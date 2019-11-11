Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor

    Panik atak veya kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklara yardımcı olmayı amaçlayan Healium AR adındaki uygulama stres azaltıcı mini oyunlar ile kullanıcıyı kontrol altında tutuyor.
    1 hf.
    2b
    1
    2
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD’de emekli askerlerin çabalarının onore edildiği Veterans Day gününde Apple önemli bir uygulamayı App Store platformunda öne çıkarmaya başladı. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğu ile mücadele ediyor.

    Healium AR neler sunuyor?

    Healium AR uygulaması zengin gerçeklik teknolojisini temel alarak kullanıcıların stresini azaltmayı ve böylece kaygı bozuklukları karşısında yardımcı olmayı amaçlıyor. Uygulama eski gazeteci Sarah Hill ve psikolog Dr. Jeff Tarrant tarafından geliştirildi.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    Sarah Hill uzun süredir panik atak rahatsızlığından muzdarip ve hayatında bazı dönemler stresini arttıracak olaylar yaşamış. Jeff Tarrant ise Hill için dizüstünde kullanılan bir stresle mücadele uygulaması geliştirmiş. Sonrasında mobil uygulama haline getirilmiş.

    Healium AR uygulaması hikâye anlatımı, nöro bilim, zengin gerçeklik ve oyun tasarımını bir araya getirerek kullanıcıların stres ile başa çıkabilmesine yardımcı oluyor. Güneş sistemi gibi farklı ortamlar gerçekliğe uygulanarak kullanıcıların derin nefes alması sağlanıyor. Apple Watch ile uyumlu çalışan uygulama nabız değerlerini de sürekli gözlem altında tutuyor.

    Healium AR uygulaması tıbbi bir müdahale veya meditasyonun yerini almayı amaçlamıyor ancak yardımcı olma mahiyetinde işe yarıyor. Healium AR uygulaması şimdilik App Store üzerinde ve 5$ fiyat etiketine sahip.

    Healium AR



    https://appleinsider.com/articles/19/11/11/veterans-using-healium-app-on-iphone-to-combat-anxiety Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    partyboy 1 hf.
    Gerçeklikten kaçış yokkk...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sulu Çor Kağan 1 hf.
    Keşke androidde de olsa
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Ford'un 3 boyutlu örgü tekniğiyle üreteceği koltuk kılıfları akıllı telefonları şarj edebilecek 1 hf. Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı 1 hf. Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı 1 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor 1 hf. Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor 1 hf. Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi 1 hf. Chrome gibi görünen Android zararlı yazılımları 3 milyon kez indirildi 1 hf. Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı 1 hf. MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor Sonraki Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim