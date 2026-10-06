Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor: E-Space Concept görücüye çıktı

    Bir dönemin efsanevi minivanı Espace elektrikli olarak geri dönüyor. Renault, yeni E-Space Concept modelini Paris Motor Show’da görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

    Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Renault, 1980’lerde Avrupa’da aile taşımacılığının simgelerinden biri haline gelen Espace modelini elektrikli olarak yeniden yorumluyor. Paris Motor Show’da tanıtılacak E-Space Concept, markanın geçmişine gönderme yapan tasarımı ve yeni nesil elektrikli altyapısıyla Volkswagen ID. Buzz’a rakip olmaya hazırlanıyor.

    1984 yılında Avrupa’da satışa sunulan ilk nesil Espace, dönemin geleneksel otomobillerinden farklı olarak geniş iç hacmi ve kutu şeklindeki gövdesiyle aile otomobili anlayışını değiştirmişti. Aradan geçen yıllarda Espace ismi üç sıralı SUV gövdesiyle kullanılmaya başlanırken, Renault şimdi modelin köklerine dönmeye hazırlanıyor.

    Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör

    Reanult E-Space Concept görücüye çıktı

    E-Space Concept, orijinal Espace’ın tasarım anlayışını modern bir elektrikli otomobilde yeniden yorumluyor. Kısa kaputu ve dik ön bölümü eski modelin karakterini hatırlatırken, modern LED aydınlatmalar ve aydınlatmalı Renault logosu tasarımı günümüze taşıyor. Önde eğimli ön cam ise konseptin daha sportif görünmesini sağlıyor.

    Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Aracın yan tarafında tamamen yatay bir omuz çizgisi kullanılırken, dik tasarlanan arka bölüm iç mekanın mümkün olduğunca geniş tutulmasına yardımcı oluyor. Renault henüz koltuk düzeni veya bagaj hacmi gibi detayları açıklamadı. Ancak geçmiş Espace modellerinin iki ve üç sıra koltuk seçenekleri sunduğu biliniyor. Yeni konseptin ise mevcut görüntülerine bakıldığında iki sıralı bir iç mekana sahip olması bekleniyor.

    Renault, E-Space Concept'in teknik özellikleri konusunda şimdilik fazla bilgi paylaşmıyor. Açıklanan en önemli detaylardan biri aracın 4,7 metre uzunluğunda olması. Bu ölçü, elektrikli minivanı yaklaşık olarak Honda CR-V ile aynı boyutlara getiriyor.

    Modelin Renault'nun yeni RGEV platformundan yararlanması bekleniyor. Kompakt otomobiller için geliştirilen bu yeni mimari, 800 voltluk elektrik altyapısını destekliyor ve mevcut Renault modellerine kıyasla üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

    RGEV platformuyla birlikte geliştirilen elektrik motoru ise 271 beygire (162 kW) kadar güç üretebiliyor. Bu değer, günümüzdeki eşdeğer Renault elektrik motorunun 217 beygirlik gücüne kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

    Renault'nun açılamasına göre menzil artırıcılı bir sistem kullanılması halinde elektrikli sürüş menzili 750 kilometreden 1.400 kilometreye kadar çıkabilecek. Ancak bu değerlerin doğrudan E-Space Concept için doğrulanmış nihai teknik özellikler olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

    Üretim versiyonu iki yıl içinde gelebilir

    Renault'nun son dönemde konsept otomobilleri üretime aktarma konusunda oldukça hızlı davranması, E-Space'in geleceği açısından dikkat çekiyor. Renault 5 konseptinden seri üretim modeline geçiş yaklaşık üç yıl sürerken, yeni Twingo'nun geliştirme süreci yalnızca iki yılda tamamlandı. Bu nedenle E-Space Concept'in de benzer bir geliştirme sürecinden geçmesi halinde, elektrikli minivanın yaklaşık iki yıl içerisinde Avrupa yollarında üretim versiyonuyla görülmesi mümkün olabilir.

    E-Space Concept, Renault'nun Paris Motor Show'daki tek yeniliği de olmayacak. Marka ayrıca elektrikli Gordini 8 coupe konseptini, yeni Twingobay panoramik cam tavanlı elektrikli Twingo'yu, makyajlanan Scenic ve Megane modellerini ve daha önce tanıtımını yaptığı 4 JP4x4 konseptini sergileyecek.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/10/renaults-e-space-concept-reboots-another-french-icon/ https://www.renault.com.tr/konsept-araclar-urun-gami/renault-e-space-concept-teaser.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cm 01 02 türkçe yama yamaha mt-125 kumru yavrusu kaç günde uçar alsancaktan otogara nasıl gidilir kaskodan cam değişimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5 PRO
    OPPO A5 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB3705N
    HP Victus 15-FB3705N
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum