Heroes dizisi yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

Heroes'un sonraki sezonları aynı etkiyi yaratamamış olsa da ilk sezonda ortaya koyulan potansiyel, dizinin yıllar içinde ikinci şanslar yakalamasına olanak sağladı. 2015 yılında Heroes Reborn adını taşıyan bir mini diziyle ekranlara dönen bu seri, şimdi yine yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Heroes: Eclipsed, Süper Güçlere Sahip Yeni Karakterlere Odaklanacak
Dizinin yaratıcısı olan Tim Kring, Heroes: Eclipsed adını taşıyan yeni bir proje geliştirdi. Süper geçlere sahip yeni karakterlere odaklanacak olan bu proje, şu sıralar Hollywood'da çeşitli kanallara ve dijital platformlara sunuluyor. Bu platformlardan birinin projeyi alması halinde, önümüzdeki bir iki yıl içinde yeni bir Heroes dizisi izleyebiliriz.
Eclipsed, Heroes'un dünyasında yaşayan yeni karakterlere odaklanacak olsa da tam anlamıyla bir reboot olmayacak. Çünkü paylaşılan ilk açıklamada, tanıdık bazı karakterlerin de bu hikâyede yer alacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...