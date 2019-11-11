Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor

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ABD’de emekli askerlerin çabalarının onore edildiği Veterans Day gününde Apple önemli bir uygulamayı App Store platformunda öne çıkarmaya başladı. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğu ile mücadele ediyor.

Healium AR neler sunuyor?

Healium AR uygulaması zengin gerçeklik teknolojisini temel alarak kullanıcıların stresini azaltmayı ve böylece kaygı bozuklukları karşısında yardımcı olmayı amaçlıyor. Uygulama eski gazeteci Sarah Hill ve psikolog Dr. Jeff Tarrant tarafından geliştirildi.

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Sarah Hill uzun süredir panik atak rahatsızlığından muzdarip ve hayatında bazı dönemler stresini arttıracak olaylar yaşamış. Jeff Tarrant ise Hill için dizüstünde kullanılan bir stresle mücadele uygulaması geliştirmiş. Sonrasında mobil uygulama haline getirilmiş.

Healium AR uygulaması hikâye anlatımı, nöro bilim, zengin gerçeklik ve oyun tasarımını bir araya getirerek kullanıcıların stres ile başa çıkabilmesine yardımcı oluyor. Güneş sistemi gibi farklı ortamlar gerçekliğe uygulanarak kullanıcıların derin nefes alması sağlanıyor. Apple Watch ile uyumlu çalışan uygulama nabız değerlerini de sürekli gözlem altında tutuyor.

Healium AR uygulaması tıbbi bir müdahale veya meditasyonun yerini almayı amaçlamıyor ancak yardımcı olma mahiyetinde işe yarıyor. Healium AR uygulaması şimdilik App Store üzerinde ve 5$ fiyat etiketine sahip.

Healium AR

https://appleinsider.com/articles/19/11/11/veterans-using-healium-app-on-iphone-to-combat-anxiety