Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen havayolu taşımacılığına ilginç bir çözüm geldi. Avustralya merkezli Qantas, yedi saatlik yolculuk vadeden ancak “hiçbir yere olmayan” uçak biletleri satışa çıkardı.
Kovid-19 salgınının sert vurduğu havayolu şirketlerinden olan Qantas’ın hangarlarda bekleyen uçaklarını yeniden sirkülasyona sokmak için başvurduğu yöntemde satışa çıkan biletler sadece 10 dakika içinde tükendi. Fiyatları 4200 ila 20.000 TL arasında değişen biletleri satan alan yolcular, turistik yerlerin havadan göreceği yolculukta uçağa Sydney’den binip yine Sydney’de uçaktan inecekler.
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Ülkenin Queensland, Gold Coast ve New South Wales bölgelerini dolaşacak Boeing 787 tip uçaklar, yolculara Sydney Opera binası ile Büyük Set Resifi gibi yerleri görme imkânı sunacak.
Normalde kıtalararası uçuşlarda kullanılan 787’leri turistik maksatlı kullanmaya karar veren Qantas, bu kapsamda uçaklarda bir takım değişikliklere de gitti. Daha iyi bir görsel tecrübe sunulması adına, uçakların pencereleri büyütüldü.
Asya kıtasında da popüler olmaya başladı
Pandemi sürecinde insanların uçakla seyahat etme arzularının tavan yaptığını dile getiren Qantas CEO’su Alan Joyce, 10 dakika içinde satılan biletler için “Muhtemelen, şirket tarihindeki en hızlı gerçekleşen bilet satış faaliyeti oldu” ifadelerini kullandı.
Sözkonusu tarzdaki uçuşlar Asya kıtasında da yavaş yavaş trend olmaya başladı. Bu kapsamda Tayvan merkezli EVA, Hello Kitty dekorasyonlu Airbus A330 ile uçuşlar düzenlerken Japon ANA ise 1,5 saatlik otel konforunda hiçbir yere olmayan uçuşlar düzenliyor.
Salt turizm maksatlı gerçekleştirilen bu uçuşları eleştiren bir grup da bulunuyor. Tamamen yakıt israfı ve karbon salınımına olumsuz katkı olarak görülen uçuşlar, bakalım ne kadar daha devam edecek.
Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/havacilikta-yeni-trend-hicbir-yere-gitmeyen-ucaklar-6044105/ https://edition.cnn.com/travel/article/flights-to-nowhere-qantas/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir de uçaklar ulaşım amaçlı tasarlanmış. Geniş gövde bir uçakta cam kenarındaki bulunan koltukların sayısı tüm koltuk sayının yüzde 20-25 oranında oluyor. Koridorda oturan adam opera binasını göremeyecek.
"Sayın yolcularımız bugün sarsıntılı bir uçuş bizi bekliyor, kemerlerinizi uçuş boyunca bağlı konumda tutunuz" diye de ver gazı. Arada uçağı salla, bulutlar vs görüntüleri ver. Ohhh mis gibi sistem. Bir ara İzmir'de 14D sinema vardı. Bu da onun toplu hali olur.