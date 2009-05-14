HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında!

Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz.

Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz. Bakalım HD4770, CrossfireX ile üst seviye performans isteyenleri tatmin edebilecek mi?