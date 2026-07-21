Bayraktar TB3’ün Avrupa versiyonu tanıtıldı: Astore Levante

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo'nun ortak girişimi LBA Systems, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da Astore Levante adlı insansız hava aracını tanıttı. Bayraktar TB3 platformu üzerine geliştirilen Astore Levante, Avrupa pazarına yönelik olarak Leonardo'nun görev sistemleri, sensörleri ve elektronik altyapısıyla donatılmış özel bir konfigürasyon sunuyor.

İsmini İtalyancada "Doğu Atmacası" anlamına gelen ifadeden alan Astore Levante, gemilerde görev yapabilen TB3 platformunu Avrupa'nın ihtiyaçlarına uyarlamayı hedefliyor. Proje, tasarım, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü desteğinden sorumlu LBA Systems tarafından yürütülüyor. Eşit ortaklık yapısına sahip şirketin merkezi İtalya'da bulunuyor.

TB3 platformu Avrupa’ya uyarlandı

Tam Boyutta Gör Astore Levante'nin en önemli farkı Bayraktar TB3'ün gövdesini korurken Leonardo'nun görev sistemleri, sensörleri, elektronik harp çözümleri ve sertifikasyon kabiliyetlerini bünyesine katması.

Standart konfigürasyonda LEOSS-T elektro-optik/kızılötesi görüntüleme sistemi, BriteStorm entegre elektronik harp sistemi, IFF428 Mod 4/5 dost-düşman tanıma sistemi ve SDR SRT-800 telsiz yer alıyor.

Bunun yanında kullanıcı ihtiyaçlarına göre Gabbiano T-80UL döner çok fonksiyonlu radar, Osprey 30 AESA radarı, SAGE elektronik destek sistemi (ESM) ve ULISSES sonoboy işleme sistemi gibi farklı görev ekipmanları da entegre edilebiliyor.

Türk mühimmatları korunuyor

Tam Boyutta Gör Tanıtılan platformda Türk yapımı mühimmatlar kullanılmaya devam ediyor. Astore Levante platformu MAM-C, MAM-L ve MAM-T akıllı mühimmatları, CİRİT lazer güdümlü füzesi, UAV-122 kısa menzilli aerobalistik füze ile KEMANKEŞ 1 mühimmatını taşıyabiliyor.

Astore Levante kara üsleri, uçak gemileri ve amfibi hücum gemilerinden (LHD) görev yapabilecek şekilde geliştiriliyor. Bayraktar TB3'ün Türk Donanması envanterindeki TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden başarılı şekilde operasyon yapabilmesi, İtalya'nın ITS Cavour uçak gemisi ile ITS Trieste LHD'sinde de kullanılmasının önünü açıyor.

Leonardo ayrıca platformu deniz görevlerinin yanı sıra kara konuşlu operasyonlar için de konumlandırıyor. Bilindiği üzere Kara Kuvvetleri’nin de TB3 tedarik ettiği biliniyor. Dolayısıyla TB3 platformu sadece deniz odaklı değil.

KIZILELMA'nın M-346 ile tarihi uçuşunun tüm detayları açıklandı 5 sa. önce eklendi

İtalya henüz Astore Levante'nin görev konseptini resmi olarak açıklamasa da platformun özellikle istihbarat, keşif, gözetleme (ISR), hedef tespiti ve hassas taarruz görevlerinde kullanılmasının planlandığı değerlendiriliyor.

Leonardo'nun ULISSES sonoboy işleme sistemini platformla birlikte öne çıkarması ise Astore Levante'nin denizaltı savunma harbi (ASW) görevlerinde destek unsuru olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.

Türk Donanması'nın Bayraktar TB3 ile gerçekleştirdiği silahlı ISR görevleri ve PİRANA ile ALBATROS insansız deniz araçlarıyla (İDA) yapılan müşterek operasyon testleri, platformun insansız sistemlerle koordineli görev kabiliyetini de ortaya koymuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: