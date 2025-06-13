Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ballerina gişede beklentileri karşılayamayınca yeni John Wick spin-off'ları tehlikeye girdi

    John Wick filmleriyle aynı evrende geçen ilk film olan Ballerina gişede beklentilerin altında bir açılış yaptı. Filmin gişe performansı diğer John Wick spin-off'larını da etkileyebilir.

    John Wick spin-off'u Ballerina Tam Boyutta Gör
    John Wick serisinin haklarını elinde bulunduran Lionsgate stüdyosu, bir yandan ana seriyi devam ettirirken, diğer yandan spin-off filmleri ve dizileriyle bunu koca bir sinematik evrene dönüştürmeyi planlıyordu. Bu planın ilk parçası olan Ballerina, geçtiğimiz hafta sinemaseverlerle buluştu.

    Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina'dan beklentiler yüksekti. Neticede bu John Wick evreninde  geçen bir filmdi ve Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyordu. Ayrıca filme gelen ilk yorumlar da hiç fena değilidi. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç Lionsgate'in beklediği gibi olmadı. 90 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Ballerina, ABD'deki ilk hafta sonunda sadece 25 milyon dolar hasılat yapabildi.

    Dünyanın geri kalanında ortaya çıkan tablo da çok farklı olmadı. Dünyanın geri kalanından sadece 26 milyon dolar toplayabilen Ballerina'nın ilk hafta sonundaki toplam hasılatı 51 milyon dolarda kaldı. 137.5 milyon dolarla açılış yapan John Wick 4'le kıyaslandığında bu rakam epey zayıf kalıyor.

    Ballerina'nın Gişe Performansı Diğer John Wick Spin-off'larını Tehlikeye Soktu

    Elbette Ballerina sonraki haftalarda izleyici çekmeye devam ederek bu tutuk açılışı bir nebze telafi edebilir. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor. Bu da hazırlık aşamasındaki yeni John Wick spin-off'larına dair soru işareti yaratıyor. Ana de Armas gibi ünlü bir oyuncunun rol aldığı, Keanu Reeves'in de boy gösterdiği Ballerina'nın başarısız olduğunu gören Lionsgate, diğer spin-off filmlerinin fişini çekebilir. Nitekim bu ihtimal daha şimdiden Hollywood kulislerinde konuşulmaya başlanmış durumda.

    Lionsgate'in daha önce duyurduğu spin-off projeleri arasında bir John Wick animesi, bir de Donnie Yen'in karakterine odaklanacak film vardı. Bunların yanı sıra John Wick 5 de resmi olarak duyurulmuştu ama onun Ballerina'nın performansından etkilenmesi söz konusu değil. Çünkü ana seri izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 14 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    assassin's creed 2 türkçe yama hidrolik debriyaj ayarı nasıl yapılır yetkili serviste airbag değişimi app store doğrulama gerekiyor hatası valvoline yağ yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum