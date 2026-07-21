Bayraktar TB3’ün Avrupa versiyonu tanıtıldı: Astore Levante

İsmini İtalyancada "Doğu Atmacası" anlamına gelen ifadeden alan Astore Levante, gemilerde görev yapabilen TB3 platformunu Avrupa'nın ihtiyaçlarına uyarlamayı hedefliyor. Proje, tasarım, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü desteğinden sorumlu LBA Systems tarafından yürütülüyor. Eşit ortaklık yapısına sahip şirketin merkezi İtalya'da bulunuyor.
TB3 platformu Avrupa’ya uyarlandı
Standart konfigürasyonda LEOSS-T elektro-optik/kızılötesi görüntüleme sistemi, BriteStorm entegre elektronik harp sistemi, IFF428 Mod 4/5 dost-düşman tanıma sistemi ve SDR SRT-800 telsiz yer alıyor.
Bunun yanında kullanıcı ihtiyaçlarına göre Gabbiano T-80UL döner çok fonksiyonlu radar, Osprey 30 AESA radarı, SAGE elektronik destek sistemi (ESM) ve ULISSES sonoboy işleme sistemi gibi farklı görev ekipmanları da entegre edilebiliyor.
Türk mühimmatları korunuyor
Astore Levante kara üsleri, uçak gemileri ve amfibi hücum gemilerinden (LHD) görev yapabilecek şekilde geliştiriliyor. Bayraktar TB3'ün Türk Donanması envanterindeki TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden başarılı şekilde operasyon yapabilmesi, İtalya'nın ITS Cavour uçak gemisi ile ITS Trieste LHD'sinde de kullanılmasının önünü açıyor.
Leonardo ayrıca platformu deniz görevlerinin yanı sıra kara konuşlu operasyonlar için de konumlandırıyor. Bilindiği üzere Kara Kuvvetleri’nin de TB3 tedarik ettiği biliniyor. Dolayısıyla TB3 platformu sadece deniz odaklı değil.
İtalya henüz Astore Levante'nin görev konseptini resmi olarak açıklamasa da platformun özellikle istihbarat, keşif, gözetleme (ISR), hedef tespiti ve hassas taarruz görevlerinde kullanılmasının planlandığı değerlendiriliyor.
Leonardo'nun ULISSES sonoboy işleme sistemini platformla birlikte öne çıkarması ise Astore Levante'nin denizaltı savunma harbi (ASW) görevlerinde destek unsuru olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.
Türk Donanması'nın Bayraktar TB3 ile gerçekleştirdiği silahlı ISR görevleri ve PİRANA ile ALBATROS insansız deniz araçlarıyla (İDA) yapılan müşterek operasyon testleri, platformun insansız sistemlerle koordineli görev kabiliyetini de ortaya koymuş durumda.Kaynakça https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2026/italian-leonardo-brings-bayraktar-tb3-drone-to-european-market-with-astore-levante https://turdef.com/article/lba-systems-displays-bayraktar-tb3-astore-levante-ucav Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: