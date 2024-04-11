Heroes dizisi yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

Tam Boyutta Gör 2006-2010 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan Heroes, özellikle ilk sezonuyla büyük beğeni kazanmış ve o dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olmuştu. O dönem Türkiye'de CNBC-E kanalında yayınlanan dizi, Lost ve Prison Break gibi bir iki yapımla birlikte Türkiye'de yabancı dizi izleme alışkanlığının oturmasında önemli bir rol oynadı.

Heroes'un sonraki sezonları aynı etkiyi yaratamamış olsa da ilk sezonda ortaya koyulan potansiyel, dizinin yıllar içinde ikinci şanslar yakalamasına olanak sağladı. 2015 yılında Heroes Reborn adını taşıyan bir mini diziyle ekranlara dönen bu seri, şimdi yine yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Heroes: Eclipsed, Süper Güçlere Sahip Yeni Karakterlere Odaklanacak

Dizinin yaratıcısı olan Tim Kring, Heroes: Eclipsed adını taşıyan yeni bir proje geliştirdi. Süper geçlere sahip yeni karakterlere odaklanacak olan bu proje, şu sıralar Hollywood'da çeşitli kanallara ve dijital platformlara sunuluyor. Bu platformlardan birinin projeyi alması halinde, önümüzdeki bir iki yıl içinde yeni bir Heroes dizisi izleyebiliriz.

Eclipsed, Heroes'un dünyasında yaşayan yeni karakterlere odaklanacak olsa da tam anlamıyla bir reboot olmayacak. Çünkü paylaşılan ilk açıklamada, tanıdık bazı karakterlerin de bu hikâyede yer alacağı belirtiliyor.

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