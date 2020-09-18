Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen havayolu taşımacılığına ilginç bir çözüm geldi. Avustralya merkezli Qantas, yedi saatlik yolculuk vadeden ancak “hiçbir yere olmayan” uçak biletleri satışa çıkardı.

Kovid-19 salgınının sert vurduğu havayolu şirketlerinden olan Qantas’ın hangarlarda bekleyen uçaklarını yeniden sirkülasyona sokmak için başvurduğu yöntemde satışa çıkan biletler sadece 10 dakika içinde tükendi. Fiyatları 4200 ila 20.000 TL arasında değişen biletleri satan alan yolcular, turistik yerlerin havadan göreceği yolculukta uçağa Sydney’den binip yine Sydney’de uçaktan inecekler.

Ayrıca Bkz. "LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu"

İlginizi Çekebilir

Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor

Ülkenin Queensland, Gold Coast ve New South Wales bölgelerini dolaşacak Boeing 787 tip uçaklar, yolculara Sydney Opera binası ile Büyük Set Resifi gibi yerleri görme imkânı sunacak.

Tam Boyutta Gör

Normalde kıtalararası uçuşlarda kullanılan 787’leri turistik maksatlı kullanmaya karar veren Qantas, bu kapsamda uçaklarda bir takım değişikliklere de gitti. Daha iyi bir görsel tecrübe sunulması adına, uçakların pencereleri büyütüldü.

Asya kıtasında da popüler olmaya başladı

Pandemi sürecinde insanların uçakla seyahat etme arzularının tavan yaptığını dile getiren Qantas CEO’su Alan Joyce, 10 dakika içinde satılan biletler için “Muhtemelen, şirket tarihindeki en hızlı gerçekleşen bilet satış faaliyeti oldu” ifadelerini kullandı.

Sözkonusu tarzdaki uçuşlar Asya kıtasında da yavaş yavaş trend olmaya başladı. Bu kapsamda Tayvan merkezli EVA, Hello Kitty dekorasyonlu Airbus A330 ile uçuşlar düzenlerken Japon ANA ise 1,5 saatlik otel konforunda hiçbir yere olmayan uçuşlar düzenliyor.

Salt turizm maksatlı gerçekleştirilen bu uçuşları eleştiren bir grup da bulunuyor. Tamamen yakıt israfı ve karbon salınımına olumsuz katkı olarak görülen uçuşlar, bakalım ne kadar daha devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.