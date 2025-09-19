Giriş
    Hubble Network, uydularla Bluetooth ağı kurmak için 70 milyon dolar yatırım aldı

    Uzaydan Blueetooth bağlantısı sunacak bir uydu ağı kurmaya başlayan Hubble Network, bu hafta 70 milyon dolar daha yatırım alarak hedefine bir adım daha yaklaştı.         

    Hubble Network, uydularla Bluetooth ağı kurmak için 70 milyon dolar yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yeni bir girişim olan Hubble Network (Hubble Uzay Teleskobu ile herhangi bir bağı bulunmuyor), uydu destekli Bluetooth ağı geliştirmek için 70 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Bu yatırım, yalnızca şirketin hızla büyüdüğünü değil, aynı zamanda nesnelerin interneti (IoT) alanına olan ilginin giderek arttığını da gösteriyor.

    Hubble Network’ün geliştirdiği sistem, düşük güçlü Bluetooth sinyallerini doğrudan uydular üzerinden yakalayarak cihazların birbirine bağlanmasını sağlıyor. Bugün Bluetooth teknolojisi birkaç metre ile sınırlıyken, Hubble’ın geliştirdiği yöntem sayesinde bu sinyaller dünya çapında bir kapsama alanına ulaşıyor. Bu da akıllı sensörlerden takip cihazlarına, tarım teknolojilerinden lojistiğe kadar pek çok alanda altyapısız küresel bağlantı imkânı sunuyor.

    Teknolojinin merkezinde Bluetooth Low Energy (BLE) adı verilen düşük güç tüketimli iletişim protokolü bulunuyor. Normalde BLE, telefonunuzdaki kulaklık ya da bileğinizdeki akıllı saatle sınırlı bir kullanım alanına sahipken, Hubble’ın uydularında yer alan özel antenler sayesinde bu sinyaller yüzlerce kilometre öteden algılanabiliyor. Böylece cihazların pil ömrü aylarca, hatta yıllarca korunurken, dünyanın en uzak köşelerinde bile veri aktarımı yapılabiliyor.

    Hubble Network, Yedi Uydu ile Testlere Başladı

    Hubble Network şu anda yedi uydu ile testler yapıyor, ancak 2028’e kadar bu sayıyı 60’a çıkarmayı planlıyor. Şirketin Life360 ve Tile gibi platformlarla kurduğu ortaklıklar, 90 milyon cihazın bu ağdan yararlanabileceğini gösteriyor. Bu durum, teknolojiye duyulan ilginin yalnızca yatırımcılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda tüketici tabanında da karşılığı olduğunu ortaya koyuyor.

    Hubble Network'ün uydu destekli Bluetooth ağı, IoT’nin en büyük sorunlarından birine çözüm sunabilir. Çünkü hemel küresel kapsama sunuyor hem de düşük maliyete yapıyor. Bugün IoT cihazlarının çoğu ya Wi-Fi ya da mobil şebekelere bağlı. Bu da altyapı ihtiyacı, enerji tüketimi ve yüksek maliyet sorunlarını beraberinde getiriyor. Uydu tabanlı Bluetooth, bu engelleri aşarak milyarlarca cihazın tek bir küresel ağ üzerinden çalışmasını hedefliyor.

    Hubble Network'ün uydu sistemini Starlink ve Amazon Kuiper gibi uydu ağlarından ayıran en büyük fark, yüksek hız yerine düşük güç tüketimi ve düşük veri ihtiyacına odaklanıyor olması. Starlink bireyler ve kurumlar için internet bağlantısı sağlarken, Hubble’ın sistemi milyarlarca küçük sensör ve cihazın dünyanın her yerinden çok az enerji harcayarak iletişim kurmasını mümkün kılıyor. Bu nedenle özellikle IoT ekosistemi için daha verimli bir çözüm sunuyor. Bluetooth gibi neredeyse her cihazda bulunan bir teknolojiyi kullanıyor olması da Hubble Network'ü daha cazip hâle getiriyor. Çünkü bu sayede cihazların özel bir donanıma ihtiyaç duymadan mevcut teknolojiler ile bu ağa bağlanabilmesi mümkün oluyor.

    Sonuç olarak Hubble Network’ün aldığı bu 70 milyon dolarlık yatırım, altyapısız küresel IoT bağlantısının teknoloji dünyasında giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve bu alanın önümüzdeki yıllarda hızla gelişebileceğini haber veriyor.

