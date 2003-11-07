Her hafta 1 Milyon Bluetooth çipi üretiliyor

https://www.bluetooth.org/spec/?

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Artık tüm üst seviye cihazlarda standart olmayı başarabilen Mavi Diş yani Bluetooth teknolojisi sonunda az enerji harcayan dijital her cihaz için uygun iletişim telsiz iletişim protokolü olmayı başardı. Bu denli yayılım rakamına 2003'ün 3'üncü çeyreğinde ulaşıldı ve yayılımın miktarı yıllık 52 Milyon cihaz demek.Ayrıca geçen günlerde Bluetooth Versiyon 1.2 duyruldu. Yeni versiyon aynı frekans aralığını (2.4 Ghz) kullandığı Telsiz telefonlar, mikro dalga fırınlar ve Kablosuz iletişim standartları 802.11b ve 802.11g (WLAN) ile daha az girişime yol açacak yenilikleri ve bazı başka yenilikleri içeriyor.Bunların tamamı kısaca şöyle ;- Adapte olabilen frekans değiştirme (Adaptive Frequency Hopping) (AFH) - Gelişmiş ses işlemleri - Stabilite arttırımı (QoS) - İnce ayarlar ile daha fazla verimlilik ve daha hızlı bağlantıTeknolojideki gelişmiş ses işlemleri hata protokolü içerdiğinden telsiz verilerindeki bozulmaları otamatik tamir edip ses kalitesini arttırabiliyor. Yeni tasarım tabii ki eski 1.1 versiyonla tamamen uyumlu. Yeni ürünleri piyasada görememize ise yaklaşık olarak 12-18 ay var.