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    Hayvanlar için yaşamsal fonksiyon sensörü geliştirildi

    Imperial Collage London kurumu bir çeşit mikrofonun içerisinde silikon ve sudan oluşan karışım barındıran, dış görünümü steteskopa benzeyen hayvan sensörü geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Hayvanlar için yaşamsal fonksiyon sensörü geliştirildi
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     İnsanlar için geliştirilmiş cilt üzerine yapışan ve insanların vital ( yaşamsal ) bulgularının monitörize edilmesini sağlayan sensörler uzun yıllardır kullanılıyor ancak iş hayvanlara geldiğinde bu durum insanlar kadar kolay olmayabiliyor. Kürkle kaplı hayvanların cilt yüzeyi insanlardan farklı morfolojide bulunuyor bu sebeple bilim insanları kürkle kaplı hayvanlarda da kullanılabilecek sensör geliştirdi.


    Imperial Collage London kurumu bir çeşit mikrofonun içerisinde silikon ve sudan oluşan karışım barındıran, dış görünümü steteskopa benzeyen hayvan sensörü geliştirdi.


    Yeni sensör kürklü hayvanlarda kullanılabiliyor

    Hayvanlar için yaşamsal fonksiyon sensörü geliştirildi
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    Geliştirilen sensör kürke sahip hayvanın üzerine uygulandığında sensör ile hayvanın vücut yüzeyi arasında herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde hayvanın cildine yapışıyor ve içerisinde hava kabarcığı barındırmıyor. Bunun sonucunda cihazda bulunan mikrofon hayvanın kalp atışlarını ve solunum seslerini başarılı bir biçimde algılıyor. Algılanan sesler dijital mesaja dönüştürülüyor ve yakında bulunan bilgisayara mesajlar iletiliyor. Böylece vital bulgular gerçek zamanlı olarak görüntülenip incelenebiliyor.


    Bütün bunlara ek olarak yeni geliştirişen sensör sayesinde insanların vital bulgularının kıyafetler üzerinden monitörize edebileceği belirtiliyor. Yeni cihaz 4 kat kumaş üzerinde 5 farklı insanda test edildi ve cihazın testlerde başarı gösterdiği görüldü.

    Ayrıca Bkz. "Kas dokusunu tamir eden 3 boyutlu yazıcı geliştirildi"


    Yeni sensör sayesinde cerrahi operasyona alınacak hayvanlar traş edilmeden monitörize edilebilecek gibi görünmekle birlikte bilim insanları yeni sensörü bomba arama köpeklerinde kullanmayı hedefliyor. Böylece köpeklerin bomba tespiti yaptıklarında verdikleri fizyolojik tepkiler analiz edilebilir ve gelecek aramalar için arama ekiplerine ip ucu verebilir. 


    Yeni araştırma Advanced Functional Materials adlı dergide yayımlandı.



    https://www.imperial.ac.uk/news/195575/furfriendly-wearable-pets-developed-imperial/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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