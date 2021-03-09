HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı

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Alien, Blade Runner, The Martian ve Gladiator gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim Ridley Scott'un yeni dizisi Raised By Wolves'un ikinci sezon çekimleri başladı.

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İlk sezonu 2020 yılının Eylül ayında yayınlanan bilim kurgu dizisi Raised by Wolves, yayınlanmasından kısa bir süre sonra ikinci sezon onayını zaten almıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Abubakar Salim, yaptığı bir paylaşım ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını açıkladı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği, yaratıcılığını ise Prisoner filminin senaristi Aaron Guzikowski'nin üstlendiği Raised by Wolves dizisinin ikinci sezonu için şu anda bir yayın tarihi bilinmiyor. Aynı şekilde diğer detaylar da ne yazık ki henüz bilinmiyor.

Raised by Wolves, dünyanın yok olduğu ve androidlerin çocukları yetiştirdiği bir gelecekte geçen bilim kurgu türündeki bir dizi. İlk bölümleri ile birçok kişinin beğenisini kazansa da bölümler ilerledikçe izleyicilerin de olumsuz tepkilerine maruz kaldı.

https://collider.com/raised-by-wolves-season-2-filming-set-photo/

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