Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında!

10 yıl
113b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz.

Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz. Bakalım HD4770, CrossfireX ile üst seviye performans isteyenleri tatmin edebilecek mi?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cancanax 9 yıl
Hiç 2 tane 4890 dan falan bahsedilmiyor....uzay gemisi falan olur diye mi??Yoksa fiyat olayında mantıksız olur diye mi?Hiç rastlamadım 4890 CF olayına...Bir de hani iki çekirdek bi kart olayı vardı x2 falan adıyla satılıyordu...Bunlardan yapsalar da 3 tane bağlasak x6 olsa ne olur??Ğretmeyin arkadaşım daha başka kart...yap 4890x2 bizde bağlayalım cf3 olsun sana 4890x6....Adamlar kartlarımızı zorlayan ve aynı zamanda kaliteli olan oyunlar yapamadıktan sonra....neye yarar...
Crysis tamam çıtayı yükseltti...anladık...oyun yaramazdı bu teknoloji demosu gibi bişeydi amaç motoru pazarlamaktı onuda anladık..Hani Crysis motoru ile yapılan uçak gibi sistem toplamamızı gerektirecek müthiş oyunlar??'. motoru çıkarıyorlar....hikaye...
Herşey yalan...Boşverin..Fallout max ayarda da aynı etkileyici...düşük ayarda da...Stalker ona keza...Bi gaza gelip 955x4be+4890 vs. kombosuna girdik...yeter...Ben overclock deilerine ve 3dmark skoru için sistem yapanlara (onların açlığı durdurulamaz) öneriyorum uzay gemisi kartları yoksa herşey boşa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancanax 9 yıl
Hiç 2 tane 4890 dan falan bahsedilmiyor....uzay gemisi falan olur diye mi??Yoksa fiyat olayında mantıksız olur diye mi?Hiç rastlamadım 4890 CF olayına...Bir de hani iki çekirdek bi kart olayı vardı x2 falan adıyla satılıyordu...Bunlardan yapsalar da 3 tane bağlasak x6 olsa ne olur??Ğretmeyin arkadaşım daha başka kart...yap 4890x2 bizde bağlayalım cf3 olsun sana 4890x6....Adamlar kartlarımızı zorlayan ve aynı zamanda kaliteli olan oyunlar yapamadıktan sonra....neye yarar...
Crysis tamam çıtayı yükseltti...anladık...oyun yaramazdı bu teknoloji demosu gibi bişeydi amaç motoru pazarlamaktı onuda anladık..Hani Crysis motoru ile yapılan uçak gibi sistem toplamamızı gerektirecek müthiş oyunlar??'. motoru çıkarıyorlar....hikaye...
Herşey yalan...Boşverin..Fallout max ayarda da aynı etkileyici...düşük ayarda da...Stalker ona keza...Bi gaza gelip 955x4be+4890 vs. kombosuna girdik...yeter...Ben overclock deilerine ve 3dmark skoru için sistem yapanlara (onların açlığı durdurulamaz) öneriyorum uzay gemisi kartları yoksa herşey boşa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 9 yıl
4770 ler default ayarlarınde.Bu kartların bide oc kapasitesinin çok yüksek olduğu biliniyor.Bide oc lu hali ile cf tadından yenmez sanırım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kolpaci 9 yıl
herkesin görüşüne saygı duyarak bende bir yorum yapim bence eğer durumum iyi ise nvidia alırım eğer durumum nvidia alacak kadar iyi değil ise ati alırım dx11 miş kaç tane oyun dx10 destekliyor ki dx11 destekleyen ekran kartını tercih edim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MissYou 9 yıl
bir kaç testte üçüncü HD4770 performans artışı yerine performansı baltalıyor. bunun sebebi ne acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lacano 9 yıl

Orjinalden alıntı: MissYou

bir kaç testte üçüncü HD4770 performans artışı yerine performansı baltalıyor. bunun sebebi ne acaba ?

Driver Yetersizliği ve oyunların henüz 3 GPU olu CFX düzenine destek vermemeleri olarak sıralayabiliriz CF destekli oyunlarda fark inanılmaz açılıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 10 yıl
tesekkurler mesut kardesim elinize yureyinize saglik cok guzel bir inceleme yapmisiniz devamini bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 10 yıl
kişisel kanaatim x2 x3 lü sistemler artık yavaş yavaş sürücü sorunlarını hallediyorlar. performans açısından denecek bişey yok.ama 2 kartın çekeceği güç hayli fazla olacaktır hele de 3 lü kart...
ben crossfire yapacağıma bir sonraki seriyi beklerim...en azından ben...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 10 yıl
valla ya kaldırın artık şunu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theboy32 10 yıl
Hocam "Reklam Sonuç olarak Gelir Sağlıyor Siteye Eminim Keyif için orda Oynatılmıyordur"
Ekran Kartı Testleri Gittikçe At Yarışına Benzemeye Başladı
"AYRILDA GEL AYŞE DER GİBİ OLUO ARTIK"
PUAN lı sistem bana At Yarışlarını Hatırlatıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pajero 10 yıl
Ben çok eğlendim bu videoda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
06:54
E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi?
21,6b izlenme · 11 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
09:34
Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?"
30b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim