LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu

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Danimarkalı oyuncak devi LEGO, yeni alınan setlerde bulunan parçaların plastik poşetler içinde müşterilere sunulmayacağını, LEGO parçalarının (tuğlaları) artık geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilen poşetlere konulacağını duyurdu. Sürdürülebilirlik konusunda daha ciddi adımlar atması gerektiğini düşünen şirket, önümüzdeki beş yıl içinde plastik poşet kullanmayı tamamen bırakacak.

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LEGO’nun sürdürülebilirlik faaliyetlerine 400 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdığını duyurmasıyla birlikte alınan kararda oyuncakları satın alan çocukların şirkete yazdığı mektupların etkili olduğu ifade ediliyor. CEO Niels Christiansen de LEGO satın alan çocukların şirkete “binlerce mektup” gönderdiğini ve LEGO’nun plastik poşet kullanımından vazgeçmesini istediklerini belirtmiş.

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Aslına bakılırsa şirketin parçaları paketlerken kullandığı plastik poşetler şirketin plastik kullanımının çok az bir yüzdesini oluşturuyor. Zira LEGO parçalarının neredeyse %99’u plastikten oluşuyor. Ancak şirket, bu konuyu da es geçmiş değil. Parçaların şeker kamışı kullanılarak üretilmesi konusunda çalışmalar yapan şirket, ilk kez 2018 yılında bio-plastik tuğlaların satışına başlamıştı. LEGO ürün gamının yaklaşık %2’lik dilimini karşılayan bu gelişme, şirketin ürettiği ağaç ve bitki örtüsü dekoru parçalarında kullanılıyor.

Şirket, kataloğunda bulunan ürünlerin tümünde plastik yerine sürdürülebilir malzemeler kullanmak için 2030 yılını hedef koymuş durumda. Bakalım hedeflerin ne kadarı bu süre zarfında tutturulabilecek.

https://electrek.co/guides/egeb/

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