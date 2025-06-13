Ballerina gişede beklentileri karşılayamayınca yeni John Wick spin-off'ları tehlikeye girdi

Tam Boyutta Gör John Wick serisinin haklarını elinde bulunduran Lionsgate stüdyosu, bir yandan ana seriyi devam ettirirken, diğer yandan spin-off filmleri ve dizileriyle bunu koca bir sinematik evrene dönüştürmeyi planlıyordu. Bu planın ilk parçası olan Ballerina, geçtiğimiz hafta sinemaseverlerle buluştu.

Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina'dan beklentiler yüksekti. Neticede bu John Wick evreninde geçen bir filmdi ve Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyordu. Ayrıca filme gelen ilk yorumlar da hiç fena değilidi. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç Lionsgate'in beklediği gibi olmadı. 90 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Ballerina, ABD'deki ilk hafta sonunda sadece 25 milyon dolar hasılat yapabildi.

Dünyanın geri kalanında ortaya çıkan tablo da çok farklı olmadı. Dünyanın geri kalanından sadece 26 milyon dolar toplayabilen Ballerina'nın ilk hafta sonundaki toplam hasılatı 51 milyon dolarda kaldı. 137.5 milyon dolarla açılış yapan John Wick 4'le kıyaslandığında bu rakam epey zayıf kalıyor.

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Ballerina'nın Gişe Performansı Diğer John Wick Spin-off'larını Tehlikeye Soktu

Elbette Ballerina sonraki haftalarda izleyici çekmeye devam ederek bu tutuk açılışı bir nebze telafi edebilir. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor. Bu da hazırlık aşamasındaki yeni John Wick spin-off'larına dair soru işareti yaratıyor. Ana de Armas gibi ünlü bir oyuncunun rol aldığı, Keanu Reeves'in de boy gösterdiği Ballerina'nın başarısız olduğunu gören Lionsgate, diğer spin-off filmlerinin fişini çekebilir. Nitekim bu ihtimal daha şimdiden Hollywood kulislerinde konuşulmaya başlanmış durumda.

Lionsgate'in daha önce duyurduğu spin-off projeleri arasında bir John Wick animesi, bir de Donnie Yen'in karakterine odaklanacak film vardı. Bunların yanı sıra John Wick 5 de resmi olarak duyurulmuştu ama onun Ballerina'nın performansından etkilenmesi söz konusu değil. Çünkü ana seri izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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