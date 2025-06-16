Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Haziran 2025

Ballerina ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi dikkat çekici filmlerin çıkışına sahip olan Haziran ayının ikinci yarısında merakla beklenen filmler sinemaseverlerle buluşacak. 28 Yıl Sonra ve F1 gibi merakla beklenen filmler bu ay bitmeden gösterime girecek. Diğer yandan Terminator 2 ve Da Vinci Şifresi gibi sevilen filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek. Bu ayın ikinci yarısı, dijital platformlar açısındansa oldukça durgun geçecek.

Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra, önümüzdeki hafta sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Danny Boyle

: Danny Boyle Oyuncular : Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

2️⃣ F1

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.

Tür : Yarış, Spor

: Yarış, Spor Yönetmen : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Oyuncular : Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem

: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025

300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

3️⃣ Elio

Tam Boyutta Gör Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak animasyon filmlerinin başında Pixar yapımı olan Elio geliyor.

Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu

: Animasyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi

: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi Vizyon Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

4️⃣ Megan 2.0

Tam Boyutta Gör 2023 yılında sürpriz bir başarıya imza atan korku filmi MEGAN'ın devam filmi Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Gerard Johnstone

: Gerard Johnstone Oyuncular : Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald

: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon

M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

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5️⃣ Kasırga (Tornado)

Tam Boyutta Gör Daha alternatif bir yapım arayanlar için Haziran ayı programında şans verilebilecek yapımlardan biri de İngiltere yapımı Tornado.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : John Maclean

: John Maclean Oyuncular : Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell

: Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

1790'lı yılların Britanyası'nda geçen Tornado, genç bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Babasıyla birlikte kukla samuray gösterileri yapan Tornado, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız bir suç çetesiyle karşılaşır. Bu karşılaşmanın ardından, hem hayatta kalmak hem de yaşananların intikamını almak için harekete geçen Tornado, samuray eğitimiyle donanmış olarak öfke dolu bir adalet arayışına çıkar.

6️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen animasyon filmi The Most Precious of Cargoes, The Artist ile Oscar kazanan Michel Hazanavicius'un imzasını taşıyor.

Tür : Animasyon, Drama

: Animasyon, Drama Yönetmen : Michel Hazanavicius

: Michel Hazanavicius Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon

Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.

7️⃣ Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Terminator 2: Mahşer Günü, yıllar sonra restore edilmiş versiyonuyla sinemalara geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick

: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

Skynet, 29 Ağustos 1997'de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra, 2029'da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John'u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah'ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir. John Connor'ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir. İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.

8️⃣ Da Vinci Şifresi (The Da Vinci Code)

Tam Boyutta Gör Robert Langdon'ın popüler romanından uyarlanan Da Vinci şifresi ve devam filmi Melkeler ve Şeytanlar da bu ay beyaz perdeye geri dönen diğer filmer olacak.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Gizem

: Gizem Oyuncular : Tom Hanks, Audrey Tautou, Alfred Molina

: Tom Hanks, Audrey Tautou, Alfred Molina Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

Sembol uzmanı Robert Langdon, Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen gizemli bir cinayet olayının içine çekilir. Kurban, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablolarında bir takım ipuçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu'dur. Robert ve Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris'ten Londra'ya doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta hem müttefikleri hem de düşmanlarıyla karşılaşacak, açığa çıkarmak üzere oldukları gerçek, insan türünün temellerini kökünden sarsacak 2000 yıllık bir dini sırrı ortaya çıkaracaktır. Bu sır, ortaya çıkması halinde Hristiyanlığın temellerini sarsabilecek bilgileri yakından koruyan gizli bir topluluk tarafından saklanmaktadır.

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