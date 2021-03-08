John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing

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Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in senaristi Derek Kolstad yeni projesi için çalışmalara başladı.

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Derek Kolstad'in Amazon'da yayınlanacak olan bu yeni projesi hem animesi hem de mangası bulunan Hellsing'ten uyarlanacak. Live-action tarzında geliştirilecek olan Hellsing isimli bu yeni filmin senaristliğini ve yapımcılığını Derek Kolstad üstlenecek. Projenin diğer yapımcıları ise şöyle: Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Mike Callaghan, Reuben Liber ve Jason Lust.

Şu an için ne yazık ki projeye dair daha fazla detay bilinmiyor. Ancak film Amazon Stüdyoları tarafından geliştirilecek, yani Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Hellsing, Kouta Hirano tarafından yazılan ve resimlenen; Shonen Gahosha tarafından da yayınlanan bir aksiyon-korku türünde manga serisidir. Seri, vampir Alucard'ın hikayesinin derinliklerine iniyor.

https://www.ign.com/articles/hellsing-movie-adaptation-amazon-john-wick-writer

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