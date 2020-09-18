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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı

    Avustralyalı Qantas, şirket tarihinin en hızlı gerçekleşen bilet satışı faaliyetinde Avustralya semalarında yedi saat süresince dolaşan ve hiç bir yere gitmeyen uçak biletleri sattı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı
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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen havayolu taşımacılığına ilginç bir çözüm geldi. Avustralya merkezli Qantas, yedi saatlik yolculuk vadeden ancak “hiçbir yere olmayan” uçak biletleri satışa çıkardı.

    Kovid-19 salgınının sert vurduğu havayolu şirketlerinden olan Qantas’ın hangarlarda bekleyen uçaklarını yeniden sirkülasyona sokmak için başvurduğu yöntemde satışa çıkan biletler sadece 10 dakika içinde tükendi. Fiyatları 4200 ila 20.000 TL arasında değişen biletleri satan alan yolcular, turistik yerlerin havadan göreceği yolculukta uçağa Sydney’den binip yine Sydney’de uçaktan inecekler.

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    Ülkenin Queensland, Gold Coast ve New South Wales bölgelerini dolaşacak Boeing 787 tip uçaklar, yolculara Sydney Opera binası ile Büyük Set Resifi gibi yerleri görme imkânı sunacak.

    Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı
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    Normalde kıtalararası uçuşlarda kullanılan 787’leri turistik maksatlı kullanmaya karar veren Qantas, bu kapsamda uçaklarda bir takım değişikliklere de gitti. Daha iyi bir görsel tecrübe sunulması adına, uçakların pencereleri büyütüldü.

    Asya kıtasında da popüler olmaya başladı

    Pandemi sürecinde insanların uçakla seyahat etme arzularının tavan yaptığını dile getiren Qantas CEO’su Alan Joyce, 10 dakika içinde satılan biletler için “Muhtemelen, şirket tarihindeki en hızlı gerçekleşen bilet satış faaliyeti oldu” ifadelerini kullandı.

    Sözkonusu tarzdaki uçuşlar Asya kıtasında da yavaş yavaş trend olmaya başladı. Bu kapsamda Tayvan merkezli EVA, Hello Kitty dekorasyonlu Airbus A330 ile uçuşlar düzenlerken Japon ANA  ise 1,5 saatlik otel konforunda hiçbir yere olmayan uçuşlar düzenliyor.

    Salt turizm maksatlı gerçekleştirilen bu uçuşları eleştiren bir grup da bulunuyor. Tamamen yakıt israfı ve karbon salınımına olumsuz katkı olarak görülen uçuşlar, bakalım ne kadar daha devam edecek.



    Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/havacilikta-yeni-trend-hicbir-yere-gitmeyen-ucaklar-6044105/ https://edition.cnn.com/travel/article/flights-to-nowhere-qantas/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    balcis 2 sa.
    bence güzel fikir.
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    mcrew (kemal kemal) 2 sa.
    Greenpeace çiler bir şey demiyor mu. Ucaklar gereksiz yere havayı kirletiyor.

    Bir de uçaklar ulaşım amaçlı tasarlanmış. Geniş gövde bir uçakta cam kenarındaki bulunan koltukların sayısı tüm koltuk sayının yüzde 20-25 oranında oluyor. Koridorda oturan adam opera binasını göremeyecek.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 sa.
    Uçağın pencereleri özel ekran olacak. Uçak hareket edip hangara gidecek. Özel hangarda yerleşecek sarsıntı platformuna. Sonra ver coşkuyu.
    "Sayın yolcularımız bugün sarsıntılı bir uçuş bizi bekliyor, kemerlerinizi uçuş boyunca bağlı konumda tutunuz" diye de ver gazı. Arada uçağı salla, bulutlar vs görüntüleri ver. Ohhh mis gibi sistem. Bir ara İzmir'de 14D sinema vardı. Bu da onun toplu hali olur.
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    kayamtky 3 sa.
    Gereksiz yere uçağa binersen, milyonda bir olasılık da olsa uçağın düşüp ölme riskini de göze alıyorsun demektir.
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    fuckulteli 4 sa.
    Yolcuları uçağa bindir, uçağı da hiç uçurma..
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    ahmet1001 (Ahmet ÖZBAL) 4 sa.
    Bir nevi havayolu şirketlerine donate. :)
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    th9 4 sa. yeni yorumcu ahmet1001
    yine aynı süre uçuyo değişen birşey yok ki onlar için sadce müsteri hiçbiryere gitmiyor
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 6 sa.
    Şirketin ismi 'Quantas' değil, 'Qantas' olacak. İçerikte yanlış yazılmış.
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    zildjiann (gökhan ) 6 sa. shkoksal
    Hatırlatma için teşekkürler. Düzelttim.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 6 sa.
    Millette para 🤞
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    crazywinner3 6 sa.
    Havayolu şirketlerine bağış gibi düşünülebilir sanırım
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 6 sa.
    virüsün turistleri etkilemeye başlaması
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    2719 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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