keyfi yapılabilmesine olanak tanıyan ilk taşınabilir kahve makinesini duyurdu. Mijia Portable Coffee Machine olarak adlandırılan ürün, termosu andıran kompakt bir tasarıma sahip.

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Yeni taşınabilir kahve makinesi özellikle kampçılar ve ofis dışında çalışanlar için prizden bağımsız bir özgürlük sunuyor. Cihazın teknik detayları oldukça etkileyici. İçerisinde 20 bar basınç uygulayabilen elektromanyetik pompa var. Çift hazneli yapısı sayesinde hem öğütülmüş kahve hem de kapsül kullanımına imkan tanıyor.

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Batarya kapasitesi ve performansı

Seramik ısıtma elemanıyla suyu 92 dereceye kadar ısıtabilen cihaz, aynı zamanda soğuk demleme modunu da destekliyor. En dikkat çeken özelliği ise pil ömrü. 7.500 mAh kapasiteli bataryadan güç alan makinenin performansı kullanım şekline göre değişiyor.

Tam Boyutta Gör Eğer cihaza hazır sıcak su doldurulursa batarya sadece ekstraksiyon (demleme) pompasını çalıştırmak için kullanılıyor. Bu senaryoda tek şarjla 400 fincana kadar kahve hazırlayabildiği belirtilmiş. Ancak tamamen soğuk su kullanılırsa, suyun ısıtılması ciddi bir enerji gerektirdiği için cihaz tek şarjla ancak 3 fincan civarında kahve yapabiliyor.

Makinenin tamamen şarj olması ise 45W güç adaptörüyle yaklaşık 80 dakika sürmekte.

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Zorlu koşullara dayanıklı tasarım

Doğa aktiviteleri düşünülerek tasarlanan cihaz, IP55 standardında suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Temizliği kolaylaştırmak adına demleme haznesi sökülebilir yapıda tasarlanmış. Ürünün zengin kutu içeriğinde ise bir taşıma çantası, alüminyum alaşımlı stant, ölçü kaşığı ve aynı zamanda kupa görevi gören çift cidarlı paslanmaz çelik kapak yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mijia Portable Coffee Machine, Çin'de 799 yuan (yaklaşık 118 dolar) perakende satış fiyatıyla duyuruldu. Ürünün resmi satışlarının ise 17 Haziran tarihinde başlaması planlanıyor.

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