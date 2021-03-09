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    HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı

    HBO'nun yeni bilim kurgu dizlerinden biri olan Raised by Wolves'un ikinci sezon çekimleri başladı. Yayın tarihi şu an için bilinmiyor. Diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Mart 2021, 17:30 (18 sa.)
    1,6b
    15
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı
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    Alien, Blade Runner, The Martian ve Gladiator gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim Ridley Scott'un yeni dizisi Raised By Wolves'un ikinci sezon çekimleri başladı.

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    İlk sezonu 2020 yılının Eylül ayında yayınlanan bilim kurgu dizisi Raised by Wolves, yayınlanmasından kısa bir süre sonra ikinci sezon onayını zaten almıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Abubakar Salim, yaptığı bir paylaşım ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını açıkladı.

    Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği, yaratıcılığını ise Prisoner filminin senaristi Aaron Guzikowski'nin üstlendiği Raised by Wolves dizisinin ikinci sezonu için şu anda bir yayın tarihi bilinmiyor. Aynı şekilde diğer detaylar da ne yazık ki henüz bilinmiyor. 

    Raised by Wolves, dünyanın yok olduğu ve androidlerin çocukları yetiştirdiği bir gelecekte geçen bilim kurgu türündeki bir dizi. İlk bölümleri ile birçok kişinin beğenisini kazansa da bölümler ilerledikçe izleyicilerin de olumsuz tepkilerine maruz kaldı.



    https://collider.com/raised-by-wolves-season-2-filming-set-photo/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Tommy Shelby 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dizi çöp oldu. Konu güzeldi halbuki
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ilk bir kac bolum tv tarihindeki en iyi yapimlardan biriydi
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    cokbaska 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon hikaye anlatım dağınık ve basit ilerlese de iyi gidiyordu taa ki final bölümüne kadar eee bu yönetmenden böyle bişiy çıkması sürpriz olmadı.

    Yine de 2.sezonu izlemek için bekliyorum..
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    kaptan666 (Ridvan ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence kesinlikle güzel bir dizi.
    Son 3 bölümde de kötüleşmedi aksine insanoğlunun içindeki zayıflıkları sorgulayan daha derin bir hal aldı. Çok yönlülük kazandı. Bu nedenle bana Battlestar Galactica'yı hatırlattı. Orada da insanlık kurtarılmaya değer mi sorgusu vardı.

    Science Fiction tarzı dizileri sevenler bence kaçırmasın.
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    White Water 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel başlamıştı, ilk sezonun son 3-4 bölümünde bütün güzelliklerini klozete atıp sifon çekti. Umudumuz Alien dizisi.
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    C cand. 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    strathmorea (alper ozan) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam yazacakken içerikte de ilerledikçe dizi bozuldu diyor zaten. Evet yarıya kadar çok iyiydi ama özellikle son 3-4 bölümde derinlik ve konu bütünlüğü iyice yok oldu. Sanki biz 4 bölüm için senaryo yazdık sonrası spontane gidiyor der gibi bir atmosfere büründü. Umarım toparlar yoksa 2.sezon fişi çekilir.
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    Tommy Shelby 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dizi çöp oldu. Konu güzeldi halbuki
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    A ANIL.K 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım 2. sezonda toparlarlar.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu sevenlerin kacirmamasi gereken bi yapim bana göre. Cok hoşuma gitti
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    gaussfire 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu diziyi zorla da olsa bitirdim ve gerçekten bu kadar emeğe ve paraya bunu mu çekmişler dedim. İzlerken ızdırap geldi ve kesinlikle adını bile duymak istemiyorum
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    1555 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    raised by wolves, hbo ve
    5 etiket daha dizi bilim kurgu ikinci sezon 2. sezon Bilim ve Teknoloji
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