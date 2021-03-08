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    John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing

    Keanu Reeves'in oynadığı popüler film serisi John Wick'in senaristi Derek Kolstad'in yeni projesi belli oldu. Aynı isimli manga ve animesi olan Hellsing'in bir de live-action filmi geliyor.
    08 Mart 2021, 23:00 (17 sa.)
    1,6b
    22
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing
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    Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in senaristi Derek Kolstad yeni projesi için çalışmalara başladı. 

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    Derek Kolstad'in Amazon'da yayınlanacak olan bu yeni projesi hem animesi hem de mangası bulunan Hellsing'ten uyarlanacak. Live-action tarzında geliştirilecek olan Hellsing isimli bu yeni filmin senaristliğini ve yapımcılığını Derek Kolstad üstlenecek. Projenin diğer yapımcıları ise şöyle: Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Mike Callaghan, Reuben Liber ve Jason Lust.

    Şu an için ne yazık ki projeye dair daha fazla detay bilinmiyor. Ancak film Amazon Stüdyoları tarafından geliştirilecek, yani Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

    Hellsing, Kouta Hirano tarafından yazılan ve resimlenen; Shonen Gahosha tarafından da yayınlanan bir aksiyon-korku türünde manga serisidir. Seri, vampir Alucard'ın hikayesinin derinliklerine iniyor.



    https://www.ign.com/articles/hellsing-movie-adaptation-amazon-john-wick-writer
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla netflix olsa bi düşünürdüm ama amazon ve hbo işin içine girince biraz umutlandırıyor adamı. Yine de Anime kültürü başkadır, naparsan yap animedeki o hissiyattı veremezsin bir filmde. O yüzden bir tık düşük beklenti ile mevzuya yaklaşmak gerekiyor.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    The boys dizisini muhteşem yapan amazon bence bunun altından da kalkabilir.
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    JagerBomb (X Y ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    live actionlar leş gibi oluyor. Güzelim seriyi madara edecekler.
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    KaleyDeskop (ali ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    sağlam seriydi, türkiyede zamanında mtv idi sanırım tr dublaj yayınlamıştı, tabi jap dublaj ve çizimlerdeki aşırılık son seriyi muhteşem yapmıştı. drifter serisinide izleyin derim muhteşem seridir..
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    Ainz Ooal Gown 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim gibi hellsing hayranı olanlar için güzel bir haber. Serası kim oynayacak acaba ?
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    Bloodin 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hellsing OVA (Ultimate) serisi ile beraber nirvanasına ulaşmıştır. Her bir bölümü sinemada izlenecek kalitede olan bir yapımın üstüne gidilmesini doğru bulmuyorum. Tek ümidim Amazon gibi bir yerde yayınlanacak olması...
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