Sinemada bu hafta: Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Tam Bana Göre, Echo Valley (13 Haziran 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında Ejderhanı Nasıl Eğitirsin geliyor. Aynı adlı animasyon filminin live-action bir uyarlaması olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, her yaştan izleyiciye hitap eden hikâyesiyle bu yazın en iddialı filmlerinden biri olacak görünüyor. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin dışında bu hafta vizyon programı biraz durgun. Çünkü normalde her hafta 8-9 yeni film gösterime girerken, bu hafta sinemalara beş yeni film geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Tam Boyutta Gör Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), aynı adlı animasyon filmin hikâyesini bu kez live-action olarak beyaz perdeye taşıyacak.

Tür : Macera, Aksiyon

: Macera, Aksiyon Yönetmen : Dean DeBlois

: Dean DeBlois Oyuncular: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini neredeyse birebir koruyarak live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.

2️⃣ Tam Bana Göre (Materialists)

Tam Boyutta Gör Romantik komedi türündeki Materialists, Oscar adaylığı kazandığı Past Lives filmiyle dikkat çeken Celine Song'un imzasını taşıyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Celine Song

: Celine Song Oyuncular: Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans

Film, New York’ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy’nin hikâyesini anlatıyor. Hayatını başkalarına ideal eşleşmeler bulmaya adamış Lucy, bir yandan kusursuz görünen yeni bir ilişkiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan izini silemediği kusurlu eski sevgilisini aklından çıkaramaz.

3️⃣ Genç Werther'in Acıları (Young Werther)

Tam Boyutta Gör Bu hafta ülkemizde gösterime giren bir diğer romantik komedi filmi de Goethe'nin aynı adlı romanından esinlenen Genç Wether'ın Acıları.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : José Avelino Gilles Corbett Lourenço

: José Avelino Gilles Corbett Lourenço Oyuncular: Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams, Iris Apatow Çekici, tutkulu ve tamamen sorumsuz genç bir yazar olan Werther, annesi tarafından şehirde bir işe gönderilir. Tesadüfen tanıştığı güzel Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert’e olan bağlılığıyla Werther’in hayatını altüst eder.​Werther ve Charlotte duygusal bir ilişkiye yelken açarken, Werther ile Albert arasında da garip bir dostluk gelişir. Üçlü arasındaki bağlar giderek karmaşıklaştıkça, arzu, yakınlık ve aşkın sınırlarını ayırt etmek zorlaşır.

4️⃣ Süper Köpekler Yaz Maceraları (The Barkers Pursuit of Adventure 2)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gidecek olan aileler için bu haftanın öne çıkan seçeneklerinden biri de Süper Köpekler Yaz Maceraları olacak.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Elena Galdobina

Okulların tatil olmasıyla birlikte Cino köpek yeni deneyler yaparken kardeşi Aleks balık tutmaya ve gitarıyla yeni besteler yapmaya çalışacak. Esila, yeni arkadaşlar edinmekle meşgul olurken, Lisa ve Aliş ise oyunlar oynayarak yaz tatillerini en güzel şekilde geçirmeye çalışacaklar.

5️⃣ Bozzo in the Woods

Tam Boyutta Gör Yayınlanan fragmanıyla sinemalarda nasıl gösterime girdiğini sorgulatan Bozzo in the Woods, İngilizce çekilmiş bir yerli korku filmi.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Ömer Sarı

: Ömer Sarı Oyuncular: Tolga Sabuncu, Ender Saban, Engin Can Özdemir

Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren soylu Darius Crimson ailesi, binlerce yıldır herkesten gizli bir şekilde sakladıkları, dünyaya zarar verebilecek "Lazarus" adlı karanlık gücü kontrol altında tutmaktadır. Ancak, bu güç bir şekilde kontrolden çıkar ve büyük bir tehdit oluşturmaya başlar. Bu tehlike karşısında, General Isac, "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film Echo Valley olacak. Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak olan film, başrollerindeki Julianne Moore ve Sydney Sweeney ile ön plana çıkıyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ Echo Valley

Tam Boyutta Gör Julianne Moore ve Sydney Sweeney'nin başrollerini paylaştığı Echo Valley, bu ay dijital platformlarda yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri.

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yönetmen : Michael Pearce

: Michael Pearce Oyuncular : Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson

: Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson Yayın Tarihi : 13 Haziran

: 13 Haziran Platform: Apple TV+

Dışarıdan bakıldığında bir rüyadan fırlamış gibi görünen Echo Valley'de yaşayan Kate (Julianne Moore), burada günlerini atlarına bakarak geçirmektedir. Bir türlü anlaşamadığı kızı Claire (Sydney Sweeney) bir gün kanlar içinde kapısına gelince, Kate'in huzurlu yaşamı alt üst olur.

2️⃣ Sally

Tam Boyutta Gör Bu yıl Sundance'te övgü toplayan belgesellerden biri olan Sally, uzaya çıkan ilk kadın astronotlardan biri olan Sally Ride'ın hayatına odaklanıyor.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Cristina Costantini

: Cristina Costantini Yayın Tarihi : 16 Haziran

: 16 Haziran Platform: Disney+

Sally, hem uzayın derinliklerine cesurca adım atan bir öncünün hem de aşkını kamudan gizlemek zorunda kalan bir kadının dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Daha çok pek görülmemiş arşiv görüntülerini kullanan belgesel, Sally Ride’in bilim dünyasındaki başarıları ile özel yaşantısındaki gizli kimliğini birlikte ele alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Tam Boyutta Gör Genel olarak olumlu yorumlar alan, gişede desürpriz bir başarıya imza atan Son Durak: Kan Bağı, vizyona girdikten yaklaşık bir ay sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zach Lipovsky ve Adam B. Stein

: Zach Lipovsky ve Adam B. Stein Oyuncular : Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon

: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon Yayın Tarihi: 17 Haziran

Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

2️⃣ Friendship

Tam Boyutta Gör Tim Robinson ve Paul Rudd'ın başrollerini paylaştığı Friendship, gösterildiği festivallerde aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekiyor.

Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi Yönetmen : Andrew DeYoung

: Andrew DeYoung Oyuncular : Tim Robinson, Paul Rudd, Kate Mara, Jack Dylan Grazer

: Tim Robinson, Paul Rudd, Kate Mara, Jack Dylan Grazer Yayın Tarihi: 17 Haziran

Craig, sosyalleşme konusunda hiç de iyi olmayan sıradan bir aile babasıdır. Ancak karizmatik yeni komşusu Austin Carmichael ile arkadaşlık kurunca hayatı renklenmeye başlar. Ne var ki Craig’in takıntılı mizacı işleri kontrolden çıkarır. Craig, Austin’in onayını almak için olmayacak işler yapması evliliğini, işini ve psikolojisini alt üst ederken, Austin de bundan rahatsız olup arkadaşlıklarına bir süre ara vermek ister. Craig’in bu mesafeyi kabullenememesi, trajikomik bir saplantıya dönüşecektir.

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