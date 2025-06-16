Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Haziran 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra ve Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi gibi yapımlar bulunuyor.

    Ballerina ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi dikkat çekici filmlerin çıkışına sahip olan Haziran ayının ikinci yarısında merakla beklenen filmler sinemaseverlerle buluşacak. 28 Yıl Sonra ve F1 gibi merakla beklenen filmler bu ay bitmeden gösterime girecek. Diğer yandan Terminator 2 ve Da Vinci Şifresi gibi sevilen filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek. Bu ayın ikinci yarısı, dijital platformlar açısındansa oldukça durgun geçecek.

    Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

    Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Haziran Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra, önümüzdeki hafta sinemaseverlerle buluşacak.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Danny Boyle
    • Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes
    • Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

    İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

    2️⃣ F1

    F1 Tam Boyutta Gör
    Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.
    • Tür: Yarış, Spor
    • Yönetmen: Joseph Kosinski
    • Oyuncular:  Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
    • Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025

    300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

    3️⃣ Elio

    Elio Tam Boyutta Gör
     Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak animasyon filmlerinin başında Pixar yapımı olan Elio geliyor.
    • Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi
    • Vizyon Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

    Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

    4️⃣ Megan 2.0

    Megan 2.0 Tam Boyutta Gör
    2023 yılında sürpriz bir başarıya imza atan korku filmi MEGAN'ın devam filmi Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Gerard Johnstone
    • Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald
    • Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon

    M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

    5️⃣ Kasırga (Tornado)

    Kasırga (Tornado) Tam Boyutta Gör
    Daha alternatif bir yapım arayanlar için Haziran ayı programında şans verilebilecek yapımlardan biri de İngiltere yapımı Tornado.
    • Tür: Gerilim, Drama
    • Yönetmen: John Maclean
    • Oyuncular: Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell
    • Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

    1790'lı yılların Britanyası'nda geçen Tornado, genç bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Babasıyla birlikte kukla samuray gösterileri yapan Tornado, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız bir suç çetesiyle karşılaşır. Bu karşılaşmanın ardından, hem hayatta kalmak hem de yaşananların intikamını almak için harekete geçen Tornado, samuray eğitimiyle donanmış olarak öfke dolu bir adalet arayışına çıkar.

    6️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

    En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen animasyon filmi The Most Precious of Cargoes, The Artist ile Oscar kazanan Michel Hazanavicius'un imzasını taşıyor.
    • Tür: Animasyon, Drama
    • Yönetmen: Michel Hazanavicius
    • Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon

    Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.

    7️⃣ Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day)

    Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Terminator 2: Mahşer Günü, yıllar sonra restore edilmiş versiyonuyla sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
    • Yönetmen: James Cameron
    • Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick
    • Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

    Skynet, 29 Ağustos 1997'de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra, 2029'da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John'u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah'ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir. John Connor'ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir. İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.

    8️⃣ Da Vinci Şifresi (The Da Vinci Code)

    Da Vinci Şifresi (The Da Vinci Code) Tam Boyutta Gör
    Robert Langdon'ın popüler romanından uyarlanan Da Vinci şifresi ve devam filmi Melkeler ve Şeytanlar da bu ay beyaz perdeye geri dönen diğer filmer olacak. 
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Gizem
    • Oyuncular: Tom Hanks, Audrey Tautou, Alfred Molina
    • Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

    Sembol uzmanı Robert Langdon, Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen gizemli bir cinayet olayının içine çekilir. Kurban, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablolarında bir takım ipuçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu'dur. Robert ve Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris'ten Londra'ya doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta hem müttefikleri hem de düşmanlarıyla karşılaşacak, açığa çıkarmak üzere oldukları gerçek, insan türünün temellerini kökünden sarsacak 2000 yıllık bir dini sırrı ortaya çıkaracaktır. Bu sır, ortaya çıkması halinde Hristiyanlığın temellerini sarsabilecek bilgileri yakından koruyan gizli bir topluluk tarafından saklanmaktadır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en sevdiğin 3 hayvan kişilik testi uzun zaman sonra eski sevgiliye yazmak ikos k7 nedir kro ne demek e-devlet dava dosyası görünmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum