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    Yeni BMW iX4 tanıtım öncesi sızdı: Elektrikli X4 böyle görünecek

    BMW’nin yeni elektrikli coupe-SUV modeli iX4, resmi tanıtım öncesinde sızdırılan görüntülerle ortaya çıktı. Neue Klasse tasarımını benimseyen modelin 2026 sonunda satışa çıkması bekleniyor.

    Yeni BMW iX4 tanıtım öncesi sızdı: Elektrikli X4 böyle görünecek Tam Boyutta Gör
    BMW, elektrikli model gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni iX3 ve i3’ün ardından markanın sıradaki önemli modeli olacak iX4, mevcut X4’ün elektrikli halefi olarak konumlandırılacak. Modelin resmi tanıtımı öncesinde internete sızdırılan görüntüler ise aracın hem dış tasarımını hem de kabinini ortaya çıkardı.

    Yeni BMW iX4, tasarım açısından iX3 ile benzerlik taşısa da daha sportif bir karaktere sahip olacak. Geleneksel SUV formundan uzaklaşan model, eğimli tavan çizgisi ve fastback benzeri arka bölümüyle daha çok sportif bir grand tourer görünümü sunacak. Bu yönüyle iX3’ün daha dinamik ve coupe-SUV gövde tipine sahip kardeşi olacak.

    BMW iX4 neler sunacak?

    iX4, BMW’nin Neue Klasse tasarım ve teknoloji altyapısını kullanacak. Sızdırılan iç mekan görüntülerinde geniş merkezi ekran, yeni tasarımlı direksiyon ve ön konsol boyunca uzanan BMW Panoramic Vision 3D Head-Up Display dikkat çekiyor. Merkezi bilgi-eğlence ekranının ise 17,9 inç boyutunda olması bekleniyor.

    Teknik tarafta yeni iX4, BMW’nin altıncı nesil (Gen6) eDrive teknolojisini kullanacak. Modelin iX3 ile aynı şekilde 108,7 kWh kapasiteli batarya paketini kullanması bekleniyor.

    BMW’nin iX4’ü 40 xDrive ve 50 xDrive olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunması bekleniyor. Her iki versiyon da dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak ancak güç, performans ve menzil değerleri farklılaşacak.

    Yeni iX4’ün menzil konusunda da oldukça iddialı olması bekleniyor. Referans noktası olan iX3 50 xDrive, Avrupa'da WLTP standardına göre 805 kilometreye kadar menzil sunuyor.  iX4, aerodinamik coupe gövdesi sayesinde özellikle otoyol hızlarında daha yüksek menzil sunabilir.

    BMW’nin iX4’ü Perşembe günü resmi olarak tanıtması bekleniyor. Şirket daha önce modelin 2026 sonuna kadar satışa çıkacağını açıklamıştı. Fiyatlandırma henüz belli değil ancak iX4’ün daha sportif gövde yapısı ve konumlandırması nedeniyle iX3’ten biraz daha pahalı olması bekleniyor.

    Yeni iX3 50, Avrupa’da 73.925 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Avrupa'daki iX3 40 xDrive'ın başlangıç fiyatı ise 63.400 euro seviyesinde. Bu nedenle iX4’ün fiyatının da bu modellerin üzerinde konumlandırılması bekleniyor.

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