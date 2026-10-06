Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor: E-Space Concept görücüye çıktı

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Tam Boyutta Gör Renault, 1980’lerde Avrupa’da aile taşımacılığının simgelerinden biri haline gelen Espace modelini elektrikli olarak yeniden yorumluyor. Paris Motor Show’da tanıtılacak E-Space Concept, markanın geçmişine gönderme yapan tasarımı ve yeni nesil elektrikli altyapısıyla Volkswagen ID. Buzz’a rakip olmaya hazırlanıyor.

1984 yılında Avrupa’da satışa sunulan ilk nesil Espace, dönemin geleneksel otomobillerinden farklı olarak geniş iç hacmi ve kutu şeklindeki gövdesiyle aile otomobili anlayışını değiştirmişti. Aradan geçen yıllarda Espace ismi üç sıralı SUV gövdesiyle kullanılmaya başlanırken, Renault şimdi modelin köklerine dönmeye hazırlanıyor.

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Reanult E-Space Concept görücüye çıktı

E-Space Concept, orijinal Espace’ın tasarım anlayışını modern bir elektrikli otomobilde yeniden yorumluyor. Kısa kaputu ve dik ön bölümü eski modelin karakterini hatırlatırken, modern LED aydınlatmalar ve aydınlatmalı Renault logosu tasarımı günümüze taşıyor. Önde eğimli ön cam ise konseptin daha sportif görünmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Aracın yan tarafında tamamen yatay bir omuz çizgisi kullanılırken, dik tasarlanan arka bölüm iç mekanın mümkün olduğunca geniş tutulmasına yardımcı oluyor. Renault henüz koltuk düzeni veya bagaj hacmi gibi detayları açıklamadı. Ancak geçmiş Espace modellerinin iki ve üç sıra koltuk seçenekleri sunduğu biliniyor. Yeni konseptin ise mevcut görüntülerine bakıldığında iki sıralı bir iç mekana sahip olması bekleniyor.

Renault, E-Space Concept'in teknik özellikleri konusunda şimdilik fazla bilgi paylaşmıyor. Açıklanan en önemli detaylardan biri aracın 4,7 metre uzunluğunda olması. Bu ölçü, elektrikli minivanı yaklaşık olarak Honda CR-V ile aynı boyutlara getiriyor.

Modelin Renault'nun yeni RGEV platformundan yararlanması bekleniyor. Kompakt otomobiller için geliştirilen bu yeni mimari, 800 voltluk elektrik altyapısını destekliyor ve mevcut Renault modellerine kıyasla üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

RGEV platformuyla birlikte geliştirilen elektrik motoru ise 271 beygire (162 kW) kadar güç üretebiliyor. Bu değer, günümüzdeki eşdeğer Renault elektrik motorunun 217 beygirlik gücüne kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Renault'nun açılamasına göre menzil artırıcılı bir sistem kullanılması halinde elektrikli sürüş menzili 750 kilometreden 1.400 kilometreye kadar çıkabilecek. Ancak bu değerlerin doğrudan E-Space Concept için doğrulanmış nihai teknik özellikler olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

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Üretim versiyonu iki yıl içinde gelebilir

Renault'nun son dönemde konsept otomobilleri üretime aktarma konusunda oldukça hızlı davranması, E-Space'in geleceği açısından dikkat çekiyor. Renault 5 konseptinden seri üretim modeline geçiş yaklaşık üç yıl sürerken, yeni Twingo'nun geliştirme süreci yalnızca iki yılda tamamlandı. Bu nedenle E-Space Concept'in de benzer bir geliştirme sürecinden geçmesi halinde, elektrikli minivanın yaklaşık iki yıl içerisinde Avrupa yollarında üretim versiyonuyla görülmesi mümkün olabilir.

E-Space Concept, Renault'nun Paris Motor Show'daki tek yeniliği de olmayacak. Marka ayrıca elektrikli Gordini 8 coupe konseptini, yeni Twingobay panoramik cam tavanlı elektrikli Twingo'yu, makyajlanan Scenic ve Megane modellerini ve daha önce tanıtımını yaptığı 4 JP4x4 konseptini sergileyecek.

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Renault’nun ikonik minivanı elektrikli olarak geri dönüyor

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