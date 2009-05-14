HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında!

Genel Yayın Yönetmeni
Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz.
Fiyat / Performans oranıyla bilgisayar kullanıcılarının yeni gözdesi HD4770'i bir de 2'li ve 3'lü CrossfireX düzenlerinde test ediyoruz. Bakalım HD4770, CrossfireX ile üst seviye performans isteyenleri tatmin edebilecek mi?
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Crysis tamam çıtayı yükseltti...anladık...oyun yaramazdı bu teknoloji demosu gibi bişeydi amaç motoru pazarlamaktı onuda anladık..Hani Crysis motoru ile yapılan uçak gibi sistem toplamamızı gerektirecek müthiş oyunlar??'. motoru çıkarıyorlar....hikaye...
Herşey yalan...Boşverin..Fallout max ayarda da aynı etkileyici...düşük ayarda da...Stalker ona keza...Bi gaza gelip 955x4be+4890 vs. kombosuna girdik...yeter...Ben overclock deilerine ve 3dmark skoru için sistem yapanlara (onların açlığı durdurulamaz) öneriyorum uzay gemisi kartları yoksa herşey boşa....
Crysis tamam çıtayı yükseltti...anladık...oyun yaramazdı bu teknoloji demosu gibi bişeydi amaç motoru pazarlamaktı onuda anladık..Hani Crysis motoru ile yapılan uçak gibi sistem toplamamızı gerektirecek müthiş oyunlar??'. motoru çıkarıyorlar....hikaye...
Herşey yalan...Boşverin..Fallout max ayarda da aynı etkileyici...düşük ayarda da...Stalker ona keza...Bi gaza gelip 955x4be+4890 vs. kombosuna girdik...yeter...Ben overclock deilerine ve 3dmark skoru için sistem yapanlara (onların açlığı durdurulamaz) öneriyorum uzay gemisi kartları yoksa herşey boşa....
Driver Yetersizliği ve oyunların henüz 3 GPU olu CFX düzenine destek vermemeleri olarak sıralayabiliriz CF destekli oyunlarda fark inanılmaz açılıyor...
ben crossfire yapacağıma bir sonraki seriyi beklerim...en azından ben...
Ekran Kartı Testleri Gittikçe At Yarışına Benzemeye Başladı
"AYRILDA GEL AYŞE DER GİBİ OLUO ARTIK"
PUAN lı sistem bana At Yarışlarını Hatırlatıyor :D