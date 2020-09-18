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    LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu

    Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, satın alınan setlerde bulunan parçaların muhafaza edildiği poşetlerde plastik kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket,5 yıl içinde tamamen kağıt poşet kullanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu
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    Danimarkalı oyuncak devi LEGO, yeni alınan setlerde bulunan parçaların plastik poşetler içinde müşterilere sunulmayacağını, LEGO parçalarının (tuğlaları) artık geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilen poşetlere konulacağını duyurdu. Sürdürülebilirlik konusunda daha ciddi adımlar atması gerektiğini düşünen şirket, önümüzdeki beş yıl içinde plastik poşet kullanmayı tamamen bırakacak.

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    Ayrıca Bkz. "DARPA, uçak kokpitlerindeki elektromanyetik alanların pilotlar üzerindeki etkilerini inceleyecek"

    LEGO’nun sürdürülebilirlik faaliyetlerine 400 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdığını duyurmasıyla birlikte alınan kararda oyuncakları satın alan çocukların şirkete yazdığı mektupların etkili olduğu ifade ediliyor. CEO Niels Christiansen de LEGO satın alan çocukların şirkete “binlerce mektup” gönderdiğini ve LEGO’nun plastik poşet kullanımından vazgeçmesini istediklerini belirtmiş.

    LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu
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    Aslına bakılırsa şirketin parçaları paketlerken kullandığı plastik poşetler şirketin plastik kullanımının çok az bir yüzdesini oluşturuyor. Zira LEGO parçalarının neredeyse %99’u plastikten oluşuyor. Ancak şirket, bu konuyu da es geçmiş değil. Parçaların şeker kamışı kullanılarak üretilmesi konusunda çalışmalar yapan şirket, ilk kez 2018 yılında bio-plastik tuğlaların satışına başlamıştı. LEGO ürün gamının yaklaşık %2’lik dilimini karşılayan bu gelişme, şirketin ürettiği ağaç ve bitki örtüsü dekoru parçalarında kullanılıyor.

    Şirket, kataloğunda bulunan ürünlerin tümünde plastik yerine sürdürülebilir malzemeler kullanmak için 2030 yılını hedef koymuş durumda. Bakalım hedeflerin ne kadarı bu süre zarfında tutturulabilecek.



    https://electrek.co/guides/egeb/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Katalikitci (Katalikitci ) 1 sa.
    Güzel bir gelişme. Lego kendisi plastik olabilir ama uzun yıllar kullanılması beklenen bir ürün. O paket ise satın alındıktan sonra %100 çöpe gidecek.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa.
    plastik kullanımının azaltılması bizim gibi gelişmekte ola ülkelerde 50 yıl sonra felan gerçekleşir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 8 sa.
    Biraz ironik olmamış mı, kendisi plastik zaten?
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    pyrotechnician 7 sa. ilkerinanç
    Haberin tamamini okuyunuz :

    Aslına bakılırsa şirketin parçaları paketlerken kullandığı plastik poşetler şirketin plastik kullanımının çok az bir yüzdesini oluşturuyor. Zira LEGO parçalarının neredeyse %99’u plastikten oluşuyor. Ancak şirket, bu konuyu da es geçmiş değil. Parçaların şeker kamışı kullanılarak üretilmesi konusunda çalışmalar yapan şirket, ilk kez 2018 yılında bio-plastik tuğlaların satışına başlamıştı. LEGO ürün gamının yaklaşık %2’lik dilimini karşılayan bu gelişme, şirketin ürettiği ağaç ve bitki örtüsü dekoru parçalarında kullanılıyor.

    Şirket, kataloğunda bulunan ürünlerin tümünde plastik yerine sürdürülebilir malzemeler kullanmak için 2030 yılını hedef koymuş durumda. Bakalım hedeflerin ne kadarı bu süre zarfında tutturulabilecek.
    Yanıtla +3
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    no_panic (h h) 1 sa. ilkerinanç
    Katılıyorum, %99 u plastik olan ürünün poşetinde plastik kullanmamak ironik olmuş. Çevreciyiz diyen petrol şirketleri, doğaya saygılıyız diyen termik santraller, karbon ayak izini %1 azaltıp doğa dostu görünenler, su kaynaklarını umarsızca kirletip göstermelik arıtma tesisi kuran fabrikalar........ Çok var bunlardan, insanlar uyanır umarım çok geç olmadan.
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    profecco 8 sa.
    Adamlar kesilen ağacın 2 katı kadar dikim yaptığı için mantıklı yoksa bizim gibi dışarıdan alırsa mantıksız olurdu.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 8 sa. (düzenlendi)
    Güzel adım ancak ülkemizde teknik serisi keşke daha ulaşılabilir olsa...

    Eğer LEGO ekibinden biri okuyorsa bu yorumu, LEGO technic seti kabul edilir.
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